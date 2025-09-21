La Aemet activa la alerta naranja en el nordeste del país y pide precaución ante las lluvias y tormentas de granizo que cierran el verano

Personas se protegen de la lluvia en el centro de Barcelona, a 11 de septiembre de 2025. (EFE/ Quique García)

Tras una semana de temperaturas veraniegas, con máximas de hasta 40 grados en el sur del país, los termómetros caen en picado este domingo y vuelven a cotas normales, incluso bajas, para esta época del año. El sábado, el avance de una vaguada -una lengua de aire frío en las capas altas de la atmósfera- provocó un aumento de la inestabilidad en norte de la península y un descenso del mercurio, que se expande esta jornada por el centro y sur del país. El área del Mediterráneo será la única que mantendrá las temperaturas cálidas un día más.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contempla que solo cinco capitales de provincia -Sevilla, Valencia, Murcia, Córdoba y Granada- superarán los 32 grados en las horas centrales del día. El resto tendrá unas temperaturas entre los 25 y 30 grados en la mitad sur. Mientras que, en el tercio norte, muchas localidades quedarán con una máxima de entre 18 y 20 grados. No obstante, las protagonistas de este último día de la semana serán las lluvias y tormentas que han puesto en alerta al noreste del país. De hecho, la Aemet ha pedido precaución por registros de hasta 40 litros por hora en el alto Ebro y Pirineos, donde “los acumulados de lluvia serán significativos”. Así, el mapa de alertas que ha teñido de amarillo, que implica “peligro bajo”, y naranja, que significa “peligro importante”.

Mapa de alertas meteorológicas de la Aemet para el 21 de septiembre de 2025.

En este sentido, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia y recordado la posibilidad de “crecidas súbitas importantes” de carácter local en barrancos y cauces menores en Navarra, Aragón (Huesca, Zaragoza y Teruel), Cataluña (Lleida y Tarragona) y Comunidad Valenciana (interior norte de Castellón) durante toda la jornada de este domingo.

Una semana plenamente otoñal

Aunque el otoño meteorológico empezó el pasado 1 de septiembre, el astronómico empieza mañana a las 20:19 (hora peninsular), según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, cuando la Tierra pasará por el punto de su órbita desde el que el centro del Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento hacia el sur. Durante esta jornada, la duración del día y la noche casi coinciden y, además, este año lo harán con temperaturas bajas.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, apunta que la semana y el otoño arrancan con “ambiente frío para la época del año”, especialmente en la mitad norte, donde las máximas quedarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual para esta época. “Y es que seguirán bajando las temperaturas este día, especialmente en el este peninsular y Baleares, y soplará el viento del norte y del noroeste, además con fuerza, aumentando por ello la sensación de tiempo desapacible”, apunta el portavoz. Así, en ciudades como León, Ávila, Burgos, Vitoria, Pamplona, Santander, Segovia, Oviedo o Lugo, el mercurio alcanzará máximas de tan solo 16 a 18 grados. En la mitad sur del país, en ciudades como Sevilla, Málaga, Córdoba o Murcia, los termómetros a penas rozarán los 30 grados.

Durante este día, además, lloverá en el Cantábrico y continuarán los chubascos en el nordeste y Baleares, que a primeras horas todavía podrán ser intensos, pero que irán remitiendo a últimas horas de la jornada. “Y durante los días siguientes, martes y miércoles, el tiempo en principio será más estable, aunque habrá algunas lluvias en el extremo norte”, esboza del Campo.