España

La Aemet activa la alerta naranja en el nordeste del país y pide precaución ante las lluvias y tormentas de granizo que cierran el verano

Este domingo, los termómetros caen en picado en casi toda la península y empieza el cambio de tiempo que deja atrás los anómalos días veraniegos con máximas de hasta 40 grados en pleno septiembre

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Personas se protegen de la
Personas se protegen de la lluvia en el centro de Barcelona, a 11 de septiembre de 2025. (EFE/ Quique García)

Tras una semana de temperaturas veraniegas, con máximas de hasta 40 grados en el sur del país, los termómetros caen en picado este domingo y vuelven a cotas normales, incluso bajas, para esta época del año. El sábado, el avance de una vaguada -una lengua de aire frío en las capas altas de la atmósfera- provocó un aumento de la inestabilidad en norte de la península y un descenso del mercurio, que se expande esta jornada por el centro y sur del país. El área del Mediterráneo será la única que mantendrá las temperaturas cálidas un día más.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contempla que solo cinco capitales de provincia -Sevilla, Valencia, Murcia, Córdoba y Granada- superarán los 32 grados en las horas centrales del día. El resto tendrá unas temperaturas entre los 25 y 30 grados en la mitad sur. Mientras que, en el tercio norte, muchas localidades quedarán con una máxima de entre 18 y 20 grados. No obstante, las protagonistas de este último día de la semana serán las lluvias y tormentas que han puesto en alerta al noreste del país. De hecho, la Aemet ha pedido precaución por registros de hasta 40 litros por hora en el alto Ebro y Pirineos, donde “los acumulados de lluvia serán significativos”. Así, el mapa de alertas que ha teñido de amarillo, que implica “peligro bajo”, y naranja, que significa “peligro importante”.

Mapa de alertas meteorológicas de
Mapa de alertas meteorológicas de la Aemet para el 21 de septiembre de 2025.

En este sentido, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia y recordado la posibilidad de “crecidas súbitas importantes” de carácter local en barrancos y cauces menores en Navarra, Aragón (Huesca, Zaragoza y Teruel), Cataluña (Lleida y Tarragona) y Comunidad Valenciana (interior norte de Castellón) durante toda la jornada de este domingo.

Una semana plenamente otoñal

Aunque el otoño meteorológico empezó el pasado 1 de septiembre, el astronómico empieza mañana a las 20:19 (hora peninsular), según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, cuando la Tierra pasará por el punto de su órbita desde el que el centro del Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento hacia el sur. Durante esta jornada, la duración del día y la noche casi coinciden y, además, este año lo harán con temperaturas bajas.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, apunta que la semana y el otoño arrancan con “ambiente frío para la época del año”, especialmente en la mitad norte, donde las máximas quedarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual para esta época. “Y es que seguirán bajando las temperaturas este día, especialmente en el este peninsular y Baleares, y soplará el viento del norte y del noroeste, además con fuerza, aumentando por ello la sensación de tiempo desapacible”, apunta el portavoz. Así, en ciudades como León, Ávila, Burgos, Vitoria, Pamplona, Santander, Segovia, Oviedo o Lugo, el mercurio alcanzará máximas de tan solo 16 a 18 grados. En la mitad sur del país, en ciudades como Sevilla, Málaga, Córdoba o Murcia, los termómetros a penas rozarán los 30 grados.

Durante este día, además, lloverá en el Cantábrico y continuarán los chubascos en el nordeste y Baleares, que a primeras horas todavía podrán ser intensos, pero que irán remitiendo a últimas horas de la jornada. “Y durante los días siguientes, martes y miércoles, el tiempo en principio será más estable, aunque habrá algunas lluvias en el extremo norte”, esboza del Campo.

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo en EspañaMeteorologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Vietnam gana Intervisión, la alternativa rusa a Eurovisión que Putin aspira a convertir en “uno de los concursos más conocidos del mundo”

Đức Phúc, representante de Vietnam, conquistó al jurado y al público con el tema ‘Phù Đổng thiên vương’

Vietnam gana Intervisión, la alternativa

Jordi Roca: “Quiero quitarle solemnidad a la cocina, demostrar que comer bien no tiene que ser complicado ni caro”

El pequeño de los hermanos Roca cuenta en ‘Infobae España’ los detalles del proceso creativo detrás de cada uno de sus postres y habla sobre su última colaboración

Jordi Roca: “Quiero quitarle solemnidad

Los ‘best sellers’ del futuro: libros que no se publicarán hasta 2114

Un bosque guardará durante 100 años libros inéditos de las mejores voces de la literatura, que solo serán leídos por gente que aún no ha nacido

Los ‘best sellers’ del futuro:

Un tren en Gijón atropella a una vaca, que da a luz por el impacto, y en la investigación aparece un cadáver humano: llevaba cuatro meses fallecido

La ternera, llamada ‘Milagros’, ha sobrevivido tras un nacimiento insólito

Un tren en Gijón atropella

Inspección de trabajo sanciona a DIGI en Andalucía por no respetar la voluntariedad de sus empleados a trabajar domingos y festivos

La medida viene en respuesta a una denuncia presentada por el sindicato CGT, cuya respuesta también obliga a la empresa a implantar un registro efectivo de la jornada laboral y a abonar las compensaciones económicas por trabajo en festivos

Inspección de trabajo sanciona a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Inspección de trabajo sanciona a

Inspección de trabajo sanciona a DIGI en Andalucía por no respetar la voluntariedad de sus empleados a trabajar domingos y festivos

Los aeropuertos europeos afectados por el ciberataque prevén que las incidencias persistan este domingo

Los secretos de la cámara acorazada del Banco de España: obras de Goya, vidrieras y pequeñas grandes historias

Juan José Ebenezer, mecánico: “Un motor de intercambio o reconstruido actúa como uno nuevo, pero realmente no lo es”

Las claves del fallo técnico en las pulseras a maltratadores: Igualdad critica a la Fiscalía por “hacer valoraciones sin datos”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Más suelo, menos burocracia y fiscalidad eficiente: las claves para acelerar la construcción de viviendas y frenar su precio

¿Por qué la deuda pública tiene a Francia en vilo y a España no? “La prima de riesgo es como el sarampión, se contagia muy fácilmente”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

DEPORTES

¿La Vuelta a España fue

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno