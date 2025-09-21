Expulsados de su hogar por su hija adoptiva: “Pensar que la recogimos en la cuneta…”

La hija se ha negado a responder a las preguntas de 'Le Parisien'. (Pexels)

Una decisión que, si bien a nivel administrativo provoca conflictos, parece la única posible a nivel ético.

Tras un examen minucioso del caso de desalojo de Yves y Annick Jamois, una pareja que estaba a punto de ser desalojada de su vivienda en el distrito de Vernet, Perpiñán, el prefecto Pierre Régnault de la Motte ha dictado la sentencia: rechazó la intervención policial para desalojar a un matrimonio de su vivienda, como venía recomendado por una sentencia del Tribunal de Apelación en abril de 2025.

Yves y Annick, padres adoptivos de su hija Valérie J., no pueden más que sentir alivio al saber que podrán vivir el resto de sus días en su propia casa.

“No entiendo por qué se brindó asistencia a la policía en este asunto. He decidido retirar la fuerza policial para expulsar a estas dos personas por una simple razón: el respeto a los derechos humanos”, afirma el representante estatal para Le Parisien.

La historia de Annick e Yves

Annick, de 87 años, lleva tres años postrada en cama. La mujer sufre de la rara enfermedad de Paget (crecimiento óseo descontrolado) debido a la morfina. Su marido, Yves, de 85 años, trata diversas afecciones. Ambos sintieron alivio al escuchar la sentencia del prefecto. Ambos habían creído que, según las palabras de un alguacil, ya había comenzado la cuenta atrás para sacarlos de sus casas y trasladarlos a una residencia de ancianos. Contra su voluntad.

La casa que los dos compraron en 2002 era suya. La adquirieron vendiendo una propiedad familiar en Sarthe. Sin embargo, por razones económicas, decidieron ponerla a nombre de su hija Valérie J.

En el momento de elaboración de la documentación, el notario de Sarthe olvidó especificar el derecho de usufructo al último de los vivos.

Al redactar el documento para rectificar la escritura de compraventa, sin embargo, Valérie impugnó su validez y acusó a sus padres de haber falsificado su firma.

Se redactó un documento para rectificar la escritura de compraventa, pero Valérie impugnó su validez, acusando a sus padres de haber falsificado su firma.

El lamento de los padres

“Pensar que la recogimos en la cuneta...”, lamentan los padres, pensando en el momento cuando recogieron a su niña de la calle a los cuatro años. “La criamos y la hicimos crecer como si fuera nuestra propia hija. Y todo eso, esta ingratitud, solo por dinero”.

Dominique Chantau, el hijo adoptivo de la pareja, una persona alegre y siempre al lado de sus padres, les tranquiliza. Ahora, dejarán atrás la pesadilla de seis largos años y podrán vivir el resto de sus días en su propia casa.

El último encuentro entre padres e hija

Los padres se reencontraron con su hija por última vez el 8 de febrero de 2019, en una sala del juzgado de Perpiñán. Annick ya estaba en silla de ruedas. Sin embargo, la hija entró sin dirigir la palabra a su familia, sin ni siquiera mirarlos.

Ese día, la hija adoptiva exigió que expulsaran a sus padres para poder vender la casa.

El abogado de los Jamois, Jean Codognès, comparte su alegría de la sabiduría y humanidad que por fin encuentra en este caso. “Es una decisión valiente que honra al Prefecto. Por mi parte, estoy reuniendo las pruebas para procesar a esta hija adoptiva por esta expulsión motivada por la ingratitud, ya que, claramente, no puede cuidar de sus padres”.

La hija adoptiva vive cerca de Le Mans (Sarthe), y se ha negado a responder a las preguntas de Le Parisien, y su abogado tampoco. Los dos aún tienen la opción de apelar la decisión del Prefecto ante el tribunal administrativo.