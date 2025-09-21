España

Expulsados de su hogar por su hija adoptiva: “Pensar que la recogimos en la cuneta…”

La historia de Yves y Annick tiene un final feliz después de seis años de auténtica pesadilla

Por Yoana Kaloyanova

Guardar
La hija se ha negado
La hija se ha negado a responder a las preguntas de 'Le Parisien'. (Pexels)

Una decisión que, si bien a nivel administrativo provoca conflictos, parece la única posible a nivel ético.

Tras un examen minucioso del caso de desalojo de Yves y Annick Jamois, una pareja que estaba a punto de ser desalojada de su vivienda en el distrito de Vernet, Perpiñán, el prefecto Pierre Régnault de la Motte ha dictado la sentencia: rechazó la intervención policial para desalojar a un matrimonio de su vivienda, como venía recomendado por una sentencia del Tribunal de Apelación en abril de 2025.

Yves y Annick, padres adoptivos de su hija Valérie J., no pueden más que sentir alivio al saber que podrán vivir el resto de sus días en su propia casa.

“No entiendo por qué se brindó asistencia a la policía en este asunto. He decidido retirar la fuerza policial para expulsar a estas dos personas por una simple razón: el respeto a los derechos humanos”, afirma el representante estatal para Le Parisien.

La historia de Annick e Yves

Annick, de 87 años, lleva tres años postrada en cama. La mujer sufre de la rara enfermedad de Paget (crecimiento óseo descontrolado) debido a la morfina. Su marido, Yves, de 85 años, trata diversas afecciones. Ambos sintieron alivio al escuchar la sentencia del prefecto. Ambos habían creído que, según las palabras de un alguacil, ya había comenzado la cuenta atrás para sacarlos de sus casas y trasladarlos a una residencia de ancianos. Contra su voluntad.

Tráiler 'Valor sentimental'

La casa que los dos compraron en 2002 era suya. La adquirieron vendiendo una propiedad familiar en Sarthe. Sin embargo, por razones económicas, decidieron ponerla a nombre de su hija Valérie J.

En el momento de elaboración de la documentación, el notario de Sarthe olvidó especificar el derecho de usufructo al último de los vivos.

Al redactar el documento para rectificar la escritura de compraventa, sin embargo, Valérie impugnó su validez y acusó a sus padres de haber falsificado su firma.

Se redactó un documento para rectificar la escritura de compraventa, pero Valérie impugnó su validez, acusando a sus padres de haber falsificado su firma.

El lamento de los padres

“Pensar que la recogimos en la cuneta...”, lamentan los padres, pensando en el momento cuando recogieron a su niña de la calle a los cuatro años. “La criamos y la hicimos crecer como si fuera nuestra propia hija. Y todo eso, esta ingratitud, solo por dinero”.

Dominique Chantau, el hijo adoptivo de la pareja, una persona alegre y siempre al lado de sus padres, les tranquiliza. Ahora, dejarán atrás la pesadilla de seis largos años y podrán vivir el resto de sus días en su propia casa.

El último encuentro entre padres e hija

Los padres se reencontraron con su hija por última vez el 8 de febrero de 2019, en una sala del juzgado de Perpiñán. Annick ya estaba en silla de ruedas. Sin embargo, la hija entró sin dirigir la palabra a su familia, sin ni siquiera mirarlos.

Ese día, la hija adoptiva exigió que expulsaran a sus padres para poder vender la casa.

El abogado de los Jamois, Jean Codognès, comparte su alegría de la sabiduría y humanidad que por fin encuentra en este caso. “Es una decisión valiente que honra al Prefecto. Por mi parte, estoy reuniendo las pruebas para procesar a esta hija adoptiva por esta expulsión motivada por la ingratitud, ya que, claramente, no puede cuidar de sus padres”.

La hija adoptiva vive cerca de Le Mans (Sarthe), y se ha negado a responder a las preguntas de Le Parisien, y su abogado tampoco. Los dos aún tienen la opción de apelar la decisión del Prefecto ante el tribunal administrativo.

Temas Relacionados

ViviendaAlquileresInmobiliariasFranciaCompra de viviendaEspaña-SociedadEssay-Noticias

Últimas Noticias

Solo un tercio de los solicitantes de la nacionalidad española a través de la “ley de nietos” para descendientes de exiliados republicados ha conseguido el pasaporte español

Hasta la fecha, las solicitudes concedidas representan el 27 % de todas las presentadas, que ascienden a 876.321

Solo un tercio de los

Sánchez advierte que “ya toca” renovar el sistema de financiación autonómica, bloqueado desde hace once años

El presidente del Gobierno se compromete a aprobar en esta legislatura un nuevo modelo que, asegura, reforzará el Estado del bienestar y beneficiará al conjunto de comunidades

Sánchez advierte que “ya toca”

Una mujer estadounidense se casa con el hijo del asesino de su madre: “No se parece en nada a él”

La boda fue oficiada por el mismo abogado que sentenció al asesino

Una mujer estadounidense se casa

Los padres de niños con cáncer y otras enfermedades graves se plantan contra las mutuas: “Mi hijo se está muriendo y no lo voy a abandonar en el hospital”

Denuncian que las mutuas, encargadas de gestionar la prestación CUME reconocida por ley, ponen en duda informes médicos, retrasan trámites y ejercen una presión emocional insoportable sobre familias que ya viven al límite

Los padres de niños con

Ecologistas rechazan el plan del Gobierno de 13.000 millones para aeropuertos: “Responde a intereses de grandes capitales inmobiliarios”

Organizaciones como Greenpeace, WWF y Ecologistas en Acción aseguran que el proyecto “contradice los compromisos climáticos” adquiridos por España

Ecologistas rechazan el plan del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez advierte que “ya toca”

Sánchez advierte que “ya toca” renovar el sistema de financiación autonómica, bloqueado desde hace once años

Los padres de niños con cáncer y otras enfermedades graves se plantan contra las mutuas: “Mi hijo se está muriendo y no lo voy a abandonar en el hospital”

Detenidos dos ocupantes de la narcolancha en la que murió otro al chocar con una patrullera de la Guardia Civil

Condenan a 14 empresas a pagar 109.535 a un conductor de autobús por un despido improcedente tras un proceso de subrogación

La Fiscalía pide la absolución de dos agentes de Policía Nacional que agredieron a un hombre fuera de servicio porque el delito está prescrito

ECONOMÍA

Los permisos por fallecimiento: el

Los permisos por fallecimiento: el derecho laboral que no ha mejorado desde hace casi medio siglo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Tarifa de la luz en España este 22 de septiembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Booking cancela una reserva alegando el cierre del hotel y el usuario descubre que las habitaciones reaparecen al triple de precio: “He sido engañado”

DEPORTES

Carlos Sainz sube al podio

Carlos Sainz sube al podio con un tercer puesto y Alonso es sancionado tras el accidente de Piastri

Quién es Manor Solomon, el jugador israelí que ha fichado el Villarreal: “Estoy para jugar al fútbol, no hablar de política”

John McEnroe se rinde a Carlos Alcaraz: “En 50 años nunca he visto a nadie tan bueno”

Gala Balón de Oro: cuándo es, dónde se emite y a qué hora verlo en España

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado