Este es el ingrediente que puedes incorporar en tu dieta para aliviar los dolores de la artritis: “Uno de los mejores remedios naturales”

Este producto es un aliado para aliviar tanto el dolor como la inflamación

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Aceite de oliva virgen extra.
Aceite de oliva virgen extra.

La artritis afecta a millones de personas en todo el mundo y constituye una de las principales causas de dolor articular crónico tanto en jóvenes como en adultos mayores. Dentro de los tipos de artritis, la osteoartritis es la más común, pero existen otras variantes inflamatorias, como la artritis reumatoide, que impactan la calidad de vida y limitan la movilidad de quienes la sufren. Dada la naturaleza persistente de la enfermedad y su tendencia progresiva, el interés por encontrar alternativas complementarias a los tratamientos convencionales ha ido en aumento, especialmente las que involucran cambios en la alimentación y la adopción de hábitos saludables.

Entre las distintas opciones, destaca un ingrediente cotidiano en la dieta mediterránea que cobra protagonismo en el debate sobre remedios naturales eficaces: el aceite de oliva virgen extra. Su principal baza reside en su composición química, que lo distingue de otros aceites vegetales y grasas de uso habitual.

Es frecuente que las recomendaciones dietéticas para personas con artritis incluyan no solo una reducción en los alimentos ultraprocesados o ricos en grasas nocivas, sino la incorporación de grasas saludables y compuestos bioactivos con capacidad para modular la respuesta inflamatoria del cuerpo. En este sentido, según especialistas de diferentes áreas de la salud, el consumo regular de este aceite puede aliviar el dolor en las articulaciones por sus efectos antiinflamatorios. Los expertos recomiendan añadir unas dos cucharadas por día a las comidas habituales como una pauta fácil de incorporar.

Oleocantal: el compuesto clave

En el núcleo de los beneficios atribuidos al aceite de oliva virgen extra, se encuentra un componente activo denominado oleocantal. Este compuesto fenólico ha despertado el interés de la comunidad científica por su impacto en las vías inflamatorias del organismo. El mecanismo de acción del oleocantal consiste en inhibir enzimas específicas responsables del proceso inflamatorio, como la ciclooxigenasa, que intervienen en la síntesis de mediadores proinflamatorios. De acuerdo con diferentes fuentes, este efecto se produce sin provocar muchas de las reacciones adversas típicas de los AINE, lo que convierte al aceite de oliva virgen extra en una alternativa más segura para personas que requieren estrategias de control inflamatorio a largo plazo.

El aceite ‘de garrafón’ sigue en nuestros restaurantes: “Una década después, es inaceptable que haya establecimientos que incumplan la ley”.

Diversos estudios científicos refuerzan la idea: varios seguimientos de pacientes que incorporaron este aceite en sus comidas demostraron una reducción notoria de los marcadores inflamatorios, así como una mejora en los niveles de antioxidantes en el cuerpo. En investigaciones realizadas en España, las personas que consumieron aceite de oliva virgen extra diariamente durante un mes experimentaron mejoras perceptibles en la inflamación articular y en los signos bioquímicos vinculados a procesos inflamatorios crónicos.

Pese a todos estos resultados positivos, los expertos reconocen que aún no se ha definido la cantidad óptima de aceite para lograr un efecto clínicamente relevante. La recomendación más habitual y reconocida por la experiencia y la observación es el uso diario de un par de cucharadas como parte integral de platos principales, aderezos de ensalada o preparaciones culinarias sencillas.

Además, el aceite de oliva virgen extra aporta otras ventajas para la salud global. Su contenido en grasas monoinsaturadas y antioxidantes naturales favorece el funcionamiento del sistema cardiovascular, contribuye al mantenimiento de los vasos sanguíneos y puede ayudar a modular el perfil lipídico.

