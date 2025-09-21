Detenidos dos ocupantes de la narcolancha en la que murió otro al chocar con una patrullera de la Guardia Civil

La Guardia Civil cierra agosto con 35 narcolanchas intervenidas en la zona del Golfo de Cádiz y el río Guadalquivir (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha detenido a dos de los ocupantes de la narcolancha en la que perdió la vida un tercero tras chocar en la madrugada este pasado sábado, 20 de septiembre, con una embarcación de la Guardia Civil en aguas del Estrecho, en Algeciras (Cádiz). Ambos detenidos han resultado heridos por esta colisión, uno de ellos en estado de gravedad, según ha confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

Asimismo, la Benemérita ha detallado que la narcolancha interceptada se trataba de una embarcación cuatrimotora que transportaba más de 3.800 kilogramos de hachís, que han sido intervenidos por los agentes durante una operación contra el narcotráfico.

Cabe recordar que en dicha operación, uno de los ocupantes de una narcolancha falleció tras el impactar con la patrulla de la Guardia Civil, mientras que los otros dos resultaron heridos, uno de ellos se encuentra en estado grave.

Por su parte, la asociación Jucil ha lamentado a través de su cuenta oficial de ‘X’ (antes Twitter), consultada por esta agencia de comunicación, la muerte de uno de los ocupantes. “La labor de la Guardia Civil se desarrolla en condiciones de alto riesgo. Nuestro reconocimiento y apoyo a quienes la ejercen con entrega y profesionalidad”, ha incidido la asociación. Por el momento, la Guardia Civil sigue manteniendo abierta una investigación sobre este caso.

Narcotráfico en Cádiz

Hace un año y medio, dos guardias civiles murieron en Barbate al ser embestidos por una narcolancha, lo que puso en evidencia el alto riesgo al que se enfrentan los agentes. El suceso provocó un debate mediático sobre la posible escasez de medios con que la Guardia Civil combate al narcotráfico en el sur de España y llevó a asociaciones policiales a reclamar mejoras urgentes en recursos, equipos y protección para los efectivos.

Tras una investigación, el piloto marroquí Karim El Baqqali y sus dos acompañantes fueron detenidos y permanecen en prisión. Las asociaciones de la Guardia Civil advierten que persisten las carencias de recursos, mientras que el Ministerio del Interior defiende el aumento de medios y tener controlada la situación. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este martes que durante 2024 la presión contra el narcotráfico en Andalucía aumentó un 43% respecto al año anterior.

Interior no encuentra ninguna empresa que le traslade para su destrucción las veloces y peligrosas narcolanchas decomisadas en el mar.

En este periodo, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo más de 12.000 operaciones policiales en seis provincias andaluzas, enmarcadas en la cuarta edición del Plan Especial del Campo de Gibraltar. Esta estrategia, destinada a combatir las redes de narcotráfico en la región, ha contado con una inversión de 200 millones de euros. Grande-Marlaska subrayó que el refuerzo de medios y efectivos responde al compromiso de fortalecer la acción policial en una zona clave para las rutas del tráfico de drogas.