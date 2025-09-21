España

Detenidos dos ocupantes de la narcolancha en la que murió otro al chocar con una patrullera de la Guardia Civil

Los dos detenidos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, y un tercero falleció tras producirse la colisión

Por Newsroom Infobae

Guardar
La Guardia Civil cierra agosto
La Guardia Civil cierra agosto con 35 narcolanchas intervenidas en la zona del Golfo de Cádiz y el río Guadalquivir (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha detenido a dos de los ocupantes de la narcolancha en la que perdió la vida un tercero tras chocar en la madrugada este pasado sábado, 20 de septiembre, con una embarcación de la Guardia Civil en aguas del Estrecho, en Algeciras (Cádiz). Ambos detenidos han resultado heridos por esta colisión, uno de ellos en estado de gravedad, según ha confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

Asimismo, la Benemérita ha detallado que la narcolancha interceptada se trataba de una embarcación cuatrimotora que transportaba más de 3.800 kilogramos de hachís, que han sido intervenidos por los agentes durante una operación contra el narcotráfico.

Cabe recordar que en dicha operación, uno de los ocupantes de una narcolancha falleció tras el impactar con la patrulla de la Guardia Civil, mientras que los otros dos resultaron heridos, uno de ellos se encuentra en estado grave.

Por su parte, la asociación Jucil ha lamentado a través de su cuenta oficial de ‘X’ (antes Twitter), consultada por esta agencia de comunicación, la muerte de uno de los ocupantes. “La labor de la Guardia Civil se desarrolla en condiciones de alto riesgo. Nuestro reconocimiento y apoyo a quienes la ejercen con entrega y profesionalidad”, ha incidido la asociación. Por el momento, la Guardia Civil sigue manteniendo abierta una investigación sobre este caso.

Narcotráfico en Cádiz

Hace un año y medio, dos guardias civiles murieron en Barbate al ser embestidos por una narcolancha, lo que puso en evidencia el alto riesgo al que se enfrentan los agentes. El suceso provocó un debate mediático sobre la posible escasez de medios con que la Guardia Civil combate al narcotráfico en el sur de España y llevó a asociaciones policiales a reclamar mejoras urgentes en recursos, equipos y protección para los efectivos.

Tras una investigación, el piloto marroquí Karim El Baqqali y sus dos acompañantes fueron detenidos y permanecen en prisión. Las asociaciones de la Guardia Civil advierten que persisten las carencias de recursos, mientras que el Ministerio del Interior defiende el aumento de medios y tener controlada la situación. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este martes que durante 2024 la presión contra el narcotráfico en Andalucía aumentó un 43% respecto al año anterior.

Interior no encuentra ninguna empresa que le traslade para su destrucción las veloces y peligrosas narcolanchas decomisadas en el mar.

En este periodo, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo más de 12.000 operaciones policiales en seis provincias andaluzas, enmarcadas en la cuarta edición del Plan Especial del Campo de Gibraltar. Esta estrategia, destinada a combatir las redes de narcotráfico en la región, ha contado con una inversión de 200 millones de euros. Grande-Marlaska subrayó que el refuerzo de medios y efectivos responde al compromiso de fortalecer la acción policial en una zona clave para las rutas del tráfico de drogas.

Temas Relacionados

Guardia CivilGuardia Civil EspañaNarcotráficoSucesosSucesos EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un perro se rescata a sí mismo durante un incendio: “No había nadie dentro de la casa en el momento del fuego”

El animal terminó guiando al agente policial hacia la salida

Un perro se rescata a

José Abellán, cardiólogo: “Cuanto menos colesterol dietético tomemos, mejor a largo plazo”

El médico subraya el valor nutricional y la versatilidad en la cocina del huevo, pero recomienda dosificar su consumo

José Abellán, cardiólogo: “Cuanto menos

Condenan a 14 empresas a pagar 109.535 a un conductor de autobús por un despido improcedente tras un proceso de subrogación

El trabajador cumplía con los requisitos de subrogación fijados en el acuerdo marco gallego del transporte de viajeros por carretera

Condenan a 14 empresas a

María José Gómez, experta en protocolo: “Un bocadillo de longaniza no es un motivo para perder la elegancia”

La experta recomienda unos consejos simples con los que hacer del consumo de este emblema de la gastronomía española una experiencia agradable y elegante

María José Gómez, experta en

Booking cancela una reserva alegando el cierre del hotel y el usuario descubre que las habitaciones reaparecen al triple de precio: “He sido engañado”

De acuerdo con los detalles expuestos por el afectado, la semana reservada coincide con otros eventos importantes en Miami, destino que eligió para viajar con amigos en marzo de 2026, que, probablemente, llevaron a una actualización de los precios

Booking cancela una reserva alegando
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a 14 empresas a

Condenan a 14 empresas a pagar 109.535 a un conductor de autobús por un despido improcedente tras un proceso de subrogación

La Fiscalía pide la absolución de dos agentes de Policía Nacional que agredieron a un hombre fuera de servicio porque el delito está prescrito

Inspección de trabajo sanciona a DIGI en Andalucía por no respetar la voluntariedad de sus empleados a trabajar domingos y festivos

Los aeropuertos europeos afectados por el ciberataque prevén que las incidencias persistan este domingo

Los secretos de la cámara acorazada del Banco de España: obras de Goya, vidrieras y pequeñas grandes historias

ECONOMÍA

Booking cancela una reserva alegando

Booking cancela una reserva alegando el cierre del hotel y el usuario descubre que las habitaciones reaparecen al triple de precio: “He sido engañado”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 21 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

John McEnroe se rinde a

John McEnroe se rinde a Carlos Alcaraz: “En 50 años nunca he visto a nadie tan bueno”

Gala Balón de Oro: cuándo es, dónde se emite y a qué hora verlo en España

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”