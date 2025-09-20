Una científica de la NASA falsifica recibos de su sueldo para comprarse una casa de lujo de 850.000 dólares: quiso alegar robo de identidad

Una científica de la NASA y su marido falsifican documentación para conseguir préstamos para comprar una vivienda de lujo (Freepik)

Noreen Khan, de 52 años, y su marido Christopher Mayberry, de 53, se han declarado culpables de un delito de fraude hipotecario después de haber falsificado registros de ingresos entre los años 2017 y 2021 para financiar la compra de una casa de lujo de 850.000 dólares.

El suceso ha ocurrido en Texas y, según ha informado la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur del estado, los acusados son una ex-trabajadora de la NASA, que tenía un puesto como toxicóloga espacial hasta el 29 de septiembre de 2021, y un contratista de la misma agencia del gobierno estadounidense.

Khan y Mayberry habrían proporcionado a las empresas de préstamos talones de pago, formularios de impuestos y extractos de cuentas bancarias falsos con el objetivo de obtener y refinanciar préstamos para la vivienda. Después, dejaron de pagarlos y alegaron que habían sufrido un robo de identidad.

Varios años de falsedad documental y engaños

Debido a que no tenían el dinero suficiente ni los ingresos para conseguir la hipoteca de la casa de lujo, solicitaron un préstamo para su financiación, pero alegando que el inmueble sería utilizado como inversión o reventa. Sin embargo, esto resultó ser falso y lo emplearon como vivienda principal. El préstamo aprobado fue de 820.000 dólares.

Un año más tarde, Khan intentó cancelar la deuda del préstamo, por lo que manifestó que le habían robado la identidad. Así, la mujer presentó una denuncia policial falsa, una queja falsa ante la Comisión Federal de Comercio y envió cargas engañosas a las agencias de crédito, según destaca el medio National Mortgage Professional. Los prestamistas cancelaron 276.709 dólares de su deuda.

La estafa no finalizó ahí, ya que en 2021 la pareja refinanció su préstamos por 895.000 dólares, alterando un extracto bancario de octubre de 2020 a través de un cambio en el nombre del titular de la cuenta de Khan a Mayberry.

Junto a todo esto, los investigadores descubrieron que habían falsificado varios documentos, como registros fiscales y recibos de sueldo para aparentar que ganaban más dinero del que realmente percibían. Así, hicieron pasar a Mayberry como empleado de la NASA, aunque en realidad solo era un contratista en nombre de una empresa externa.

La pena a la que se enfrentan

Tras la modificación y la presentación fraudulenta de los documentos, el impago de la deuda, la demanda a los bancos para intentar cancelarla, la alegación del robo de su identidad y la refinanciación de la vivienda, Khan y Mayberry se han declarado culpables de la estafa.

La pareja, por tanto, se enfrenta ahora a un delito de conspiración por realizar declaraciones falsas a empresas de préstamos en relación con los préstamos hipotecarios que financiaron. La sentencia está programada para el próximo 18 de diciembre y Khan y Mayberry pueden ser castigados con una pena de prisión de hasta cinco años, así como con una multa máxima de 250.000 euros. Además, deben pagar antes de ese día una restitución de los 276.709 dólares que los prestamistas habían cancelado de su deuda y corren el riesgo de perder su casa en Missouri City, Texas.