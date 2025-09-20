Un niño de 13 años termina en el hospital tras ser agredido por los padres de sus compañeros cerca de su colegio: “Fue muy violento”

Los agresores han sido detenidos.

Un estudiante de 12 años ha sido atacado esta semana mientras salía del colegio. Los hechos ocurrieron cerca de Pau, en Francia. Los agresores han sido la madre de uno de los compañeros del niño y su pareja.

El ataque ha sido muy violento, llegando a sufrir el niño varias patadas y puñetazos, incluso uno al ojo. El estudiante ha sido hospitalizado. De momento, se desconocen los motivos de la agresión.

La agresión

Los hechos han sucedido este miércoles cerca del instituto Ernest-Gabard, en Jurançon, la comuna de Béarn. Mientras salía del colegio, el estudiante ha sido atacado por la madre de uno de los compañeros del niño y su pareja. Si bien de momento se desconocen los motivos de la agresión, el ataque ha sido muy violento y el niño ha sufrido varias patadas y puñetazos, incluso un golpe al ojo.

El estudiante tuvo que ser hospitalizado y ha recibido dos días de incapacidad laboral total, según informan desde Sud-Ouest.

El alcalde de Jurançon, la comuna de Béarn, donde asiste el estudiante de secundaria, reconoce que el ataque ha sido muy violento.

La intervención de la policía

La policía intervino rápidamente y puso el niño a salvo dentro de la escuela. El niño tuvo que ser hospitalizado por el golpe que recibió en el ojo, además de las varias patadas y los puñetazos. Se ha abierto una investigación por violencia agravada.

Es probable que los dos agresores adultos sean procesados ​​por agresión con agravantes.

Respuesta al ataque

“Según me han dicho, fue muy violento”, declaró Michel Bernos, alcalde de Jurançon, a para Sud-Ouest.

El fiscal de Pau confirmó la detención y custodia de dos personas: una mujer y su pareja, quien se cree es la madre de un compañero de clase de la víctima.

Michel Bernos, el alcalde, afirmó que la intervención de las fuerzas del orden fue rápida tras el ataque para proteger al estudiante.

Por otra parte, el prefecto prometió recursos policiales para asegurar la zona alrededor de la escuela. Tanto el alcalde de Jurançon como el director académico de los servicios nacionales de educación estuvieron presentes en la inauguración de la escuela este jueves, según informa Sud-Ouest.

Las consecuencias

Según el fiscal de Pau, “las circunstancias de la comisión de los hechos quedan por esclarecer”. Una investigación por violencia agravada confiada a la comisaría de Pau está en curso.

Los dos adultos podrían han sido arrestados y puestos bajo custodia, según la fiscalía de Pau.

Reacciones

“Me siento muy perturbada. Esta violencia contra un niño de 12 años es inaceptable”, declaró la madre del adolescente a periódicos locales.

Por su parte, el padre habla con rabia, pero sin ánimo de venganza. “Me enfurece especialmente saber que esto pudo haber llegado a esto, solo por eso”.

La madre ha sido profundamente afectada por la situación y considera ir al psicólogo y llevar también al hijo. “Creo que nos hará bien a ambos”.

Por otra parte, la famlia agradece el apoyo y consuelo recibidos de parte de la escuela, otros estudiantes, compañeros de trabajo y desconocidos.