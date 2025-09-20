España

Un niño de 13 años termina en el hospital tras ser agredido por los padres de sus compañeros cerca de su colegio: “Fue muy violento”

El estudiante ha sido hospitalizado y los dos agresores, detenidos. La familia agradece el apoyo de parte del instituto y las distintas instituciones

Por Yoana Kaloyanova

Guardar
Los agresores han sido detenidos.
Los agresores han sido detenidos.

Un estudiante de 12 años ha sido atacado esta semana mientras salía del colegio. Los hechos ocurrieron cerca de Pau, en Francia. Los agresores han sido la madre de uno de los compañeros del niño y su pareja.

El ataque ha sido muy violento, llegando a sufrir el niño varias patadas y puñetazos, incluso uno al ojo. El estudiante ha sido hospitalizado. De momento, se desconocen los motivos de la agresión.

La agresión

Los hechos han sucedido este miércoles cerca del instituto Ernest-Gabard, en Jurançon, la comuna de Béarn. Mientras salía del colegio, el estudiante ha sido atacado por la madre de uno de los compañeros del niño y su pareja. Si bien de momento se desconocen los motivos de la agresión, el ataque ha sido muy violento y el niño ha sufrido varias patadas y puñetazos, incluso un golpe al ojo.

El estudiante tuvo que ser hospitalizado y ha recibido dos días de incapacidad laboral total, según informan desde Sud-Ouest.

El alcalde de Jurançon, la comuna de Béarn, donde asiste el estudiante de secundaria, reconoce que el ataque ha sido muy violento.

La intervención de la policía

La policía intervino rápidamente y puso el niño a salvo dentro de la escuela. El niño tuvo que ser hospitalizado por el golpe que recibió en el ojo, además de las varias patadas y los puñetazos. Se ha abierto una investigación por violencia agravada.

Noticias del día 19 de septiembre del 2025.

Es probable que los dos agresores adultos sean procesados ​​por agresión con agravantes.

Respuesta al ataque

“Según me han dicho, fue muy violento”, declaró Michel Bernos, alcalde de Jurançon, a para Sud-Ouest.

El fiscal de Pau confirmó la detención y custodia de dos personas: una mujer y su pareja, quien se cree es la madre de un compañero de clase de la víctima.

Michel Bernos, el alcalde, afirmó que la intervención de las fuerzas del orden fue rápida tras el ataque para proteger al estudiante.

Por otra parte, el prefecto prometió recursos policiales para asegurar la zona alrededor de la escuela. Tanto el alcalde de Jurançon como el director académico de los servicios nacionales de educación estuvieron presentes en la inauguración de la escuela este jueves, según informa Sud-Ouest.

Las consecuencias

Según el fiscal de Pau, “las circunstancias de la comisión de los hechos quedan por esclarecer”. Una investigación por violencia agravada confiada a la comisaría de Pau está en curso.

Los dos adultos podrían han sido arrestados y puestos bajo custodia, según la fiscalía de Pau.

Reacciones

“Me siento muy perturbada. Esta violencia contra un niño de 12 años es inaceptable”, declaró la madre del adolescente a periódicos locales.

Por su parte, el padre habla con rabia, pero sin ánimo de venganza. “Me enfurece especialmente saber que esto pudo haber llegado a esto, solo por eso”.

La madre ha sido profundamente afectada por la situación y considera ir al psicólogo y llevar también al hijo. “Creo que nos hará bien a ambos”.

Por otra parte, la famlia agradece el apoyo y consuelo recibidos de parte de la escuela, otros estudiantes, compañeros de trabajo y desconocidos.

Temas Relacionados

crímenesagresiones a menoressucesosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El CSIC presenta un nuevo compuesto que protege a las plantas de la sequía

El nuevo compuesto estaría diseñado para no afectar negativamente la restauración de la fotosíntesis ni la productividad de las plantas

El CSIC presenta un nuevo

Vox se enzarza con el jefe de la Armada por su postura sobre la migración ilegal: “El Gobierno está asaltando las instituciones”

El AJEMA respondió una pregunta de Ortega Smith afirmando que su labor es “ayudar y salvar”

Vox se enzarza con el

Extirpan el riñón equivocado a un hombre con cáncer: la familia ya ha interpuesto una denuncia

Un error que ha reducido exponencialmente la esperanza de vida del paciente

Extirpan el riñón equivocado a

Cuatro trucos para eliminar los malos olores de tu nevera: “Siempre me funcionan”

Usuarios de Reddit han aportado soluciones para los malos olores al recibir la consulta de un estudiante en apuros

Cuatro trucos para eliminar los

Roma despliega su ‘Gran Hermano’ en plazas y barrios: 3.000 cámaras para vigilar la delincuencia y la basura en la ciudad

El despliegue de estos dispositivos se extiende hacia barrios más allá del centro, así como los parques a lo largo del río Tíber

Roma despliega su ‘Gran Hermano’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer de 28 años

Una mujer de 28 años con tres hijos sufre agotamiento y dolores de cabeza y los médicos le dicen que son “cosas de la maternidad”: era cáncer de mama en etapa 4

Muere un hombre en una narcolancha tras chocar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

Atacan con cócteles molotov el centro de la Xunta que acogerá a 80 menores migrantes en Lugo

Investigada una conductora por circular sin dos de las ruedas de su vehículo durante aproximadamente 14 kilómetros en Mallorca

España ofrece a la OTAN tres cazas Eurofighter, un avión A400M y un radar aéreo para la ‘Operación Centinela’ en la frontera con Rusia

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Precio de la luz en España este 21 de septiembre

Un empleado es despedido por acudir a un restaurante durante su baja por enfermedad y encontrarse con su jefe: termina ganando el juicio

“No me da vergüenza decir que vivo a expensas del Estado”: la pensión de jubilación de una francesa que nunca ha trabajado

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno