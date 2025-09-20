Spotify España: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Cada semana, Spotify actualiza su lista de podcast más populares en España revelando los nuevos contenidos que dominan la conversación en esta codiciada arista del streaming.

Ya sea por su estilo narrativo, por la figura que lo conduce o por su contenido viral, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más escuchados en Spotify en España

1. ROCA PROJECT

Un Podcast para personas que buscan inspiración, aprendizaje y crecimiento personal. En Roca Project, Carlos Roca pone el foco en el valor humano conversando, sin filtros y en profundidad, con expertos, personajes influyentes y personas anónimas con una historia impactante que contar. Si buscas un podcast que te entretenga pero que además te aporte valor, este es tu podcast. Todos los miércoles a las 19:30 horas.

2. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada. En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

3. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

4. Arde Venecia

El programa de Juan Dávila y Galder Varas en el que los invitados entran enmascarados y terminan sin máscaras, sin filtros, sin secretos y sin pelos en la lengua.

5. Tu amiga psicóloga

Bienvenidos a "Tu Amiga Psicóloga" Aquí hablamos de salud mental y de la vida en general, siempre desde un enfoque sencillo y cercano. La idea es que puedas llevarte algo útil para reflexionar y, si puedes aplicarlo en tu día a día, ¡mejor todavía! Este es un espacio para aprender, crecer y, sobre todo, para sentirte acompañado en el camino. Mi libro: Tu autoestima es un arte Me puedes encontrar en Instagram ( tuamigapsicologaa) y en Tik Tok (andreaapsicologia)

6. La Crónica Oscura

Crímenes sin resolver, desapariciones extrañas, casas embrujadas Si te gusta el true crime, el misterio, el terror y lo paranormal, has llegado al lugar indicado. Aquí encontrarás historias reales que te harán pensar dos veces antes de apagar la luz: asesinos en serie, fenómenos inexplicables, casos sin resolver.. Relatos que te atraparán y, con suerte, no te quitarán el sueño o tal vez sí. Ponte cómodo, apaga las luces y prepárate para descubrir algunos de los casos más inquietantes de la historia.

7. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

8. WORLDCAST

Hosted by: Pedro Buerbaum. Nuevo podcast cada jueves. Conversaciones sin cortes, filtros ni guiones. Todo tipo de invitados. Síguenos en nuestras redes sociales.

9. Criminopatía

Historias reales de crimen y criminales. Escrito y presentado por Clara Tiscar. Temporada 4, producido por PodiumPodcast.

10. Vidas Contadas

Un programa para descubrir a personas que han tenido una vida extraordinaria. Tomar un café con alguien, que te cuente su vida y que su vida sea de las que se cuentan con los dedos de una mano. Más que una entrevista, una conversación tranquila con un personaje relevante que tenga cosas interesantes que contar. Nuevo episodio cada jueves a las 19h.

Qué es un podcast

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (REUTERS/Dado Ruvic)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.