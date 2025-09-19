Un hombre ataca con machete a unos niños frente a una escuela y termina abatido por la policía

Escuela Pierre Semard en Francia

Este jueves, un hombre atacó a dos niños frente la escuela de preescolar Pierre Semard en La Seyne-sur-Mer (sureste), cerca de Tolón, en Francia. El incidente se produjo alrededor de las 16:45 horas. La policía francesa acudió a neutralizarlo y abrieron fuego después de ser atacados por un machete y recibir comentarios intimidadores.

Los agentes, en un primer momento, intentaron reducirle con una pistola de descarga eléctrica. Al no conseguirlo, la policía disparó seis tiros contra las piernas del atacante, que falleció una hora después a pesar de los intentos de reanimación, según explica el medio francés BFMTV.

El fiscal del Tribunal de Justicia de Tolón, Samuel Finielz, declaró en una rueda de prensa dos horas después del suceso que la policía había sido alertada esa tarde sobre un hombre que caminaba con un machete cerca de la finca Berthe: “Actuaba de forma amenazante y hacía comentarios intimidatorios, lo que provocó la intervención policial”.

Según ha declarado el fiscal “a priori, no hubo contacto entre el individuo y los menores que se encontraban en las inmediaciones”. La identidad de la persona todavía es desconocida. Con relación a las motivaciones del suceso, se descartan de momento las motivaciones terroristas.

Caso abierto

Coche de la policía francesa. (Renault Communications/dpa)

Tras los sucesos, se han abierto dos investigaciones sobre “la violencia cometida contra un tercero y la policía” y una segunda investigación “sobre las circunstancias que rodearon la apertura del fuego por parte de la policía”.

Además, este viernes se ha instalado una unidad de respuesta de crisis y escucha en los dos colegios cercanos al incidente, que son la escuela de preescolar Pierre Sémand y el instituto Henri Wallon, según ha informado el alcalde de La Seyne-sur-Mer, Joseph Minitti a BFM. A pesar de lo ocurrido, tanto el colegio como el instituto, permanecerán abiertos como cualquier otro día.

Situaciones en las que la policía puede abrir fuego

Existe un marco legal internacional del uso de las armas por la policía. Entre ellas, la ONU en 1990 publicó una serie de recomendaciones internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza y las armas de fuego por parte de la policía. Amnistía Internacional, en 2004, realizó un informe titulado “Evitar que la policía haga uso indebido de sus armas”, donde hace un llamamiento y reitera que “las normas internacionales son claras: las armas de fuego deben ser la excepción en la labor policial, no la regla, y solo deben utilizarse cuando sea estrictamente inevitable para proteger vidas. La facultad de portar armas conlleva la enorme responsabilidad de usarlas legítimamente”.

En España, existen casos específicos en los que un agente de la ley está autorizado a hacer uso de su arma de fuego. Entre ellas está la legítima defensa propia o de terceros; cuando la vida de otras personas corre peligro; impedir la comisión de un delito grave o la detención de un delincuente peligros que intenta escapar. En el caso del suceso ocurrido en La Seyne-sur-Mer (sureste), la actuación de La Policía podría verse justificada con las dos primeras.

Sin embargo, el uso de un arma no está justificado si no representa un peligro real o inminente, existen otros medios para neutralizar la amenaza o se dispara contra alguien que huye, pero no presenta una amenaza. Las consecuencias de un uso indebido puede derivar en homicidio imprudente, abuso de autoridad o lesiones graves por el Código Penal. También puede conllevar sanciones disciplinarias o a pagar indemnizaciones.