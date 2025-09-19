España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Infobae Noticias

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Conoce enseguida los resultados ganadoresdel sorteo de la Triplex de la Once de este viernes 19 de septiembre celebrado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 19 de septiembre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 0, 2, 1.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Javier Ochoaizpuro, antiguo fiscal: “Estas son las tres tácticas que se usan en una investigación”

Los procedimientos judiciales pueden alargarse hasta convertirse en prcoesos que implican un alto desgaste y muchas presión para los participantes, una situación que los profesionales saben aprovechar

Javier Ochoaizpuro, antiguo fiscal: “Estas

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 19 septiembre

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los resultados

Una convocatoria masiva por la inauguración de un restaurante acaba en caos y enfrentamientos

La policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos para dispersar a la multitud

Una convocatoria masiva por la

El Banco de España abre sus puertas al público con un nuevo programa de visitas guiadas

El edificio se prepara para recibir visitantes todos los días de la semana hasta junio de 2026, el gran cambio respecto al plan anterior

El Banco de España abre

Carlos González, psicólogo, explica si se puede amar a dos personas a la vez

El amor romántico activa sistemas neuronales muy concretos: deseo sexual, dopamina y apego a largo plazo

Carlos González, psicólogo, explica si
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae el líder de una

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

Pierde su maleta, la aerolínea confirma su destrucción y se ve obligada a pagar 6.000 euros

Ucrania añade un bonus de 1.445 euros al mes para atraer voluntarios “latinoamericanos” que se alisten a su batallón ‘Tormenta Hispana’

El canciller alemán elogia el aumento del gasto en Defensa de España pero advierte de que “hará falta todavía más”: “Todos estamos muy lejos del 5%”

Alemania mantiene el veto al catalán como lengua oficial de la Unión Europea y propone el uso de la IA para abaratar el coste de traducción: “Ya no necesitaremos intérpretes”

ECONOMÍA

Javier Ochoaizpuro, antiguo fiscal: “Estas

Javier Ochoaizpuro, antiguo fiscal: “Estas son las tres tácticas que se usan en una investigación”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 19 septiembre

Precio del oro en España hoy viernes 12 de septiembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 15 de septiembre

Precio del oro en España hoy viernes 19 de septiembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”