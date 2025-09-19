“Dos Tumbas” se posiciona como la serie más vista de Netflix España hoy

Cuando su nieta desaparece junto a otra chica en un pueblo de Málaga, Isabel lo arriesga todo para descubrir qué pasó. Con el fin de llegar al fondo del caso, une fuerzas con Rafael, un hombre peligroso que perdió a su hija esa misma noche. (Netflix)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix España

1. Dos tumbas

Cuando la desaparición de dos chicas adolescentes conmociona a una apacible localidad costera, una abuela lo arriesga todo para descubrir la verdad y clamar venganza por su nieta.

2. Presunto culpable

Ambientada en un pequeño e idílico pueblo pesquero del País Vasco, ‘Presunto Culpable’ cuenta la historia de Jon Arístegui, un investigador que vive en París y que, tras un terrible suceso, se verá obligado a volver al pueblo en el que nació y que abandonó seis años atrás. Allí tendrá que enfrentarse a los fantasmas de su pasado y a un misterio que nunca llegó a resolverse: la desaparición de su novia, Anne.

3. Miércoles

Miércoles vuelve a la escuela para intentar dominar sus poderes psíquicos al mismo tiempo se desata una serie de misteriosos asesinatos y descubre un oscuro misterio de los Addams.

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

4. La bella y Bester (Beauty and the Bester)

¿Estuvo implicada la famosa doctora Nandipha en la fuga de Thabo Bester? Esta escalofriante serie documental analiza la misteriosa relación entre ambos.

5. Valle salvaje

Adriana es una mujer de 20 años que, tras asistir a un baile en el Palacio Real, viaja de Madrid a Asturias. Lo hace tras descubrir que su matrimonio con un hombre al que no conoce estaba pactado en secreto y debe ir a conocer al prometido a la casa de la hermana de su padre. Allí comprenderá que la “van a tratar como a una esclava” y tendrá que “realizar trabajos que no le corresponden”, como una criada. Dentro de esa vida sin esperanza, descubre un amor clandestino y peligroso. Además, conocerá la identidad del responsable de la muerte de su padre, un miembro de la familia y hará frente a una oscura traición.

6. Beauty in Black

El destino de una stripper da un vuelco cuando se cruza con una rica familia disfuncional que maneja un emporio de cosmética y un retorcido negocio de tráfico de personas.

7. Mi vida con los chicos Walter

Después de una tragedia, la adolescente Jackie Howard se muda a un pueblo con la familia de su tutora. Allí aprende lecciones importantes sobre el amor, la esperanza y la amistad.

8. Muerte en Amara

San Sebastián, País Vasco, España, 27 de junio de 1960. Una bomba explota en la estación de tren de Amara. Begoña, una niña de solo veinte meses, muere pocas horas después a consecuencia de las heridas sufridas en el atentado.

9. Las muertas

Basada en la aclamada novela de Jorge Ibargüengoitia, que ficciona el escalofriante caso de ‘Las Poquianchis’, ‘Las muertas’ narra el ascenso y la caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes construyeron un imperio de burdeles en el México de los años 60, quedando marcadas en la historia como las asesinas seriales más despiadadas y temidas del país.

10. Bon appétit, majestad (폭군의 셰프)

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo.

Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, la plataforma ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos.

Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.