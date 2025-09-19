España

Javier Ochoaizpuro, antiguo fiscal: “Estas son las tres tácticas que se usan en una investigación”

Los procedimientos judiciales pueden alargarse hasta convertirse en prcoesos que implican un alto desgaste y muchas presión para los participantes, una situación que los profesionales saben aprovechar

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
Las tres tácticas que se
Las tres tácticas que se usan en una investigación. (Montaje Infobae con imágenes de @javierochoaizpuro / TikTok)

Cuando un trabajador se enfrenta a un proceso judicial, juega con la desventaja de no conocer los entresijos de estos procedimientos igual que los profesionales que se dedican a ellos. Las maniobras empleadas por los fiscales para fortalecer sus casos no solo afectan el rumbo de una investigación, sino que a menudo transforman la experiencia de los acusados, convertidos en piezas estratégicas dentro de un sistema judicial dispuesto a utilizar sus recursos al máximo. Javier Ochoaizpuro, que desempeñó el cargo de fiscal durante 24 años, desglosa tres tácticas frecuentes con el propósito de exponer, en sus propias palabras, “el juego” que encierra la labor del Ministerio Público. Según relató Ochoaizpuro, “cuando un fiscal quiere ganar un caso, usa todas las herramientas que tiene”.

Uno de los mecanismos más habituales que identificó Ochoaizpuro en un video publicado en su perfil de TikTok (@javierochoaizpuro) es el juicio abreviado, una herramienta legal pensada para agilizar procesos pero que, en la práctica, puede convertirse en una forma de presión contra los acusados. Según explicó, esta figura aparece con frecuencia en causas donde las pruebas no resultan del todo consistentes. “Si las pruebas no son 100% sólidas, es muy probable que te presionen para que firmes un acuerdo rápido”, advirtió.

Aunque la carrera profesional de Ochoaizpuro se ha desarrollado en Buenos Aires, Argentina, donde los juicios abreviados tienen particularidades legales que distan de las contempladas por la legalidad española, en cualquier país pueden emplearse tácticas similares: presionar al acusado con plazos cortos para condicionar su capacidad de defensa. En esos escenarios, el acusado se enfrenta a un dilema: aceptar un trato que promete una condena menor y resolver el proceso en poco tiempo, o arriesgarse a un juicio prolongado. Sin embargo, Ochoaizpuro subrayó que esta salida, lejos de ser un beneficio real, se convierte en una desventaja: “Una condena, una trampa que se aprovecha de tus miedos”.

Un delito que no pueden probar

Otra de las maniobras señaladas por el exfiscal es la sobreacusación, que consiste en imputar un delito más grave de lo que las pruebas permiten sostener. “Te acusan de un delito mucho más grave del que pueden probar. El objetivo es generarte miedo para forzarte a negociar y que aceptes un acuerdo por un delito menor”, explicó.

Noticias del día 19 de septiembre del 2025.

De acuerdo con Ochoaizpuro, este mecanismo busca desequilibrar emocionalmente al investigado, colocándolo bajo una amenaza desproporcionada. La posibilidad de enfrentar una condena severa empuja al acusado a pactar con la fiscalía, aunque no existan elementos sólidos para justificar la imputación inicial. Para el exfiscal, se trata de “una estrategia de presión pura y dura” que traslada el peso de la negociación al miedo y la incertidumbre.

Estrategias de presión y desgaste

La última de las prácticas que describió Ochoaizpuro tiene que ver con el uso calculado de la lentitud judicial. En ocasiones, los fiscales prefieren prolongar los plazos para desgastar a la persona investigada. “A veces, la estrategia más simple es esperar”, señaló. El tiempo se convierte así en un recurso que impacta de múltiples formas: aumenta los costos económicos de la defensa y mina la resistencia emocional. Según el exfiscal, “dejan que el tiempo pase para que te quedes sin recursos o sin fuerzas para pelear”. Esta táctica, basada en la burocracia y en la resistencia limitada de los acusados, puede resultar tan efectiva como cualquier imputación formal.

Temas Relacionados

JuiciosSentenciasTikTok EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 19 septiembre

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los resultados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de

Una convocatoria masiva por la inauguración de un restaurante acaba en caos y enfrentamientos

La policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos para dispersar a la multitud

Una convocatoria masiva por la

El Banco de España abre sus puertas al público con un nuevo programa de visitas guiadas

El edificio se prepara para recibir visitantes todos los días de la semana hasta junio de 2026, el gran cambio respecto al plan anterior

El Banco de España abre

Carlos González, psicólogo, explica si se puede amar a dos personas a la vez

El amor romántico activa sistemas neuronales muy concretos: deseo sexual, dopamina y apego a largo plazo

Carlos González, psicólogo, explica si
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Inspector Jefe de la

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

Pierde su maleta, la aerolínea confirma su destrucción y se ve obligada a pagar 6.000 euros

Ucrania añade un bonus de 1.445 euros al mes para atraer voluntarios “latinoamericanos” que se alisten a su batallón ‘Tormenta Hispana’

El canciller alemán elogia el aumento del gasto en Defensa de España pero advierte de que “hará falta todavía más”: “Todos estamos muy lejos del 5%”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 19 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Precio del oro en España hoy viernes 12 de septiembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 15 de septiembre

Precio del oro en España hoy viernes 19 de septiembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”