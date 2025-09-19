Fue a lavar el coche y ganó 1 millón de dólares: la primera petición que le hizo su mujer fue toda una sorpresa

Unos boletos de la lotería Powerball en Nashville, Tennessee, el 29 de agosto del 2025. (AP foto/George Walker IV)

Hay días que sales de casa y tu vida cambia para siempre. Días en los que suceden cosas inimaginables que te hacen de repente ser otra persona. Y existen casos extremos que nos recuerdan que todo puede pasar, como el de salir de casa para ir a lavar tu coche y volver siendo millonario.

Eso le ocurrió a un hombre el pasado 9 de agosto en Chicago. Era un día normal de verano cuando se dispuso a llevar su coche a lavar y decidió de forma impulsiva comprar un billete de Powerball, un juego de azar que cuesta menos de 2 dólares y que lo ha convertido en millonario.

La noticia y el plan de su esposa

El hombre es padre de cinco hijos y ha compartido con la web de la Lotería de Illinois que “nunca había estado ahí” y que decidió participar en ese mismo momento. Luego escogió cinco números (7, 14, 23, 24 y 60) y esa elección le hizo llevarse el gran premio. Además del millón, también se ha llevado una bonificación de 4 dólares por parte de Powerball por acertar la combinación ganadora del billete.

Después de que el hombre procesara todo lo que acababa de suceder, llamó a su mujer. Ella al principio pensó que se trataba de una broma, pero cuando él se lo demostró, no pudo contener su emoción. El hombre se sorprendió con el primer comentario de su mujer. Y es que, nada más enterarse de esta buena fortuna, le contó dónde harían el primer gasto: “Nos vamos a Disney World”. Un destino familiar y soñado donde los cinco hijos habían querido ir siempre.

Toda la familia, conocida entre ellos mismos como “Malongo”, acudió a la sede de la lotería para cobrar el premio. Acompañado de su esposa y sus tres hijos adultos, el hombre posó para una foto con el enorme cheque de 1,000,004 dólares.

Encuesta lotería

Planes de futuro

La familia no solo tiene el viaje a Florida apuntado a la lista. El ganador ha declarado que la mayor parte del dinero lo va a invertir en el futuro de sus hijos: “sobre todo en una buena educación y formación”. Ahora sus cinco hijos pueden ir con tranquilidad a cualquier universidad y elegir desde la vocación lo que quieren cursar.

“En unos años esperamos que todos estemos menos estresados ​​y seamos simplemente felices”, declaró desde el anonimato para Fox 32 Chicago. El alivio es indiscutible y ahora se ha generado mucha expectación hacia los próximos ganadores. La familia numerosa no ha querido decir nada más ni mostrar sus verdaderos nombres, pero ha comunicado que está más feliz que nunca. Por otro lado, la Lotería de Illinois anunció además que la gasolinera ExxonMobil también recibirá un bono de 10.000 dólares, equivalente al 1% del premio, por haber vendido el boleto ganador.

Una tienda vende boletos de lotería en Hawthorne, California, el 5 de septiembre del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Un relato conmovedor de como la vida puede dar un giro por los actos más impensables. Algo que no sucede casi nunca y que hará que esta familia de Illinois se acuerden siempre de ese 9 de agosto donde todo les cambió para siempre.