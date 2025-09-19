¿Alguna vez ibas a hacer algo y se te olvidó a los pocos segundos? Un doctor explica por qué ocurre este fenómeno

Captura de pantalla del TikTok del Doctor Padilla

A quién no le ha pasado entrar a una habitación con un objetivo y una vez allí olvidarte completamente de cuál era. Por ejemplo abrir la nevera buscando algo y volver a cerrarla sin coger nada. Hasta querer buscar en internet para encontrar algo y en el momento de teclearlo se te ha olvidado por completo.

El Doctor Miguel Padilla sube vídeos a sus redes sociales tratando temas de salud como éste. Ha creado una comunidad de más de ocho millones de seguidores donde contesta dudas y comparte vídeos útiles sobre explicaciones científicas. La respuesta a estas preguntas ha causado un debate interesante en sus comentarios.

La explicación lógica

En uno de sus vídeos más virales revela que hay detrás de estos actos que dejamos a medias o en los que no conseguimos descifrar que era lo que realmente queríamos hacer. La respuesta que da el Doctor Padilla es simple: anemia. No obstante, añade que “puede ser por muchos factores pero este es el más común”.

La anemia es una enfermedad en la que la sangre no tiene suficientes glóbulos rojos y que impide el transporte adecuado de oxígenos a los tejidos y órganos. Los síntomas comunes incluyen fatiga, debilidad, palidez y dificultad para respirar. Así lo indica el médico en un vídeo que ya acumula más de 100 mil me gustas.

La falta de hierro en el cerebro, causada por la anemia, afecta a la función de la memoria y los neurotransmisores. Eso provoca esas acciones habituales que desencadenan en la duda. El especialista explica también el tratamiento. Existen varios grados pero en los más comunes sería tan sencillo como tomar un suplemento de hierro y vitaminas. Los casos más graves se tratan con transfusiones de sangre y cuando deriva en otras enfermedades se llega a la cirugía.

Mismos síntomas, otras enfermedades

El Doctor Padilla explica que si tienes estos síntomas deberías ponerte en manos de un médico cuanto antes. Ya sea para comenzar a tratar la anemia u otras enfermedades. La mayoría de los usuarios no han dudado en compartir en los comentarios sus experiencias personales. Un gran porcentaje de personas confirman el relato del especialista y narran que les pilló por sorpresa que estos síntomas fuesen de anemia. Resulta que el tema elegido por el médico para hablar en sus redes es algo común que le sucede a una de cada cuatro personas en el mundo. Casi dos millones en total.

Otros en cambio han comentado que esos dolores de cabeza, falta de atención, sentirse débil y cansado puede tener también otros diagnósticos. Algunos lo relacionan directamente con las migrañas o los vértigos. Por otro lado se habla también de TDAH y trastornos relacionados con la atención y la concentración. Lo que ha querido dejar claro el doctor en los comentarios y reflejado en su contenido es que sea lo que sea es importantísimo tratarlo. Acudir al médico puede prevenirte de muchos problemas. Ubicar y poner un nombre a eso que te sucede es clave para tratarlo con puntería, agilidad y el cuidado que merece.