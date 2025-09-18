España

Suzanne Moyes, veterinaria, alerta de los 6 controles que deberías hacer antes de otoño para mantener el bienestar de tu mascota

Algunos animales pueden permanecer al aire libre durante todo el año, pero hay circunstancias que requieren trasladarlos al interior

Noelia Tabanera

Por Noelia Tabanera

Un perro descansa rodeado de peluches y juguetes, mostrando ternura y diversión en un ambiente hogareño y alegre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al acercarse el cambio de estación, algunos veterinarios advierten sobre la importancia de preparar adecuadamente los espacios de las mascotas ante la llegada del clima frío y los frecuentes temporales previstos para septiembre (aunque en este 2025 estemos todavía pasando calor). La veterinaria Suzanne Moyes, representante de Burgess Pet Care, ha señalado seis medidas indispensables para proteger la salud y el bienestar de las mascotas a medida que se aproxima el otoño y el invierno, según ha publicado Express.

Como recomendación principal, la experta ha insistido en la necesidad de realizar una revisión exhaustiva del hogar donde viven los animales: “Si solo hace una cosa antes de que llegue la primera tormenta otoñal, debe ser inspeccionar con detalle la vivienda de su mascota”, ha indicado la profesional.Moyes ha enfatizado en que es fundamental buscar señales de deterioro, filtraciones, manchas de humedad, uniones débiles o cerraduras defectuosas, ya que incluso “una pequeña filtración puede dejar a los animales pequeños expuestos al frío y al estrés”. Hacer esta comprobación con antelación puede evitar meses de problemas de salud durante el invierno.

Cuando trasladar a tu mascota al interior

En cuanto a la ubicación, algunos animales pueden permanecer al aire libre durante todo el año, pero hay circunstancias que requieren trasladarlos al interior. Cobayas y conejos sanos pueden seguir en exteriores si su alojamiento es adecuado, a menos que sean muy jóvenes, de edad avanzada, o tengan condiciones de salud que los hagan vulnerables. En tales casos, es fundamental moverlos a zonas interiores cuando las temperaturas nocturnas bajen de 10 °C. Moyes ha resumido este criterio señalando que “si para usted resulta demasiado frío estar fuera con solo un jersey, probablemente lo sea también para la mayoría de los animales pequeños”.

Noticias del día 18 de septiembre del 2025.

Para los animales que permanecen dentro de casa, la especialista ha destacado la importancia de proporcionar un “ambiente térmico cómodo y estable”, con temperaturas recomendadas de 15–20 °C para conejos y cobayas, mientras que los hámsteres requieren ambientes más cálidos, entre 20 y 24 °C. H alertado que los hámsteres, en especial, pueden caer en estados peligrosos parecidos a la hibernación si el ambiente es demasiado frío, una situación que muchos dueños desconocen.

Recomendaciones para el exterior

Entre las recomendaciones para mascotas que permanecen en el exterior, Moyes ha explicado que el alojamiento debe elevarse sobre el suelo para evitar la humedad y protegerse contra el viento y la lluvia. Indicó que resulta útil colocar cobertores impermeables, lonas o cortavientos para formar refugios temporales durante las tormentas. Ha recomendado también aislar el interior de las estructuras empleando paja o ropa de cama especial para pequeños animales.

Un perro descansa rodeado de peluches y juguetes, mostrando ternura y diversión en un ambiente hogareño y alegre – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a los materiales de aislamiento y alimentación, la veterinaria ha asegurado que “el heno Timothy es una excelente opción cotidiana para conejos y cobayas, pero para mayor variedad y calidez se pueden usar mezclas de prado o botánicas”. Para hámsteres, lo idóneo es “heno blando como el grass orchard, que sirve tanto para el nido como alimento seguro”. Ha advertido además sobre los peligros del heno húmedo, que puede enmohecerse y causar problemas digestivos o respiratorios, por lo que recomienda elegir siempre heno bien seco y libre de polvo.

Con estas precauciones, los expertos buscan evitar que las mascotas sufran consecuencias de salud durante los meses fríos, insistiendo en la relevancia de anticipar la preparación de los hogares animales antes de la llegada de las primeras tormentas otoñales, según ha detallado Suzanne Moyes.

