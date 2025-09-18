España

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Como cada jueves, aquí están los resultados del sorteo de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La Primitiva se lleva a
La Primitiva se lleva a cabo tres veces por semana, todos los lunes, jueves y sábados. (Infobae/Jovani Pérez)

Loterías y Apuestas del Estado dio a conocer los números ganadores del último premio llevado a cabo por Primitiva.

Fecha: jueves 18 de septiembre de 2025.

Combinación ganadora: 04, 07, 15, 17, 19 y 38.

Complementario: 22.

Íntegro: 8.

Joker: 0293271.

Tres veces a la semana, cada lunes, jueves y sábado, la Primitiva lleva a cabo su sorteo millonario.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan un fecha de caducidad, el cual se encuentra en el reverso. En el caso de Primitiva, únicamente tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este tiempo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el principal comprobante válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

El hombre que ganó 80 millones en La Primitiva y ahora es parte del ‘Club Ferrari’

Como cada jueves, se llevó
Como cada jueves, se llevó a cabo un sorteo de la Primitiva (Loterías y Apuestas del Estado)

Javier Espinosa, vecino de Bonrepòs i Mirambell (Valencia), llevaba 30 años jugando La Primitiva con los mismos números, elegidos por superstición, amor a la ciencia y la familia.

En 2019, a sus 51 años, su vida cambió de golpe al ganar 80 millones de euros con una combinación que tenía una probabilidad de 1 entre 139,8 millones.

Cuando llamó a su novia para contarle, ella no le creyó y le dijo que fuera a los Oscar por su “interpretación”, relató el medio Las Provincias. Javier compró el boleto en la administración de Tavernes Blanques, donde es cliente habitual desde hace 20 años.

Tras la victoria, organizó una gran fiesta en su negocio y afirmó: “Mi familia se lo merece, la crisis nos pasó mucha factura”.

Con el premio, no solo salvó su empresa y su familia, sino que cumplió sueños como construir una casa y comprarse varios Ferrari, ganándose un lugar en el “Club Ferrari” de su pueblo.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Primitiva
Los pasos para jugar Primitiva son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Primitivaespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

Comprobar la Lotería Nacional: el número ganador de este jueves 18 de septiembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar la Lotería Nacional: el

Resultados de Bonoloto: ganadores y números premiados

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Bonoloto: ganadores y

Resultados ganadores de EuroDreams del 18 de septiembre

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados ganadores de EuroDreams del

Resultados del Super Once del 18 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados del Super Once del

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil concluye que

La Guardia Civil concluye que los audios que grabó Koldo García y que implican a Santos Cerdán y Ábalos son verdaderos

Una asociación de policías y guardias civiles reclama a Interior la profesión de riesgo como tienen Mossos y Ertzaintza

El avión que la realeza qatarí regaló a EEUU y que se convertirá en el ‘búnker volador’ de Donald Trump: tendrá un coste de 400 millones de euros

El Supremo mantiene a Santos Cerdán en prisión provisional al considerar que existe riesgo de destrucción de pruebas

La Justicia de Andalucía suspende el acuerdo de la Universidad de Granada que cancelaba sus colaboraciones con instituciones israelíes

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 18 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Natalio Valenzuela, abogado: “El derecho a usar la vivienda familiar tras un divorcio no dura para siempre”

Haz esto si te ponen una multa de velocidad: “No sabéis la cantidad de veces que lo hacen incorrectamente”

El sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes: los jubilados ganan de media más que los trabajadores menores de 35

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”