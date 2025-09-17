España

José Luis Martínez-Almeida comparte con Serrano llamar “gentuza” a los manifestantes de La Vuelta: “No es un calificativo alejado de la realidad”

Sin embargo, el alcalde de Madrid ha admitido que “la mayoría” de los 100.000 asistentes congregados “eran pacíficos”

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Las protestas pro-palestinas que han arrasado España las últimas semanas durante La Vuelta Ciclista finalizaron el domingo con el fin del evento. La capital se convirtió en una muchedumbre de población que salió al centro Madrid para condenar la situación tan grave que atraviesa la Franja de Gaza, especialmente desde octubre de 2023. Unas 100.000 personas se aglutinaron en Gran Vía, Cibeles y el Paseo del Prado, obligando a la organización a suspender la última etapa a unos 50 kilómetros para llegar a la meta, lo que provocó que el podio terminara siendo clandestino en un parking de hotel con los ganadores subidos a neveras portátiles.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha pronunciado este miércoles en Cadena Ser sobre la situación en Gaza y lo ocurrido el domingo en Madrid. “No hay una resistencia a condenar. No se puede negar que está habiendo violaciones graves de derechos humanos en Gaza, pero al mismo tiempo es obvio que dejar fuera de la ecuación a una banda terrorista como Hamás, es tratar de reducir el conflicto a una única parte", ha afirmado ante la pregunta del presentador, Roberto Torrija, sobre condenar la masacre israelí contra la población civil.

“No es incompatible decir que hoy en Gaza está habiendo violación de derechos humanos, un conflicto que hay dos partes que se están enfrentando y una es una banda terrorista, con decir que es inaceptable que en Madrid no se pueda concluir la Vuelta a España porque hay unos manifestantes violentos. No se puede aceptar una cosa como tampoco se puede aceptar la otra”, ha añadido.

Los manifestantes propalestinos cortan el
Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en Madrid. (EFE/Rodrigo Jiménez)

Además, el edil ha compartido con el secretario general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, llamar “gentuza” a los manifestantes pro-Palestina. Serrano afirmó el lunes que estos “eran auténtica gentuza rompiendo la convivencia en Madrid”, algo con lo que Almeida se ha mostrado de acuerdo. “No es un calificativo alejado de la realidad”, ha sentenciado sobre las “personas que no iban a protestar pacíficamente”. “Iban con tornillos, con cristales, chinchetas... y si los ciclistas hubieran llegado al circuito estaban dispuestos a tirarlos a la calzada y a poner en peligro la integridad física de los ciclistas. Yo entiendo que esa gente no puede tener un calificativo positivo”. Sin embargo, Almeida ha admitido que “la mayoría eran pacíficos”.

El detonante de las protestas durante la vuelta comenzó con la participación del equipo israelí Israel–Premier Tech, que pese a que no es propiedad del Gobierno israelí, sí ha sido respaldado explícitamente por él.

Noticia en ampliación

Vuelta a EspañaCiclismoPPPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

