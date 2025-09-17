España

Cancelan el festival del cerdo para que no sirva de plataforma de promoción a la extrema derecha: iban a intervenir líderes racistas y xenófobos

La lista de invitados prevista para la jornada incluía a figuras con antecedentes judiciales por incitación al odio contra los musulmanes

Daniel Malagón

Imagen de archivo de cerdos.
Imagen de archivo de cerdos. (Europa Press)

El evento de “la fiesta del cerdo” en la localidad francesa de Treffendel, impulsado por la formación de extrema derecha Partido de Francia, ha sido suspendido tras la presión ejercida por la diputada izquierdista Mathilde Hignet, representante de La France Insoumise (LFI), quien denunció el carácter ideológico de la convocatoria y solicitó la intervención de las autoridades.

Cada año, al inicio del curso escolar, el partido formado por antiguos militantes del Frente Nacional (ahora llamado Agrupación Nacional) organiza este gran banquete, el cual estaba previsto para el 21 de septiembre. Entre los asistentes a la cita no suelen faltar los líderes y activistas ultras de partidos como la Agrupación Nacional, la Reconquista, Acción Francesa y los autonomistas bretones.

La polémica se ha intensificado cuando Hignet expresó su rechazo a la celebración, argumentando que el Partido de Francia —al que calificó como una formación de extrema derecha que “bajo el pretexto de nacionalismo, se reivindica abiertamente de ideas reaccionarias”— utilizaba la festividad como plataforma para difundir un discurso xenófobo y supremacistas.

El alcalde de esta localidad también se opuso a celebrar esta concentración, recordando e unas declaraciones a la cadena francesa Bfmtv que “en nuestro municipio no compartimos en absoluto esta ideología. Al contrario, colaboramos todo el año con asociaciones que se oponen a estas ideas”.

Según una información del medio francés Ouest France, la diputada exigió al prefecto de Ille-et-Vilaine que adoptara “las medidas necesarias para prohibir la reunión”. El Partido de Francia comunicó la cancelación a través de un mensaje en Facebook, donde atribuyó la decisión a “graves amenazas y presiones de las que fueron objeto los propietarios” de los terrenos destinados a acoger la fiesta. En el mismo mensaje, la organización ha denunciado el clima de hostilidad que, según su versión, motivó la suspensión del evento.

Invitados acusados por xenofobia

La lista de invitados prevista para la jornada incluía a figuras como Pierre-Nicolas Nups, secretario general del partido, y Pierre Cassen, fundador de Riposte Laïque, quien cuenta con antecedentes judiciales por incitación al odio contra los musulmanes.

Noticias del día 17 de septiembre del 2025.

Por su parte, Jean-Marie Lebraud, organizador del evento y exmilitante del Frente Nacional, intentó justificar la iniciativa como una celebración privada con motivo de su 83º cumpleaños. No obstante, finalmente optó por desistir de la realización de la fiesta, aunque manifestó su intención de reprogramarla. El Partido de Francia aseguró en Facebook: “Evidentemente, esto es solo un aplazamiento y la fiesta del cerdo volverá muy pronto a Bretaña”.

