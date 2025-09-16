España

Un hombre de 89 años desaparece mientras recogía setas: pasó 5 horas en el suelo sin poder contactar a nadie

El hombre se resbaló en el bosque y no pudo levantarse hasta que fue localizado

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un hombre recogiendo setas. (REUTERS/Alessia Pierdomenico)

La Policía francesa localizó el pasado domingo a un hombre de 89 años que desapareció mientras recogía setas en la localidad francesa de Sauzé-entre-Bois. El anciano, que había salido solo a recolectar setas en un bosque cercano a su domicilio, permaneció casi cinco horas inmovilizado tras sufrir una caída en el bosque, según ha informado el jefe de escuadrón Rodolphe Malochet, comandante de la compañía de gendarmería de Niort, al medio francés Ouest-France.

La jornada comenzó cuando el anciano decidió salir a buscar setas alrededor de las 16:00. Al caer la noche y notar que no regresaba, su esposa, inquieta, contactó a su hija para compartir su preocupación. La familia, al no tener noticias, avisó a las autoridades locales a primera hora de la tarde, lo que desencadenó un operativo de búsqueda en los alrededores del bosque.

De acuerdo con la información proporcionada por su esposa a Ouest-France, el hombre, que utiliza bastón para desplazarse, no sufre ninguna enfermedad ni presenta tendencias suicidas. La investigación se centró en determinar su posible paradero, considerando que no llevaba teléfono móvil consigo, lo que dificultó cualquier intento de comunicación.

“El hombre octogenario se resbaló en el bosque alrededor de las 16:30 y no pudo levantarse. Pasó casi cinco horas en el suelo, sin poder contactar con nadie porque no tenía celular”, ha detallado Rodolphe Malochet a Ouest-France.

Con la llegada del otoño y el incremento de salidas al bosque para recolectar setas, Rodolphe Malochet ha recomendado a la población extremar las precauciones. “En esta época del año, es recomendable no adentrarse en el bosque sin avisar primero a un ser querido, o incluso ir acompañado”, ha aconsejado. Además, ha sugerido portar un teléfono móvil o un silbato y vestir prendas de colores llamativos para facilitar la localización en caso de emergencia.

Desapariciones en España

Casos como el de este anciano también se repiten cada año en España. Los meses de octubre y noviembre son los ideales para que las setas aparezcan en los bosques, pero al mismo tiempo son meses en los que anochece antes, lo que puede provocar la desorientación de estas personas.

El pasado noviembre, la Guardia Civil localizó a un hombre desaparecido mientras recolectaba níscalos en el paraje conocido como Cumbre de Hornos, en el municipio de Hornos (Jaén). La alarma se activó cuando el hombre no regresó al atardecer, coincidiendo con la caída de la luz natural.

De acuerdo a la información de las autoridades, el hombre dejó el móvil en el coche, lo que dificultó las comunicaciones y el rastreo, aunque finalmente fue localizado en un terreno escarpado y de difícil acceso.

Temas Relacionados

desaparicionesEspaña-NacionalbosquesetasFranciaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Inspección de Trabajo requiere al Gobierno de Ayuso medidas urgentes de climatización en los centros educativos

CCOO ha señalado reiteradamente la existencia de problemas térmicos en colegios, institutos y escuelas infantiles de la región y advierte que las altas temperaturas comienzan cada vez antes

La Inspección de Trabajo requiere

El polémico requisito de Flandes para los alquileres sociales: “Es principalmente en su propio interés”

El gobierno flamenco endurece los requisitos lingüísticos y prevé aumentos de alquiler y nuevas sanciones, en medio de una crisis de vivienda que deja a casi 200.000 personas en lista de espera

El polémico requisito de Flandes

El precio de la gasolina este 16 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El precio de los carburantes se modifica todos los días

El precio de la gasolina

Alexia Hartmann, médica, sobre la gastroenteritis: “No bebas Aquarius, mejor tómate esto”

La divulgadora de contenido médico comparte su receta imprescindible para cuando ya no puedes ingerir alimentos sólidos

Alexia Hartmann, médica, sobre la

Arón Piper detalla todo lo sucedido con Leonardo DiCaprio y la policía durante su fiesta en Ibiza: “Tuvimos mala suerte”

El actor de ‘Élite’ ha acudido como invitado a ‘El Hormiguero’ para hablar de su nueva faceta profesional

Arón Piper detalla todo lo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La elección de vocales del

La elección de vocales del CGPJ vuelve a enfrentar a Gobierno y jueces: Bolaños defiende un sistema que las asociaciones conservadoras tildan de “secuestro político”

La Policía explica las consecuencias de una denuncia falsa: “Se pueden imponer multas económicas de 24 meses”

La Policía advierte de una nueva estafa sobre la venta de coches online: “Revisa siempre las operaciones con Bizum”

El Gobierno de Moreno Bonilla busca consumidores en India por los aranceles de Trump: gastará 450.000 euros en promocionar la aceituna andaluza

Pedro Sánchez recrudece la guerra con el PP e Israel por La Vuelta a España: Eurovisión puede ser hoy la siguiente

ECONOMÍA

El polémico requisito de Flandes

El polémico requisito de Flandes para los alquileres sociales: “Es principalmente en su propio interés”

El precio de la gasolina este 16 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

La locomotora económica de Europa acelera: España seguirá liderando el crecimiento en la UE con unas previsiones al alza

Comprobar Lotería 6/49 del 15 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

Del Atlético de Madrid al

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros