Un hombre de 89 años desaparece mientras recogía setas: pasó 5 horas en el suelo sin poder contactar a nadie

Imagen de archivo de un hombre recogiendo setas. (REUTERS/Alessia Pierdomenico)

La Policía francesa localizó el pasado domingo a un hombre de 89 años que desapareció mientras recogía setas en la localidad francesa de Sauzé-entre-Bois. El anciano, que había salido solo a recolectar setas en un bosque cercano a su domicilio, permaneció casi cinco horas inmovilizado tras sufrir una caída en el bosque, según ha informado el jefe de escuadrón Rodolphe Malochet, comandante de la compañía de gendarmería de Niort, al medio francés Ouest-France.

La jornada comenzó cuando el anciano decidió salir a buscar setas alrededor de las 16:00. Al caer la noche y notar que no regresaba, su esposa, inquieta, contactó a su hija para compartir su preocupación. La familia, al no tener noticias, avisó a las autoridades locales a primera hora de la tarde, lo que desencadenó un operativo de búsqueda en los alrededores del bosque.

De acuerdo con la información proporcionada por su esposa a Ouest-France, el hombre, que utiliza bastón para desplazarse, no sufre ninguna enfermedad ni presenta tendencias suicidas. La investigación se centró en determinar su posible paradero, considerando que no llevaba teléfono móvil consigo, lo que dificultó cualquier intento de comunicación.

“El hombre octogenario se resbaló en el bosque alrededor de las 16:30 y no pudo levantarse. Pasó casi cinco horas en el suelo, sin poder contactar con nadie porque no tenía celular”, ha detallado Rodolphe Malochet a Ouest-France.

Con la llegada del otoño y el incremento de salidas al bosque para recolectar setas, Rodolphe Malochet ha recomendado a la población extremar las precauciones. “En esta época del año, es recomendable no adentrarse en el bosque sin avisar primero a un ser querido, o incluso ir acompañado”, ha aconsejado. Además, ha sugerido portar un teléfono móvil o un silbato y vestir prendas de colores llamativos para facilitar la localización en caso de emergencia.

Desapariciones en España

Casos como el de este anciano también se repiten cada año en España. Los meses de octubre y noviembre son los ideales para que las setas aparezcan en los bosques, pero al mismo tiempo son meses en los que anochece antes, lo que puede provocar la desorientación de estas personas.

El pasado noviembre, la Guardia Civil localizó a un hombre desaparecido mientras recolectaba níscalos en el paraje conocido como Cumbre de Hornos, en el municipio de Hornos (Jaén). La alarma se activó cuando el hombre no regresó al atardecer, coincidiendo con la caída de la luz natural.

De acuerdo a la información de las autoridades, el hombre dejó el móvil en el coche, lo que dificultó las comunicaciones y el rastreo, aunque finalmente fue localizado en un terreno escarpado y de difícil acceso.