Quién es el futbolista con más goles de LaLiga tras la jornada 5

Los ojos del futbol internacional están sobre LaLiga de España y sus goleadores (Infobae)

Aquí está la lista completa de los máximos goleadores de LaLiga, el número de goles que han anotado en lo que va del torneo y en cuantos partidos los han hecho.

Acabó una jornada mas de la liga de balompié española, los equipos comienzan a acomodar su juego y sus delanteros se vuelven importantes en los marcadores.

Máximos goleadores de la LaLiga

El primer lugar lo tiene Kylian Mbappé, del Real Madrid Club de Fútbol, con 4 anotaciones en 4 enfrentamientos. Es decir, tiene un promedio de 1.0 goles por encuentro.

Le sigue Tajon Buchanan, del Villarreal Club de Fútbol SAD, con 3 anotaciones en 4 partidos. Lo que da un promedio de 0.75 goles por enfrentamiento.

En el tercer puesto está Raphael Dias Belloli, del Fútbol Club Barcelona, con 3 anotaciones en y 4 enfrentamientos. Lo que significa un promedio de 0.75 anotaciones por partido.

LaLiga tiene a varios de los mejores futbolistas del mundo (REUTERS)

Continúa Vedat Muriqi en el cuarto puesto, del Real Club Deportivo Mallorca SAD, con 3 goles en 3 partidos. Esto significa un promedio de 1.0 goles enfrentamiento.

En el quinto lugar está Pere Milla, del RCD Espanyol de Barcelona, con 3 anotaciones en 4 enfrentamientos. Con un promedio de 0.75 goles por partido.

El futbolista que más goles anote durante una temporada de la LaLiga española es galardonado con el trofeo Pichichi.

La lista completa

1. Kylian MbappéEquipo: Real Madrid Club de FútbolGoles: 4Partidos jugados: 4Promedio de gol por partido: 1.0

2. Tajon BuchananEquipo: Villarreal Club de Fútbol SADGoles: 3Partidos jugados: 4Promedio de gol por partido: 0.75

3. Raphael Dias BelloliEquipo: Fútbol Club BarcelonaGoles: 3Partidos jugados: 4Promedio de gol por partido: 0.75

4. Vedat MuriqiEquipo: Real Club Deportivo Mallorca SADGoles: 3Partidos jugados: 3Promedio de gol por partido: 1.0

5. Pere MillaEquipo: RCD Espanyol de BarcelonaGoles: 3Partidos jugados: 4Promedio de gol por partido: 0.75

6. Adrián LisoEquipo: Getafe Club de Fútbol SADGoles: 3Partidos jugados: 4Promedio de gol por partido: 0.75

7. Rafa MirEquipo: Elche Club de Fútbol SADGoles: 3Partidos jugados: 4Promedio de gol por partido: 0.75

8. Nicolas PépéEquipo: Villarreal Club de Fútbol SADGoles: 2Partidos jugados: 4Promedio de gol por partido: 0.5

9. Ferran TorresEquipo: Fútbol Club BarcelonaGoles: 2Partidos jugados: 4Promedio de gol por partido: 0.5

10. Fermín LópezEquipo: Fútbol Club BarcelonaGoles: 2Partidos jugados: 3Promedio de gol por partido: 0.67

La historia de LaLiga

Cerca de cumplir el primer siglo de vida, LaLiga de España es una de las competiciones de futbol más relevantes del mundo. Incluso, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) la ubica como la tercer mejor del orbe.

Ya que a lo largo de su historia varios de los mejores jugadores y equipos en la historia de este deporte han pasado por sus estadios.

Con sede central en la capital española, la liga está presente en 41 países, mediante 13 oficinas y 44 delegados. Tan solo en la temporada 2019/2020 los enfrentamientos de LaLiga llegaron a más de 2.800 millones de personas en todo el planeta.

LaLiga es independiente de la Real Federación Española de Fútbol, que a su vez está dentro de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la confederación más importante de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Lionel Messi no solo es el máximo goleador de la historia de LaLiga, sino quien más Pichichis ha obtenido (Reuters)

En la historia de LaLiga, dos clubes han sido los más dominantes de la competición: el Real Madrid, con 35 títulos y el Barcelona, con 26. Quienes a su vez están en el top cinco de los equipos que más veces han ganado la Champions League, el torneo de clubes más importante del orbe, con el primer y quinto lugar, respectivamente.

En el tercer puesto se encuentra el Atlético de Madrid, con 11 títulos de LaLiga, después el Athletic Club, con ocho y el Valencia, con seis.

En cuanto a los máximos goleadores históricos de de la competición, sus nombres son: Lionel Messi, con 474 goles; Cristiano Ronaldo, con 311 tantos; Telmo Zarra, con 251 anotaciones; Hugo Sánchez, con 234; y Raúl González con 228.

El Trofeo Pichichi tiene ese nombre en honor al histórico goleador del Athletic Club y de la Selección Española de nombre Rafael Moreno Aranzadi, mejor conocido como Pichichi.

En la historia de este galardón al máximo anotador de LaLiga, el jugador que más veces lo ha ganado es Lionel Messi, en ocho ocasiones; seguido de Telmo Zarra, con seis; el tercer lugar lo tienen tres leyendas del balompié mundial: Alfredo Di Stéfano, Enrique Castro y Hugo Sánchez, cada uno con cinco.