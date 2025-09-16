España

Pronóstico del clima en Zaragoza para antes de salir de casa este 16 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Zaragoza este 16 de septiembre:

El tiempo para este martes en Zaragoza alcanzará los 32 grados, mientras que la temperatura mínima será de 20 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 5.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 2%, con una nubosidad del 63%, durante el día; y del 2%, con una nubosidad del 33%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Zaragoza se encuentra al noreste de España, por lo que en esta región predomina el clima estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío.

Este clima se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las lluvias suelen ser escasas.

Sin embargo, también hay regiones donde se hace presente el clima subtropical húmedo, en el que se hacen presentes inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, en el que las precipitaciones se distribuyen a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Zaragoza registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 7.5 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de junio y agosto.

Son dos climas los que
Son dos climas los que predominan en Zaragoza (EFE)

El clima en España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, estado del tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

ZaragozaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

¿Cuál es la temperatura promedio en Valencia?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cuál es la temperatura promedio

Víctor Küppers, experto en psicología positiva: “Hay que aprender a vivir de forma razonable con la frustración”

El experto comparte en sus conferencias un estilo de vida basado en la sencillez y en los pequeños gestos

Víctor Küppers, experto en psicología

La locomotora económica de Europa acelera: España seguirá liderando el crecimiento en la UE con unas previsiones al alza

El Consejo de Ministros sube hoy la estimación de aumento del PIB para este año y los economistas de Funcas se le adelantan y elevan dos décimas su avance para 2025 y una para 2026

La locomotora económica de Europa

El Gobierno de Moreno Bonilla busca consumidores en India por los aranceles de Trump: gastará 450.000 euros en promocionar la aceituna andaluza

Licita una campaña para que las televisiones indias anuncien este producto. Andalucía exportó 705 millones de euros en 2024, de los que solo 3,8 millones llegaron del mercado de este país asiático

El Gobierno de Moreno Bonilla

Hipotecarse por segunda vez tras la amenaza de desahucio y la imposibilidad de alquilar en Madrid: “Esto me ha quitado años de vida”

Nilda Risueño explica que durante los últimos 13 años ha concentrado sus esfuerzos en la lucha por una vivienda, lo que le ha llevado a renunciar a otros proyectos personales como la maternidad

Hipotecarse por segunda vez tras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Moreno Bonilla

El Gobierno de Moreno Bonilla busca consumidores en India por los aranceles de Trump: gastará 450.000 euros en promocionar la aceituna andaluza

Pedro Sánchez recrudece la guerra con el PP e Israel por La Vuelta a España: Eurovisión puede ser hoy la siguiente

El Gobierno responde con contundencia a la carta de la Unión Ciclista Internacional por la cancelación de la última etapa de La Vuelta: “Blanquear a través del deporte un genocidio” es “una posición política”

La empresa fabricante de la senyera de 93.000 euros: “Enviaremos un mensaje al Parlamento cada vez que haya viento fuerte para que puedan retirarla”

Un padre quiere dejar de pasar la pensión a su hija universitaria pero la Justicia se lo prohíbe: no hizo todo lo necesario para reconstruir la relación con ella

ECONOMÍA

La locomotora económica de Europa

La locomotora económica de Europa acelera: España seguirá liderando el crecimiento en la UE con unas previsiones al alza

Comprobar Lotería 6/49 del 15 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Dos hermanos son desheredados en una herencia millonaria y acuden a la justicia: les da la razón y les reconoce el derecho a la legítima y a recibir inmuebles y activos empresariales

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Del Atlético de Madrid al

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros