España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

Consulta enseguida los números ganadoresdel sorteo 1 de las 10:00 horas de Super Once de este martes 16 de septiembre celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 16 septiembre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 07 12 15 17 24 30 31 35 36 43 46 49 53 63 70 73 74 79 80 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Javier Pérez, experto en comunicación no verbal, explica cuál es “uno de los gestos en los que debes fijarte para detectar incomodidad”

El lenguaje no verbal y la comunicación no consciente forman parte de la sociabilidad de todas las personas. Los gestos o el tono de voz también comunican, formando parte del mensaje

Javier Pérez, experto en comunicación

Comienza la operación militar que reforzará Canarias: buques, cazas y helicópteros desplegados en el Atlántico

El operativo ‘Eagle Eye 25-03′ une a las tres ramas del Ejército en el archipiélago

Comienza la operación militar que

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 1 de la Triplex

Pere Aragonès renuncia a su sueldo de expresidente para dirigir la cadena de hoteles de su padre: “No quería ser ninguna cuota”

El expresident catalán asegura que hasta ahora no había mantenido “ninguna relación” con la empresa familiar, “más allá de conversaciones de sobremesa”

Pere Aragonès renuncia a su

Donut con manzanas y harina de arroz: una alternativa sin gluten y llena de sabor

Una receta sencilla que combina el dulzor natural de la manzana con la suavidad de la harina de arroz

Donut con manzanas y harina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Javier Pérez, experto en comunicación

Javier Pérez, experto en comunicación no verbal, explica cuál es “uno de los gestos en los que debes fijarte para detectar incomodidad”

Comienza la operación militar que reforzará Canarias: buques, cazas y helicópteros desplegados en el Atlántico

Pere Aragonès renuncia a su sueldo de expresidente para dirigir la cadena de hoteles de su padre: “No quería ser ninguna cuota”

Un padre solo tendrá que pagar la pensión alimenticia durante tres años para no crear una situación de dependencia en su hijo mayor de edad

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El polémico requisito de Flandes para los alquileres sociales: “Es principalmente en su propio interés”

El precio de la gasolina este 16 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

La locomotora económica de Europa acelera: España seguirá liderando el crecimiento en la UE con unas previsiones al alza

Comprobar Lotería 6/49 del 15 de septiembre: números ganadores del último sorteo

DEPORTES

Los errores que no debes

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”