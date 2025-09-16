En un intento de suicidio, un hombre de 70 años termina matando a una mujer de 83 sobre la que cayó

Via Fratelli di Dio. (Google Maps)

Un hombre de 70 años en un suburbio de Milán saltó desde el cuarto piso de su casa y cayó sobre Francesca Manno, su vecina de 83 años, la tarde de 14 de septiembre. El hombre está acusado de homicidio involuntario. En la actualidad, se encuentra hospitalizado y tiene múltiples fracturas en las piernas, aunque está fuera de peligro.

Después de saltar, el hombre fue trasladado a las urgencias del Hospital Niguarda en estado crítico, pero sin riesgo vital, según informa el medio italiano Corriere Milano. Allí fue atendido por el equipo de traumatología. Un desenlace que terminó con la vida de la anciana, que volvía del garaje cuando su vecino se precipitó desde un cuarto piso, falleciendo en el acto debido al fuerte impacto.

El edificio Via Fratelli di Dio

Francesca, originaria de Apulia, y su esposo, con el que había compartido más de 50 años juntos, vivían en el primer piso de la escalera “A”. Salían poco de su casa. El domingo por la tarde, alrededor de las 18:00, Francesca Manno, o como la llamaban sus allegados más cercanos, “Franca”, había salido de un complejo de apartamentos en la Via Fratelli di Dio, situado en un suburbio al oeste de Milán.

Franca salió ese día porque tenía que hacer unos recados en su garaje, en la parte trasera del edificio, por lo que decidió salir de su casa. No era un trayecto muy extenso, tan solo tenía que cruzar un pasillo estrecho frente la consejería y bajar un par de escalones para llegar al edificio de la escalera “B”. En esa escalera es donde vive el hombre de 70 años que intentó suicidarse el domingo. Los vecinos rumoreaban que llevaba un tiempo con dificultades para caminar, y que vivía con su madre enferma en un entrepiso. Fue hace dos días cuando decidió subirse al cuarto piso y tirarse. El hombre, que tiene dos hijos, llevaba 15 años jubilado. Su hermano también vive en el complejo residencial.

Tras los hechos, los Carabineros de la Unidad Móvil de Radio y de la comisaría de San Cristoforo llegaron a Via Fratelli di Dio en cuestión de minutos, junto con una ambulancia. Cuando llegaron, en un principio se creyó que se trataba de un doble suicidio. Una pareja que había saltado junta para quitarse la vida a la vez. Sin embargo, las investigaciones militares iniciales revelaron que ni el hombre ni la mujer guardaban algún tipo de parentesco, solo era su vecina. Más tarde, finalmente las investigaciones pudieron revelar que el hombre intentó suicidarse golpeando a la mujer tras haber recopilado imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona para confirmar las circunstancias del accidente.

La Fiscalía de Milán prepara un expediente firmado por Giovanna Cavalleri, la fiscal encargada del caso, quien programará la autopsia del cuerpo de Francesa y, posteriormente, permitirá la celebración del funeral.

Una vida en el edificio

Una mujer anciana (Freepik)

“Fraca” tenía 83 años, un hermano y tres nietos. Había vivido la mayor parte de su vida en Via Fratelli di Dio, junto con su marido. “Siempre había vivido aquí”, enfatiza la conserje, Nunzia. Nunca abandonó aquellos dos edificios de ladrillo. Era un rostro familiar entre los vecinos. “Solíamos ir juntos a una piscina cercana. Tenía carné de conducir y nos acompañaba a mí y a mi hijo”, dice Loredana Massareto, que fue su vecina durante más de 40 años. La anciana, en su juventud, trabajó como peluquera.