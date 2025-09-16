España

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Málaga este 16 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Malaga)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este martes 16 de septiembre?, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Málaga.

En Málaga se prevé una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 0% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 41% en el transcurso del día y del 31% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 6.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Málaga (Imagen ilustrativa Infobae)

Málaga, una ciudad fresca

La ciudad española de Málaga se ubica en la comunidad autónoma de Andalucía, al extremo oeste del mar Mediterráneo y en el sur de la península Ibérica, a 100 kilómetros del estrecho de Gibraltar. Su paisaje está rodeado de sistemas montañosos y corrientes de agua como los ríos Guadalmedina y Guadalhorce.

En Málaga la temperatura media anual es de 18,5 grados centígrados. Durante el invierno el termómetro puede llegar a marcar 7 grados centígrados y prácticamente las heladas no existen. Por el contrario, en la época de calor se puede llegar a registrar hasta 30,8 grados y el ambiente es húmedo.

Cuando sopla “el terral”, que es el viento seco que se da particularmente en las noches, en donde la temperatura puede llegar a dispararse a los 44 grados. Este fenómeno sólo se da en ciertas localidades y este evento no es exclusivo del verano.

Por otro lado, las precipitaciones se concentran en cortos periodos del año, pues sólo se registran lluvias en 42 días del año, concentrándose en mayor medida en los meses más fríos, es decir, de noviembre a enero, en donde cae agua de forma torrencial.

Según la información de Weather Spark, el mejor momento para visitar Málaga es de principios de mayo a finales de julio y posteriormente de principios de septiembre a mediados de octubre, en donde las temperaturas oscilan entre los 18 y 27 grados.

Málaga tiene un clima característico
Málaga tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, clima que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

MálagaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Una triste eliminación en el último programa de ‘MasterChef Celebrity 10′: “Perder así es perder con honor”

Charo Reina se despide del concurso con un reto de repostería, pese a las papeletas a favor para la ex`pulsión de Juanjo Bona, debido a la “segunda oportunidad” del jurado

Una triste eliminación en el

Clima en Madrid: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Madrid: cuál será

Clima en Barcelona: el pronóstico para este 16 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Barcelona: el pronóstico

Cupón Diario de la Once: números ganadores del 15 de septiembre

Basta con acertar a uno de los números de la combinación ganadora de esta lotería para obtener uno de sus premios

Cupón Diario de la Once:

Una embarazada de cinco meses va a ‘First Dates’ para buscar el amor: “Creo que no se ha dado ni cuenta”

El soltero no se ha cerrado al amor: “Lo mismo estoy perdiendo la oportunidad de que sea la mujer de mi vida”

Una embarazada de cinco meses
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno responde con contundencia

El Gobierno responde con contundencia a la carta de la Unión Ciclista Internacional por la cancelación de la última etapa de La Vuelta: “Blanquear a través del deporte un genocidio” es “una posición política”

La empresa fabricante de la senyera de 93.000 euros: “Enviaremos un mensaje al Parlamento cada vez que haya viento fuerte para que puedan retirarla”

Un padre quiere dejar de pasar la pensión a su hija universitaria pero la Justicia se lo prohíbe: no hizo todo lo necesario para reconstruir la relación con ella

El ministro de exteriores de Israel responde a Sánchez y su propuesta de apartar a Israel de las competiciones: “Es un antisemita y un mentiroso”

PP y Vox cargan contra Pedro Sánchez por las protestas propalestinas de La Vuelta y le culpan de provocarlas: “Es violencia política”

ECONOMÍA

Comprobar Lotería 6/49 del 15

Comprobar Lotería 6/49 del 15 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Dos hermanos son desheredados en una herencia millonaria y acuden a la justicia: les da la razón y les reconoce el derecho a la legítima y a recibir inmuebles y activos empresariales

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 15 septiembre

DEPORTES

Pedro Delgado carga contra Pedro

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros

El piloto español Pedro Acosta le saca el dedo a la moto KTM: “Estaba caliente”