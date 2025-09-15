Una española explica las cosas que le “horrorizaron” de Estados Unidos: “Es muy fuerte verlo en persona”

Una persona se inyecta droga en una calle (EFE/Joebeth Terriquez)

El consumo de drogas en las calles de Estados Unidos se ha convertido en una crisis alarmante, reflejada en escenas cotidianas de ciudades donde la marginalidad y la desesperanza conviven con la indiferencia institucional. Más allá de una emergencia sanitaria, este fenómeno expone las profundas desigualdades sociales que atraviesan el país y que perpetúan la exclusión de cientos de personas.

En un reciente vídeo de TikTok, una creadora de contenido (@adriana_hest) informó sobre estos problemas. La española, que viajó a Estados Unidos para visitar a una amiga, fue testigo de los estragos que la drogodependencia y las profundas asimetrías sociales entre ciudadanos causaban en la sociedad. En TikTok, su diagnóstico - en donde denunciaba la falta de responsabilidad social por parte de los poderes públicos - abrió un debate sobre sanidad y política.

Estados Unidos: un problema estructural

El auge de las drogas en la vía pública no puede entenderse únicamente como un problema de adicciones individuales, sino como el síntoma más evidente de los huecos estructurales que afectan a las comunidades más vulnerables. La falta de acceso a vivienda digna, la precariedad laboral, la discriminación y las carencias en el sistema de salud —particularmente en la atención de salud mental— generan un terreno fértil para que la droga se convierta en refugio frente a la pobreza y la desesperanza. En barrios donde el abandono estatal es más pronunciado, las calles terminan funcionando como escenarios de consumo abierto, lo que agrava tanto la estigmatización de quienes sufren adicciones como la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. Este círculo vicioso, en el que la exclusión social y el consumo se retroalimentan, pone de relieve cómo las desigualdades estructurales en Estados Unidos son inseparables de la crisis de drogas que hoy sacude al país.

El fentanilo causa estragos en las calles de Los Ángeles (AP Foto/Jae C. Hong)

Según Adriana Hest, Nueva York, Búfalo, Philadelphia y Washington, son algunos de los lugares donde fue testigo de algunos de los problemas de higiene y salud más graves de Estados Unidos. Sobre todo en Nueva York, por la noche, el consumo de drogas era habitual. Si bien desconoce las drogas que podrían ser las causantes de aquellas escenas, señala que algunas personas portaban jeringuillas. Esto le hace pensar que podría tratarse de fentanilo. Se trata de un analgésico sintético, aún más peligroso que la heroína que, en los últimos años, se ha visto extendido por todo el país. Internet se ha llenado de imágenes en dónde las consecuencias más visibles de su consumo han ocupado las calles de algunas ciudades norteamericanas. Sinhogarismo, falta de higiene, incapacidad de movimiento, inconsciencia. El National Institute on Drug Abuse de Estados Unidos explica que, en 2021, 106.000 personas murieron por sobredosis en el país. 70.000 de esas personas a consecuencia de los opioides sintéticos, entre los que se encuentra el fentanilo.

Al consumo de drogas, señala Hest, hay que añadirle la inseguridad social, la falta de higiene en las calles, la acumulación de basura y la profunda desigualdad. Mientras que, por un lado, las personas se encontraban en situaciones de precariedad absoluta, por otro, había quienes llevaban estilos de vida ostentosos, llenos de lujos materiales. Además, muchas de las personas sin hogar, no se encontraban en buen estado de salud. Entre ellas, personas ancianas con graves heridas o eccemas en el cuerpo.

El sistema de salud estadounidense

El sistema de salud de Estados Unidos, privatizado y con un coste desmedido, constituye el primer límite social para el acceso de miles de personas a servicios básicos. Quienes más necesitan apoyo son los que menos posibilidades tienen de recibirlo. El Orden Mundial informa sobre los tres tipos de hospitales que tienen lugar en Estados Unidos: sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro e instalaciones estatales o locales. Los hospitales sin ánimo de lucro representan el 58% del total. No obstante, el nombre de estos no debe llevar a confusión. Muchos de estos hospitales pertenecen a universidades o entidades religiosas, pero no por ello renuncian a la rentabilidad económica. Todo lo contrario, tienen precios desorbitados. Por otro lado, el 24% de los hospitales son los que pertenecen a grandes empresas, franquicias hospitalarias que cotizan en bolsa. Por último, explica el Orden Mundial, el 18% se lo llevan los hospitales públicos de titularidad estatal o local. Para acceder a ellos, sin embargo, es necesario un seguro al que, el 8% de los ciudadanos nos puede acceder. Pero el dato más alarmante, del que también informa Orden Mundial, es que el 43% de los ciudadanos estadounidenses tienen un seguro por debajo de sus necesidades de salud.

Acusado de vender drogas usaba otra identidad en constitución

En definitiva, el auge del consumo de drogas en la vía pública en Estados Unidos no puede desvincularse de un sistema sanitario que excluye a millones de personas y que convierte la atención a la salud —especialmente la mental y la relacionada con las adicciones— en un privilegio más que en un derecho. La ausencia de políticas públicas inclusivas perpetúa un ciclo de marginalidad donde la pobreza, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos empujan a la precariedad. Romper con esta dinámica exige ir más allá de la criminalización y apostar por un modelo que garantice atención médica universal, programas de rehabilitación accesibles y una verdadera inversión en la reducción de desigualdades sociales. Solo así será posible enfrentar la crisis no como un problema aislado de drogas, sino como el reflejo más visible de las fracturas estructurales de la sociedad estadounidense.