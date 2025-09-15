PP y Vox cargan contra Pedro Sánchez por las protestas propalestinas de La Vuelta y le culpan de provocarlas: “Es violencia política”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. (Jesús Hellín./ Europa Press)

Las protestas propalestinas que interrumpieron la etapa final de la 80 edición de La Vuelta a España en Madrid han provocado una intensa reacción política en España. PP y Vox han responsabilizado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de alentar los disturbios y de poner en riesgo la imagen internacional del país. Ambas formaciones han intensificado sus críticas tras los incidentes, acusando al Ejecutivo de fomentar el sectarismo y de no garantizar la seguridad en uno de los eventos deportivos más emblemáticos del calendario nacional.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, reunió este lunes a la Junta Directiva Nacional de su partido en Madrid, donde, ante la cúpula popular y varios presidentes autonómicos, denunció lo que calificó como “violencia política” derivada de la gestión gubernamental de las protestas. Feijóo sostuvo que impedir que una competición deportiva concluya en paz constituye un acto de violencia política y acusó al Gobierno de alentar el sectarismo, señalando a ciudadanos, periodistas y jueces por su nacionalidad o ideología. “Se puede repudiar lo que ocurre en Gaza sin caer en el antisemitismo o ser felicitado por un grupo terrorista”, afirmó el dirigente popular, subrayando que la condena a la situación en Oriente Medio no debe derivar en altercados en territorio español.

El líder del PP fue más allá al sugerir que el Ejecutivo de Sánchez habría alentado los disturbios en la Vuelta Ciclista a España para desviar la atención de los casos de corrupción que afectan a su entorno. “España no quiere más circo, sino más pan”, sentenció Feijóo, quien defendió que el país necesita estabilidad y no más confrontación política.

Noticias del día 15 de septiembre del 2025.

La polémica se originó el fin de semana, cuando manifestantes propalestinos invadieron el recorrido de la etapa final de La Vuelta en la capital, lo que obligó a finalizar la prueba a 56 kilómetros de la meta prevista. Según la información de Efe, la intervención policial derivó en cargas contra los manifestantes y varios heridos. La cifra de una veintena de policías lesionados fue aportada por Vox, sin confirmación oficial. El incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en grandes eventos deportivos y la capacidad del Gobierno para garantizar el normal desarrollo de competiciones internacionales en España.

Vox acusa a Sánchez de querer reventar La Vuelta

Vox, por su parte, endureció aún más el discurso. En una rueda de prensa, el portavoz del partido, José Antonio Fúster, acusó a Sánchez de enviar “hordas” para reventar la Vuelta Ciclista bajo la supervisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a quien calificó de “batasunizado”. Fúster advirtió que la gravedad de lo ocurrido no puede quedar impune y aseguró que existen “claros indicios de delito”. Según sus palabras, el Ejecutivo no solo habría “destrozado” la Vuelta, sino que también ha puesto en peligro la celebración de futuros grandes acontecimientos deportivos internacionales en el país.

Manifestantes con banderas palestinas protesta durante la 21ra etapa de la Vuelta a España, el domingo 14 de septiembre de 2025, en Madrid. (AP Foto/Andrea Comas)

El portavoz de Vox también dirigió sus críticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por calificar la protesta como “pacífica”, recordando que, según su partido, una veintena de agentes resultaron heridos. Fúster también enmarcó las protestas en un supuesto intento de Sánchez por ocultar los casos de corrupción que afectan a su entorno, y sostuvo que “no hay disturbios ni violencia terrorista callejera que puedan taparlos”. Además, calificó de “absurda” la idea de expulsar a Israel de todos los eventos internacionales, argumentando que la prioridad debe ser garantizar la seguridad de ese país y eliminar a Hamas de la ecuación antes de abordar cualquier otro aspecto del conflicto.

El contexto político en el que se producen estas acusaciones incluye la reciente celebración de Europa Viva 25, un evento organizado por Vox en Madrid que reunió a dirigentes internacionales afines. Durante la misma jornada, el PP consolidó su nueva estructura interna y perfiló su estrategia electoral, mientras la tensión política se intensificaba a raíz de los incidentes en La Vuelta y las acusaciones cruzadas entre Gobierno y oposición.