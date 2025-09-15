España

Estas son las series de moda en Netflix España hoy

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

Por Infobae Noticias

Guardar
En un mundo tan vertiginoso,
En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix España

1. Dos tumbas

Cuando la desaparición de dos chicas adolescentes conmociona a una apacible localidad costera, una abuela lo arriesga todo para descubrir la verdad y clamar venganza por su nieta.

2. Miércoles

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

3. Presunto culpable (Presunto Culpable)

Ambientada en un pequeño e idílico pueblo pesquero del País Vasco, 'Presunto Culpable' cuenta la historia de Jon Arístegui, un investigador que vive en París y que, tras un terrible suceso, se verá obligado a volver al pueblo en el que nació y que abandonó seis años atrás. Allí tendrá que enfrentarse a los fantasmas de su pasado y a un misterio que nunca llegó a resolverse: la desaparición de su novia, Anne.

4. Las muertas

Basada en la aclamada novela de Jorge Ibargüengoitia, que ficciona el escalofriante caso de 'Las Poquianchis', 'Las muertas' narra el ascenso y la caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes construyeron un imperio de burdeles en el México de los años 60, quedando marcadas en la historia como las asesinas seriales más despiadadas y temidas del país.

5. Beauty in Black

El destino de una stripper da un vuelco cuando se cruza con una rica familia disfuncional que maneja un emporio de cosmética y un retorcido negocio de tráfico de personas.

6. Mi vida con los chicos Walter

Después de una tragedia, la adolescente Jackie Howard se muda a un pueblo con la familia de su tutora. Allí aprende lecciones importantes sobre el amor, la esperanza y la amistad.

7. Bon appétit, majestad (폭군의 셰프)

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

8. Diario de una chica experta en desastres de amor (Halva Malmö består av killar som dumpat mig)

Amanda, de 31 años y sus amigas, conocen a una amplia variedad de hombres mientras se enfrentan a la complejidad de las citas modernas en bares y apps.

9. La bella y Bester (Beauty and the Bester)

¿Estuvo implicada la famosa doctora Nandipha en la fuga de Thabo Bester? Esta escalofriante serie documental analiza la misteriosa relación entre ambos.

10. Rehén (Hostage)

Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.

Temas Relacionados

NetflixStreamingSeriesEspaña-televisiónNoticias

Últimas Noticias

Meghan Markle revela una fotografía inédita del príncipe Harry: su cariñosa felicitación de cumpleaños

La publicación incluye una fotografía de 2015 y un texto desenfadado, destacando el vínculo personal y la nueva estrategia digital de la pareja

Meghan Markle revela una fotografía

Javier Cansado (69 años) anuncia que tiene cáncer y se retira de la vida pública “varios meses”

El humorista ha comunicado a través de redes sociales el duro revés que atraviesa desde comienzos de verano

Javier Cansado (69 años) anuncia

´No tiene sentido´ lidera la lista de canciones más escuchadas en Apple España hoy

Estos temas y artistas han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Apple

´No tiene sentido´ lidera la

Aparece un segundo cadáver entre los escombros de la explosión en Puente de Vallecas (Madrid)

Tras la alerta por la persona desaparecida, las fuerzas de seguridad optaron por reanudar las labores de rastreo en la zona afectada por la explosión

Aparece un segundo cadáver entre

Cómo limpiar el filtro del microondas: un método sencillo y con productos que tienes en casa

Estos son los pasos que debes seguir para aplicarlo correctamente

Cómo limpiar el filtro del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ministro de exteriores de

El ministro de exteriores de Israel responde a Sánchez y su propuesta de apartar a Israel de las competiciones: “Es un antisemita y un mentiroso”

PP y Vox cargan contra Pedro Sánchez por las protestas propalestinas de La Vuelta y le culpan de provocarlas: “Es violencia política”

Armado con una escopeta, cometió tres atracos en pocas horas y fue pillado al día siguiente entrando en una casa: la Justicia le condena a once años y medio de prisión

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

Jesús Ruíz, exconvicto, explica cómo son las cárceles españolas: “La recuerdo con muchísimas comodidades”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 15 septiembre

La brecha del alquiler en Madrid se reduce: un piso de 80 m² en Barrio de Salamanca solo cuesta 202 € más que en Villaverde

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Nueva subida en los precios de la luz: estas serán las horas más baratas del martes 16 de septiembre

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 15 septiembre

DEPORTES

Pedro Delgado carga contra Pedro

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros

El piloto español Pedro Acosta le saca el dedo a la moto KTM: “Estaba caliente”