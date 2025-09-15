España

El departamento de Recursos Humanos de una empresa manda un correo de rechazo a 340 candidatos sin ocultar sus correos: deciden quedar en un bar

Una empresa de Toulouse rechaza a sus candidatos en un correo sin copia oculta y los destinatarios se lo toman con humor

Por Paula Yue

Guardar
Joven en una entrevista de
Joven en una entrevista de trabajo. (Freepik)

Imagina postularte para un trabajo y que, tras la entrevista, te manden un correo a ti y a los 340 candidatos más en el que dice que habéis sido rechazados. Es lo que ocurrió en Toulouse (Francia) después de que el departamento de Recursos Humanos de una empresa —hasta ahora desconocida— olvidara ocultar la dirección de correo del resto de solicitantes.

Los receptores del mail decidieron tomárselo con humor. Primero respondieron con memes al hilo del correo, y continuó en un grupo de Whatsapp donde empezaron a compartir ofertas de trabajo, consejos o comentarios sobre sus travesías personales en la búsqueda de empleo. Hasta que uno sugirió quedar en un bar de Toulouse, ciudad donde se publicó la oferta.

Enviaron un enlace de Doodle —una herramienta de programación de reuniones— con distintas fechas para elegir para programar la reunión. Por el momento, hay 130 personas en el grupo y la quedada en el bar está prevista para finales de septiembre.

Al día siguiente del envío del correo electrónico, los candidatos rechazados recibieron otro donde se disculpaban por la filtración de sus datos personales. La empresa alegó “inadecuación” y anunció que habían informado del incidente a la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL).

Una noticia tomada con humor

Un grupo de personas brindando
Un grupo de personas brindando con champán. (Freepik)

“La persona que envió el mensaje no utilizó la función de copia oculta del email. Resultado: todos los participantes han podido ver la (muy) larga lista de rechazados, de la que también formaban parte”, explica el medio francés Ouest France. Algunos de los receptores del mail se quejaron y recordaron el incumplimiento de las normas de protección de datos del RGPD por parte de la empresa. Otros, defendieron al remitente, entendiendo la confusión y agradecieron la respuesta. Mientras que el resto trató de tomárselo con el mayor humor posible.

“Bueno, ya voy por mi rechazo número 1.883.737, así que mejor lo anuncio a todo el mundo; no voy a estar tan lejos...”, decía un afectado sarcásticamente. Otro bromeaba diciendo que había tanta gente rechazada como en la cola del concierto de The Weekend en el Stade de France.

Noticias del día 15 de septiembre del 2025.

Ilona, de 26 años, es otra de las 340 candidatas que no obtuvo el puesto. Explica a Ouest France cómo se sintió al recibir la noticia, “Al salir del trabajo, vi una respuesta de la empresa y unos quince correos electrónicos seguidos”. “Esperaba leer un correo electrónico negativo y ponerme muy triste, y nunca me había reído tanto”, sigue Ilona. “Lo triste es darme cuenta de que muchas de nosotras nos postulamos. Vivimos en un sector saturado, no es fácil vivir allí. Pero logramos que fuera un poco menos triste. Es una buena manera de calmar la situación”, declara.

Una realidad que representa al gran número de personas que buscan empleo de forma activa o que tienen en sus perfiles de Linkedin un vistoso #OpenToWork.

La búsqueda de empleo

Georgia (@geoinspain), una joven británica que se mudó a Málaga, comparte en sus redes sociales cómo es su vida en España y da algunas recomendaciones sobre trabajo. En uno de sus vídeos confiesa que “probablemente no encuentres tu trabajo soñado al principio. Tómalo como un trampolín”. Alguno de sus consejos son hacer contactos, asistir a eventos locales, hablar con gente del sector... Y advierte que, a veces, muchas de las oportunidades surgen de recomendaciones o de una simple conversación.

Afirma que es normal sentir frustración, pero que es mejor tomarlo como una buena oportunidad para aprender y ganar experiencia aunque no sea “la mejor situación laboral”.

Temas Relacionados

TrabajoDespidosEmpleoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Carlos González, psicólogo: “Nunca tengas una relación con ese hombre que estuvo detrás de ti durante años”

Estas son las razones por las que no deberías hacerlo

Carlos González, psicólogo: “Nunca tengas

El mítico bar de Barcelona que reabre 100 años después de su nacimiento: así es su carta a base de tapas y bocadillos con sabor a mar

El Bar Mundial revive tras cuatro años cerrado, ahora bajo la gerencia del Grupo Confiteria

El mítico bar de Barcelona

Primeras imágenes de la infanta Sofía en Lisboa: la hija menor de los reyes comienza su vida universitaria

Casa Real ha compartido varias fotografías de la segunda hija de Felipe VI y Letizia instalada en la capital lusa, donde cursará el primero de sus tres años de formación fuera de España

Primeras imágenes de la infanta

Un cirujano plástico analiza el nuevo rostro de Jorge Javier Vázquez: “No se mueven bien los músculos de la cara”

El presentador de ‘Supervivientes All Star’ ha sorprendido al público con un nuevo rostro que ha dado mucho que hablar

Un cirujano plástico analiza el

Papel de aluminio en las plantas: beneficios y cómo hacerlo correctamente

Estos son los pasos que debes seguir

Papel de aluminio en las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Armado con una escopeta, cometió

Armado con una escopeta, cometió tres atracos en pocas horas y fue pillado al día siguiente entrando en una casa: la Justicia le condena a once años y medio de prisión

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

Jesús Ruíz, exconvicto, explica cómo son las cárceles españolas: “La recuerdo con muchísimas comodidades”

Una española explica las cosas que le “horrorizaron” de Estados Unidos: “Es muy fuerte verlo en persona”

Una estudiante dice que le duele la cabeza, trata de dormir y su compañera de cuarto la encuentra “completamente delirante”: casi pierde la vida por una bacteria

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 15 septiembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

“Parece la ruleta de la fortuna. Sin coche ni pizza los sábados”: la vida de una profesora que denuncia su precariedad

Sánchez anuncia nuevas medidas para el acceso a la vivienda de los jóvenes: ayudas de casi 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

DEPORTES

El piloto español Pedro Acosta

El piloto español Pedro Acosta le saca el dedo a la moto KTM: “Estaba caliente”

Usman Nurmagomedov avisa a Ilia Topuria: “He vencido a excampeones y campeones, mi currículum es mejor”

Javier Guillén, director de La Vuelta: “Es inaceptable. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte”

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal