Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

Este es el precio de la energía eléctrica en el país para este martes 16 de septiembre, así como las tarifas más caras y más bajas del hoy, de acuerdo con la información actualizada del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Recuerda que la tarifa de la luz se modifica todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la energía eléctrica

Día: 16 de septiembre

Tarifa media: 72.55 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 198.95 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 3.52 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

A lo largo de este día, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 80.01 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 77.99 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 72.03 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 73.35 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 80.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 84.2 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 99.9 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 111.87 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 111.84 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 93.89 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 38.1 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.2 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 9.14 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 9.14 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 5.76 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 9.14 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 38.14 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 69.29 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 109.03 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 134.29 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 198.95 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 111.84 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 104.5 euros por megavatio hora.