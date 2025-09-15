España

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La tarifa de la electricidad
La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la energía eléctrica en el país para este martes 16 de septiembre, así como las tarifas más caras y más bajas del hoy, de acuerdo con la información actualizada del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Recuerda que la tarifa de la luz se modifica todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la energía eléctrica

Día: 16 de septiembre

Tarifa media: 72.55 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 198.95 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 3.52 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 80.01 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 77.99 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 72.03 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 73.35 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 80.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 84.2 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 99.9 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 111.87 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 111.84 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 93.89 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 38.1 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.2 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 9.14 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 9.14 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 5.76 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 9.14 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 38.14 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 69.29 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 109.03 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 134.29 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 198.95 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 111.84 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 104.5 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

“Parece la ruleta de la fortuna. Sin coche ni pizza los sábados”: la vida de una profesora que denuncia su precariedad

Daniela es una docente de 40 años con amplia experiencia y máxima calificación que tras superar las oposiciones no ha obtenido aún plaza fija

“Parece la ruleta de la

Armado con una escopeta, cometió tres atracos en pocas horas y fue pillado al día siguiente entrando en una casa: la Justicia le condena a once años y medio de prisión

El Juzgado de lo Penal número 1 de Valencia le considera autor e tres delitos de robo con intimidación y uso de arma y un cuarto delito de robo con fuerza en grado de tentativa

Armado con una escopeta, cometió

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

De acuerdo con algunos expertos, el capital erótico —entendido como el atractivo físico, el carisma y la manera de relacionarse— puede convertirse en un recurso social que influya en la obtención de mejores calificaciones, mayores ingresos y un mayor acceso al poder

El efecto halo: la razón

El príncipe Harry niega haber aireado los trapos sucios de su familia en público: “Tengo la conciencia muy tranquila”

El duque de Sussex ha concedido una entrevista a ‘The Guardian’ durante su visita sorpresa a Kiev, adonde viajó tras reunirse en Londres con su padre, el rey Carlos III

El príncipe Harry niega haber

Estos son los alimentos que no caducan nunca: “Hay productos que, si se conservan de forma adecuada, pueden durar muchos años sin la necesidad de desperdiciarlos”

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) informa sobre aquellos alimentos con fechas de consumo preferente. Es decir, alimentos que pierden parte de sus propiedades, aunque no presentan riesgos microbiológicos para su consumo

Estos son los alimentos que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Armado con una escopeta, cometió

Armado con una escopeta, cometió tres atracos en pocas horas y fue pillado al día siguiente entrando en una casa: la Justicia le condena a once años y medio de prisión

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

Jesús Ruíz, exconvicto, explica cómo son las cárceles españolas: “La recuerdo con muchísimas comodidades”

Una española explica las cosas que le “horrorizaron” de Estados Unidos: “Es muy fuerte verlo en persona”

Una estudiante dice que le duele la cabeza, trata de dormir y su compañera de cuarto la encuentra “completamente delirante”: casi pierde la vida por una bacteria

ECONOMÍA

“Parece la ruleta de la

“Parece la ruleta de la fortuna. Sin coche ni pizza los sábados”: la vida de una profesora que denuncia su precariedad

Sánchez anuncia nuevas medidas para el acceso a la vivienda de los jóvenes: ayudas de casi 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

Números ganadores del Super Once del 15 septiembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 15 septiembre

Más allá de la reducción de jornada: las otras estrategias que pueden aumentar la conciliación entre la vida personal y el trabajo

DEPORTES

Javier Guillén, director de La

Javier Guillén, director de La Vuelta: “Es inaceptable. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte”

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido