´No tiene sentido´ lidera la lista de canciones más escuchadas en Apple España hoy

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcasts.(MV BELEE)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público español.

Las 10 de canciones más reproducidas en Apple España hoy 15 de septiembre

Lidera la lista de canciones más reproducidas en Apple España al 15 de septiembre. (Europa Press)

1. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Beéle está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. Me Mareo

La canción Me Mareo destaca por su ritmo intenso y ha posicionado rápidamente como un éxito en plataformas digitales. (Instagram/@kiddvoodoo)

Kidd Voodoo y JC Reyes

Me Mareo, interpretado por Kidd Voodoo y JC Reyes, ocupa el segundo lugar de la lista.

3. TU VAS SIN (fav)

Presenta una mezcla de ritmos modernos y letras emotivas que conectan con el público joven. (Cortesía)

Rels B

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Rels B. Quizás por esto es que TU VAS SIN (fav) debuta en el ranking directamente en el tercer puesto.

4. YO y TÚ

Destaca por su letra íntima y melodía suave, que exploran una relación cercana. (Europa Press)

Ovy On the Drums, Quevedo y Beéle

En cuarto lugar, continúa YO y TÚ de Ovy On the Drums, Quevedo y Beéle.

5. Golden

El tema principal de "KPop Demon Hunters" se creó de forma inesperada. (Captura de video)

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

El sencillo más reciente de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast ya se vislumbra como un nuevo clásico. Golden entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

6. La Plena (W Sound 05)

La canción ha logrado hacer millones de reproducciones en sus primeros días, superando a Bad Bunny en la lista mundial. (@westcol)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

El que fuera un exitazo de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el sexto puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 5.

7. TUCHAT

Combina sonidos urbanos con letras directas que reflejan la vida cotidiana. (Foto AP/Alejandro Godinez, archivo)

Quevedo

TUCHAT de Quevedo es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. DROGA

Escena del videoclip de 'Droga', canción de Mora y C.Tangana (Youtube)

Mora y C. Tangana

Esta rolade Mora y C. Tangana está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 8. Ayer se encontraba en el sitio número 9, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

9. La Morocha

Su ritmo enérgico ha consolidado su presencia en la escena del rap mexicano. (Prensa Telefe)

Luck Ra y BM

La Morocha de Luck Ra y BM pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el noveno lugar, lo que apunta a que va de salida.

10. AURORA

Mora y De La Rose

AURORA de Mora y De La Rose sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 10, tras subir del 11 en el que se encontraba ayer.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado global. A lo largo del, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.