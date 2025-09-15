´No tiene sentido´ lidera la lista de canciones más escuchadas en Apple España hoy

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.
Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público español.
Las 10 de canciones más reproducidas en Apple España hoy 15 de septiembre
1. no tiene sentido
Beéle
no tiene sentido se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Beéle está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?
2. Me Mareo
Kidd Voodoo y JC Reyes
Me Mareo, interpretado por Kidd Voodoo y JC Reyes, ocupa el segundo lugar de la lista.
3. TU VAS SIN (fav)
Rels B
Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Rels B. Quizás por esto es que TU VAS SIN (fav) debuta en el ranking directamente en el tercer puesto.
4. YO y TÚ
Ovy On the Drums, Quevedo y Beéle
En cuarto lugar, continúa YO y TÚ de Ovy On the Drums, Quevedo y Beéle.
5. Golden
HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast
El sencillo más reciente de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast ya se vislumbra como un nuevo clásico. Golden entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.
6. La Plena (W Sound 05)
W Sound, Beéle y Ovy On the Drums
El que fuera un exitazo de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el sexto puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 5.
7. TUCHAT
Quevedo
TUCHAT de Quevedo es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.
8. DROGA
Mora y C. Tangana
Esta rolade Mora y C. Tangana está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 8. Ayer se encontraba en el sitio número 9, pero los fans decidieron que continuara su escalada.
9. La Morocha
Luck Ra y BM
La Morocha de Luck Ra y BM pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el noveno lugar, lo que apunta a que va de salida.
10. AURORA
Mora y De La Rose
AURORA de Mora y De La Rose sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 10, tras subir del 11 en el que se encontraba ayer.
*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.
Apple Music significa más del 6% de ingresos a la empresa
La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado global. A lo largo del, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.
En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.
Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.