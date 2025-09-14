España

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 14 septiembre

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Por Infobae Noticias

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Triplex de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, anunció los resultados del sorteo 5 de las 21:15 horas de este domingo 14 de septiembre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 14 de septiembre.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 2, 6, 7.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

La interrupción de la Vuelta en Madrid termina con dos detenidos y más de 20 policías heridos, pero el Gobierno dice que todo “se ha resuelto sin incidentes graves”

El delegado del Gobierno en la capital, Francisco Martín, ha destacado el “extraordinario dispositivo” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde donde se han contabilizado decenas de agentes con contusiones

La interrupción de la Vuelta

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna

El Gobierno defiende a Pedro Sánchez tras la interrupción de la Vuelta y celebra que “el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio”

Miembros del Ejecutivo han celebrado la interrupción de la última etapa de la competición y han secundado a Pedro Sánchez en su apoyo a los manifestantes

El Gobierno defiende a Pedro

Feijóo e Israel señalan al Ejecutivo socialista tras la interrupción de la Vuelta: “Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!”

La derecha responsabiliza al presidente del Gobierno de las protestas en Madrid después de que Sánchez expresara su “admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina”

Feijóo e Israel señalan al

Postura del tigre: el ejercicio de yoga que alivia las molestias lumbares y mejora el sistema digestivo

Estos son los pasos que debes seguir para realizarla correctamente

Postura del tigre: el ejercicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno defiende a Pedro

El Gobierno defiende a Pedro Sánchez tras la interrupción de la Vuelta y celebra que “el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio”

Feijóo e Israel señalan al Ejecutivo socialista tras la interrupción de la Vuelta: “Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!”

Los manifestantes que han neutralizado el final de la Vuelta en Madrid: “Por lo menos que salga en los telediarios de todo el mundo”

Graves incidentes en el final de la Vuelta a España por las protestas propalestinas: los manifestantes ocupan el recorrido y se suspende la etapa

El Supremo confirma la condena a CCOO por vulnerar el derecho a huelga de 15 de sus trabajadores del departamento jurídico

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Precio de la luz sube este 15 de septiembre: estas serán las horas más caras y más baratas del día

Adiós a los Van Gogh de 50 millones de euros: las grandes casas de subastas sufren el desplome de la demanda

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 14 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao