Tres hombres son atacados por un enjambre de avispas asiáticas y uno casi muere por edema de úvula

Una avispa asiática (Freepik)

Tres agricultores fueron atacados este miércoles 10 de septiembre por un enjambre de avispas asiáticas en un campo entre Neufchâtel-en-Bray y Aumale, en el departamento de Seine-Maritime, al noroeste de Francia. Uno de los hombres, de 43 años, sufrió una grave reacción alérgica que estuvo a punto de costarle la vida tras recibir más de quince picaduras en la cabeza y la parte superior del cuerpo.

Según informaron los bomberos desplazados al lugar, el agricultor desarrolló un edema de úvula, una inflamación que puede obstruir rápidamente las vías respiratorias y provocar asfixia. Gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia, el hombre pudo ser trasladado en helicóptero al Centro Hospitalario Universitario de Rouen, donde se encuentra fuera de peligro.

Un ataque repentino en plena faena agrícola

Los tres agricultores se encontraban trabajando en la recogida y empaquetado de forraje cuando, alrededor de las 19.30 horas, fueron sorprendidos por una nube de avispas que salieron en tromba desde un nido escondido en la parcela. Los testigos relatan que los hombres trataban de finalizar la faena antes de la llegada de la lluvia prevista para el día siguiente, sin percatarse de la presencia del enjambre.

El agricultor más afectado intentó protegerse refugiándose en la cabina de su tractor. Sin embargo, varios insectos lograron entrar en el interior del vehículo y le atacaron de manera reiterada, principalmente en el rostro y el torso. La víctima fue picada en al menos quince ocasiones, lo que desencadenó una reacción alérgica severa.

Los otros dos hombres también fueron alcanzados por las picaduras, aunque no sufrieron complicaciones graves. A pesar de las molestias, no presentaron síntomas de reacción alérgica y pudieron ayudar a dar la voz de alarma.

La picadura de la avispa asiática puede ser mortal en algunos casos

Helicóptero de rescate y tratamiento hospitalario

La gravedad de la situación obligó a movilizar a un helicóptero de la seguridad civil para evacuar con rapidez al herido. Los bomberos confirmaron que el edema de úvula podía haber provocado la obstrucción total de la garganta en cuestión de minutos. La víctima incluso llegó a sufrir convulsiones mientras esperaba asistencia.

El helicóptero aterrizó en el mismo prado donde los agricultores trabajaban, lo que permitió agilizar la atención. Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado al hospital universitario de Rouen, donde los médicos confirmaron que su estado evolucionaba favorablemente.

Fuentes cercanas a la familia han asegurado que el agricultor “se encuentra mejor” y que, tras el episodio, deberá llevar consigo de forma permanente medicación de urgencia para prevenir nuevas complicaciones en caso de otra picadura.

El nido, del tamaño de un balón de fútbol, será destruido

Tras el ataque, los bomberos localizaron el nido de avispas, cuyo tamaño se asemejaba al de un balón de fútbol. Estaba situado en la entrada de la parcela donde los agricultores habían estado trabajando durante toda la tarde. Las autoridades confirmaron que en los próximos días será eliminado por una empresa especializada en control de plagas para evitar nuevos incidentes.

Un nido de avispas asiáticas (Campo Galego)

Los vecinos de la zona han mostrado su preocupación, ya que este tipo de insectos —muy agresivos cuando se sienten amenazados— se han multiplicado en los últimos años en la región. La avispa asiática, en particular, constituye una especie invasora que representa un riesgo tanto para la apicultura como para la salud pública.