Rubén Jiménez, conductor de autobuses: “Las personas que no levantáis la mano os pensáis que os leemos la mente”

El conductor se hace viral en TikTok al pedir atención a los pasajeros que esperan distraídos en las paradas

Clara Arias

Clara Arias

Rubén Jiménez en su vídeo
Rubén Jiménez en su vídeo de TikTok (@jimeeneez)

Un conductor de autobús ha causado un gran revuelo en redes sociales después de publicar un vídeo en TikTok donde lanza un mensaje directo a los pasajeros que esperan en las paradas distraídos con el móvil o sin levantar la mano. En su publicación, el trabajador explica con claridad la dificultad de su labor y cómo los gestos de los pasajeros pueden afectar la eficiencia del servicio.

En el vídeo, que ya ha acumulado miles de reproducciones, el conductor comienza diciendo: “Buenos días. Hoy vamos a hablar de la gente que no levantáis las manos en la parada o estáis con el móvil en vuestro planeta”. El trabajador señala que, aunque él y sus compañeros intentan anticiparse a las necesidades de los pasajeros, no siempre es posible adivinar sus intenciones. “Nosotros no tenemos la obligación de parar en todas las paradas. Si no levantas la mano y no estás atenta, pasamos de largo”, asegura, subrayando la importancia de la atención de los usuarios.

El conductor termina su mensaje con un consejo directo: “Así que para la próxima vez, estate más espabilado o estate más atento a tus cosas”. La claridad y la contundencia del mensaje ha provocado una oleada de comentarios en TikTok, donde muchos usuarios reconocen haber pasado por situaciones similares y agradecen la sinceridad del conductor.

La interacción entre conductores y pasajeros en el transporte urbano

Rubén Jiménez en su vídeo
Rubén Jiménez en su vídeo de TikTok (@jimeeneez)

Este fenómeno pone sobre la mesa un asunto recurrente en las ciudades: la comunicación entre conductores y pasajeros. En el transporte urbano, la coordinación depende de gestos sencillos, como levantar la mano para avisar que se desea subir. Esta práctica es especialmente importante en ciudades como Madrid o Barcelona, donde la frecuencia de autobuses y la densidad de pasajeros hacen que un pequeño error pueda generar retrasos importantes.

Según fuentes de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), levantar la mano no solo facilita la labor del conductor, sino que también contribuye a un servicio más eficiente y seguro. Asimismo, empresas como Vitrasa en Vigo recomiendan a los usuarios mantener la atención y realizar este gesto a tiempo para evitar confusiones o molestias.

Más allá de la eficiencia, este episodio pone de relieve la importancia de la educación y la cortesía en el transporte público. Pequeños gestos, como levantar la mano o apartar el móvil momentáneamente para indicar que se desea subir al autobús, son fundamentales para mantener un servicio fluido y seguro. Expertos en movilidad urbana señalan que la colaboración entre pasajeros y conductores no solo mejora la experiencia de viaje, sino que también contribuye a la seguridad y a la prevención de incidentes.

La viralidad del vídeo también evidencia cómo plataformas como TikTok se han convertido en un espacio para expresar frustraciones cotidianas de manera directa, creando debates y conciencia sobre hábitos que pueden parecer triviales, pero que tienen consecuencias concretas en la vida urbana.

Una escena insólita: Dos niños conduciendo una moto en las calles de Sevilla

Muchos usuarios de transporte público han comentado en redes sociales que han vivido situaciones similares y reconocen la importancia de levantar la mano a tiempo. Otros conductores han compartido su apoyo al mensaje, asegurando que enfrentan diariamente problemas similares y que la paciencia no siempre es suficiente. Por su parte, expertos en movilidad urbana señalan que este tipo de mensajes contribuye a generar conciencia y, aunque el tono pueda parecer directo, cumple una función educativa que beneficia tanto a conductores como a pasajeros.

