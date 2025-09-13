Una mujer recauda 40.000 euros en internet “para ayudar a su primo herido” en un accidente de moto y se lo gasta en un crucero: es detenida por fraude

Crucero (Freepik)

Vanessa Lewis, una mujer estadounidense de 29 años, residente en el estado de Pensilvania, ha sido acusada de delitos graves de robo con engaño y receptación de bienes robados después de utilizar gran parte de los fondos de una campaña lanzada en GoFundMe para irse de crucero.

Tal y como han señalado los agentes de policía del condado de Westmoreland y han recogido medios como The Travel o Cruise News, la mujer inició en agosto de 2024 una campaña de recaudación para ayudar a su primo, Josh Robinson, gravemente herido a consecuencia de un accidente de motocicleta que le dejó sin la posibilidad de hablar ni caminar. “Sufrió muchas cirugías, craneotomías..., ha pasado por mucho”, destacó a KDKA-TV Joy Stegner, madre de la víctima.

Gracias a dicha operación, se logró reunir un total de 40.000 dólares de una forma bastante rápida. Sin embargo, lo que empezó como una práctica altruista ha acabado por degenerar en un acto delictivo que ha llevado a Lewis a enfrentarse a cargos serios.

La familia de la víctima, primo de la mujer de 29 años acusada, no recibió nada de la ayuda financiera que la campaña prometía. Además, comenzaron a sospechar cuando el padre vio en las redes sociales de su sobrina unas fotografías en las que se mostraba disfrutando de un crucero. Por este motivo, decidió contactar con la policía.

Crucero. (Canva)

Tal y como reveló posteriormente la investigación, el 24 de marzo de 2025 la cuenta de GoFundMe había pasado de tener 40.000 dólares a 3.000. Los registros bancarias demostraron que 6.200 dólares de los 37.000 sustraídos habían sido destinados al pago de un crucero desde Miami, mientras que la cantidad restante había sido depositada mediante transferencia bancaria a otra cuenta.

Cargos de los que se la acusa y posible condena

“La campaña de recaudación de fondos fue eliminada de la plataforma y el organizador fue baneado”, declaró a Come Cruise With Me un portavoz de GoFundMe, que destaca que tienen “tolerancia cero” con respecto a este tipo de situaciones. “Si bien, la gran mayoría de las personas usa nuestra plataforma a diario para ayudar a los demás, somos conscientes de la existencia de personas malintencionadas y actuamos con rapidez contra quienes se aprovechan de la generosidad de nuestra comunidad”; de hecho, señalan que desde GoFundMe colaboran “estrechamente con las autoridades para investigar” a quienes son acusados de dichas irregularidades.

Vanessa Lewis, tras ser arrestada, fue puesta en libertad bajo fianza de 10.000 dólares y se encuentra a la espera de la audiencia judicial, prevista para el próximo 16 de septiembre de este año. La acusada enfrenta ahora cargos por robo con engaño, explotación financiera de una persona dependiente de cuidado, recepción de propiedad robada y robo por falta de depósito de fondos, según señala CBS News, cargos que en Pensilvania son considerados de tercer grado y conllevan penas considerables.

Imágenes del crucero y declaraciones de los familiares de las personas retenidas con visados falsos (EFE)

Así, la mujer de 29 años acusada de la presunta estafa, podría ser condenada a una pena de hasta siete años de prisión, así como a una multa que puede ascender hasta los 15.000 dólares.