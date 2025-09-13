España

900 botellas de champán desaparecen en un supermercado: el subdirector las revendía por internet con la ayuda de su esposa

El supermercado calcula las pérdidas en 37.000 euros

Por Marcos Montalbán

900 botellas de champán robadas
900 botellas de champán robadas en un supermercado. (Stephanie Lecocq/Reuters)

En los supermercados, no todos los productos se venden a precios estándar. Algunas tiendas ofrecen artículos de lujo, como vinos, champán o delicatessen, que traen tanto al público habitual como a los coleccionistas.

Su alto valor los convierte en objetivos frecuentes de robos y fraudes internos, donde empleados pueden aprovechar descuidos o su posición para saltarse los controles de inventario. Ese es el caso de un supermercado de Pau, al sur de Francia, donde la desaparición de 900 botellas de champán ha sacudido a la comunidad.

El responsable resultó ser el propio subgerente del supermercado, que contaba con autoservicio, quien, junto a su esposa, organizó durante un año un sistema de desvío y reventa de alcohol a través de la plataforma de anuncios clasificados Le Bon Coin.

Ofertas tentadoras que nadie podía rechazar

Según la Fiscalía de Pau, el subgerente, empleado durante diez años y sin antecedentes penales, aprovechaba su acceso privilegiado para realizar pedidos de champán a la central de compras en nombre del supermercado.

En cada pedido, sustraía una o dos cajas sin levantar sospechas inmediatas. Posteriormente, las botellas eran vendidas en Le Bon Coin a precios muy inferiores al mercado, atrayendo a numerosos compradores convencidos de estar obteniendo una ganga.

Su esposa desempeñó un papel activo, colaborando en la gestión de las ventas y en la liquidación del stock. La actividad ilícita se mantuvo durante un año hasta que la dirección del supermercado detectó irregularidades en el inventario y decidió presentar una denuncia.

La pareja fue detenida el martes 9 de septiembre y confesó los hechos ante la fiscalía. Ambos se presentarán ante el tribunal en enero de 2026 para declararse culpables.

Pérdidas económicas y daño a la confianza

El impacto financiero para el supermercado se cifra en más de 37.000 euros, pero las consecuencias van mucho más allá del dinero. La facilidad con la que un empleado de confianza pudo desviar productos de lujo durante tanto tiempo ha generado inquietud entre los clientes y los trabajadores.

El caso también ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los controles internos, especialmente en productos de alto valor como el champán, muy codiciado por los consumidores y susceptible de revenderse a buen precio en mercados paralelos.

Le Bon Coin, un canal vulnerable

Plataformas de reventa como Le Bon Coin se han convertido en un elemento esencial de la vida cotidiana francesa, con cerca de 30 millones de usuarios mensuales. Sin embargo, su popularidad las convierte en un terreno fértil para fraudes.

En este caso, los compradores que adquirieron las botellas a precios reducidos no sabían que estaban participando, sin saberlo, en la compra de mercancía robada. La plataforma, aunque eficaz para ventas rápidas y convenientes, enfrenta desafíos constantes para detectar este tipo de operaciones.

Consecuencias legales

El subgerente podría enfrentarse a hasta siete años de prisión y a una multa de 100.000 euros, mientras que su esposa podría recibir cinco años de cárcel y 375.000 euros de multa.

No obstante, es poco habitual que las condenas alcancen el máximo, especialmente en procedimientos donde los acusados han reconocido los hechos.

