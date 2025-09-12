España

Saltan las alarmas por el estado de Álvaro Muñoz Escassi tras reaparecer con muletas: “Estoy fenómeno”

El jinete ha causado una gran preocupación entre sus seguidores tras mostrarse públicamente cojeando y acompañado por unas muletas

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Álvaro Muñoz Escassi en '¡De
Álvaro Muñoz Escassi en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Álvaro Muñoz Escassi ha provocado una gran preocupación entre sus seguidores tras su última aparición pública. Este martes, 9 de septiembre, el conocido jinete reapareció ante los medios de comunicación luciendo unas muletas y mostrando dificultad para caminar. La imagen generó una inquietud entre la prensa acerca de su estado de salud, inquietud que el propio Escassi se encargó de despejar con declaraciones breves y directas. “Me he operado del menisco. Pero estoy fenómeno”, explicó ante los focos y las cámaras.

La lesión, ocurrida durante su participación en el conocido reality de Telecinco, Supervivientes 2025, afectó el menisco de una de sus rodillas y llegó a poner en duda su presencia en la final del programa. Tras la intervención quirúrgica, el jinete afirmó encontrarse en buen estado y transmitir tranquilidad sobre su evolución física. Habrá que esperar a los próximos días para conocer nuevos detalles sobre su estado de salud.

Montoya, Borja González, Anita Williams
Montoya, Borja González, Anita Williams y Álvaro Muñoz Escassi en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Una complicada situación judicial

Más allá de la cuestión médica, Escassi enfrenta actualmente otros desafíos de índole judicial. Y es que esta misma semana acudió al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras en calidad de investigado, debido a un supuesto delito de conducción temeraria. El procedimiento deriva de un episodio en el que fue captado circulando por la autovía A-7 a una velocidad que superaba en más de 80 km/h el límite permitido. El asunto se encuentra ahora en fase de investigación y podría tener consecuencias legales para el sevillano.

Durante su encuentro con los medios, Escassi también fue interrogado por la situación actual de su vida sentimental, especialmente en relación con Sheila Casas. La pareja había protagonizado su ruptura pocas semanas después de que Escassi regresara de su aventura televisiva en Cayos Cochinos, tras varios meses en los que mantuvieron una relación a distancia. “No estamos juntos, pero muy bien”, respondió el jinete, sin entrar en más detalles.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila
Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas (Europa Press)

La ruptura supuso el cierre de un capítulo sentimental en sus vidas. Tanto Escassi como Sheila Casas han comenzado a reconstruir su día a día alejados de la relación. En el caso de Casas, su proceso de superación incluyó un viaje a Cantabria en compañía de sus hermanos Óscar y Daniel, tal como documentó la revista Diez Minutos. Por su parte, Escassi señaló que sigue soltero y se centra en su recuperación y asuntos personales.

El jinete también atraviesa un capítulo judicial relacionado con Valeri, la mujer con la que mantuvo una relación mientras era pareja de María José Suárez. La situación desencadenó una ruptura con Suárez en el verano de 2024, después de que saliera a la luz la infidelidad. Valeri interpuso una demanda contra Escassi por presunta revelación de secretos, mientras que él ha respondido con una acusación de supuesto chantaje contra ella. El desarrollo de estos procedimientos legales queda pendiente de resolución por las autoridades correspondientes.

La reaparición pública de Escassi evidencia su voluntad de mantener una actitud positiva frente a las dificultades físicas y personales. A pesar de la recurrencia en titulares y rumores, el jinete reitera su intención de afrontar los retos judiciales y personales desde la calma y la transparencia. Frente a las conjeturas sobre su futuro inmediato, tanto en el plano profesional como personal, Escassi evita los detalles y opta por declaraciones escuetas. Insiste en que, tras la operación, su recuperación avanza favorablemente y alude a un tiempo centrado en su bienestar y en solventar sus asuntos legales.

