España

Madrid acogerá una nueva ronda de negociación comercial entre China y Estados Unidos

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunirá con representantes del Gobierno español

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Reunión de EEUU y China
Reunión de EEUU y China (KEYSTONE/EDA/Martial Trezzini / Reuters)

China y Estados Unidos se han citado en Madrid en una nueva ronda de negociaciones comerciales. El Departamento del Tesoro de EEUU ha confirmado el viaje a España, donde se llevará a cabo otro encuentro con representantes del gigante asiático. En el marco internacional marcado por las tensiones arancelarias, entre este fin de semana y los días próximos, Madrid será la sede de un nuevo intento de llegar a un pacto.

El acuerdo no es sencillo. En esta reunión se llevarán a cabo conversaciones sobre temas económicos principalmente, pero también sobre asuntos como TikTok o la cooperación en la lucha contra las redes de lavado de dinero. Las delegaciones de ambos países han mantenido anteriormente contactos en ciudades como Ginebra, Londres y Estocolmo, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo comercial.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng, serán las principales caras de la negociación. El estadounidense realizará este encuentro como parte de su viaje por España y Reino Unido, donde realizará otras labores de diplomacia y reuniones económicas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo comercial con el Gobierno chino, después de una guerra arancelaria con la que ha llegado a imponer gravámenes de hasta el 145 por ciento sobre China, que respondió con tasas del 125 por ciento a los productos estadounidenses. (Fuente: The White House)

Ronda de negociación entre EEUU y China

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha informado en un comunicado difundido en su sitio web que Scott Bessent, realizará una visita a España y Reino Unido desde hoy, 12 de septiembre, hasta el jueves 18. Las negociaciones con los emisarios chinos serán el principal motivo de este desplazamiento.

El comunicado explica que los dos representantes “debatirán sobre asuntos clave de interés mutuo en seguridad nacional, economía y comercio, incluyendo a TikTok y la cooperación sobre redes de lavado de dinero que amenazan tanto a Estados Unidos como a China”. De esta forma, EEUU trata de tender la mano en lo que a problemas que incumben a ambos países se refiere.

No obstante, el viaje no tiene como único itinerario la reunión con China. Bessent se encontrará con sus homólogos británico y español. Primero pasará por España, de manera que debería llegar a lo largo de este viernes, y después volará hacia la isla británica, para verse con el representante económico de Reino Unido.

Las delegaciones de Estados Unidos y China han anunciado este miércoles un acuerdo marco para reactivar la tregua comercial, un pacto que se centrará en el "consenso de Ginebra", alcanzado durante la primera ronda de contactos en mayo en esta ciudad suiza, tras el repunte de las tensiones durante las últimas semanas. (Fuente: The White House, Howard Lutnick X, Li Chenggang X)

Reunión con el Gobierno de España

De momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre este encuentro. La realidad es que la cantidad de conversaciones pendientes entre España y EEUU se acumulan. Las diferencias en política internacional, los recientes posicionamientos de Pedro Sánchez en el conflicto de Oriente Medio, el cruce de declaraciones con Trump por el gasto en defensa y la tensión por los aranceles marcan la actual relación entre países.

Sin embargo, este encuentro se centrará en el ámbito económico y tiene como objetivo encontrar puntos comunes. El comunicado del departamento estadounidense no ha desvelado temas de conversación o metas concretas de la reunión, pero los aranceles se posicionan como principal vía del diálogo.

“Durante su estancia en Madrid, el Secretario Bessent se reunirá con sus homólogos del gobierno español para abordar la relación entre España y Estados Unidos”, afirma el comunicado oficial norteamericano. Ahora, toca esperar que comunica el Gobierno español, aunque lo más lógico sería una reunión con Carlos Cuerpo, como ministro de Economía.

Temas Relacionados

MadridEEUUChinaArancelesTikTokGuerra ArancelariaDonald TrumpMinisterio de EconomíaEspaña-NacionalEspaña NoticiasEspaña-Internacional

Últimas Noticias

“No gritó. Los animales se acercaron lentamente y lo agarraron por detrás”: unos leones atacan a un cuidador de zoológico frente a los visitantes

La zona de animales salvajes del centro permanece cerrada para comprobar y reforzar las medidas de seguridad

“No gritó. Los animales se

Yurena se sincera y cuenta que intentó quitarse la vida en dos ocasiones: “Mi madre me salvó”

La cantante ha acudido como invitada al espacio presentado por Pablo Motos, ‘El Hormiguero’, y ha hablado de uno de los capítulos más duros de su vida

Yurena se sincera y cuenta

Un chico de 19 años es el único matriculado en esta carrera universitaria: “Echo de menos el ruido de clase, pero me sobra el ruido de Madrid”

Etnomusicología Digital propone una nueva forma de entender el sonido urbano desde la intersección entre arte, tecnología y antropología aplicada

Un chico de 19 años

El ministro Carlos Cuerpo sorprende hablando en japonés durante un encuentro con inversores en Tokio

Durante la apertura de un foro empresarial, el titular de Economía utilizó el idioma local para destacar la solidez de la relación bilateral y la importancia de nuevas alianzas económicas entre los dos países

El ministro Carlos Cuerpo sorprende

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 12 de septiembre

Así amanecieron los precios de las gasolinas en seis de las ciudades más importantes de España

La gasolina más barata y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue la botadura de

Así fue la botadura de la fragata F-111 de la Armada Española: Pedro Sánchez y la Reina Sofía encabezaron la ceremonia

El presidente de Ceuta defiende a su exvicepresidenta y a la exdelegada del Gobierno por la repatriación de menores

El PP sangra hacia Vox: más de un millón de votantes populares migrarían hacia la ultraderecha en las próximas elecciones, según el CIS

El PP no tiene una postura clara en Gaza: del “no es un genocidio” de Almeida al “alzo la voz ante la barbarie” de Guardiola

Un detective pilla a un empleado “haciendo tiempo” en un bar durante horas de trabajo y le despiden: el trabajador recurre, pero la prueba es válida porque le vieron en lugares públicos

ECONOMÍA

El ministro Carlos Cuerpo sorprende

El ministro Carlos Cuerpo sorprende hablando en japonés durante un encuentro con inversores en Tokio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 12 de septiembre

El consejo de Banco Sabadell rechaza por unanimidad la OPA del BBVA y califica de “insuficiente” la oferta

Cotización del euro frente al dólar hoy 12 de septiembre

La energía solar espacial: la alternativa a las renovables terrestres que podría ahorrar a Europa 36.000 millones de euros anuales

DEPORTES

La UEFA dice no al

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas

Toni Bou extiende su reinado en el trial y suma 38 títulos mundiales a su palmarés: ha hecho historia gracias a su rueda trasera