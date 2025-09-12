Madrid acogerá una nueva ronda de negociación comercial entre China y Estados Unidos

Reunión de EEUU y China (KEYSTONE/EDA/Martial Trezzini / Reuters)

China y Estados Unidos se han citado en Madrid en una nueva ronda de negociaciones comerciales. El Departamento del Tesoro de EEUU ha confirmado el viaje a España, donde se llevará a cabo otro encuentro con representantes del gigante asiático. En el marco internacional marcado por las tensiones arancelarias, entre este fin de semana y los días próximos, Madrid será la sede de un nuevo intento de llegar a un pacto.

El acuerdo no es sencillo. En esta reunión se llevarán a cabo conversaciones sobre temas económicos principalmente, pero también sobre asuntos como TikTok o la cooperación en la lucha contra las redes de lavado de dinero. Las delegaciones de ambos países han mantenido anteriormente contactos en ciudades como Ginebra, Londres y Estocolmo, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo comercial.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng, serán las principales caras de la negociación. El estadounidense realizará este encuentro como parte de su viaje por España y Reino Unido, donde realizará otras labores de diplomacia y reuniones económicas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo comercial con el Gobierno chino, después de una guerra arancelaria con la que ha llegado a imponer gravámenes de hasta el 145 por ciento sobre China, que respondió con tasas del 125 por ciento a los productos estadounidenses. (Fuente: The White House)

Ronda de negociación entre EEUU y China

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha informado en un comunicado difundido en su sitio web que Scott Bessent, realizará una visita a España y Reino Unido desde hoy, 12 de septiembre, hasta el jueves 18. Las negociaciones con los emisarios chinos serán el principal motivo de este desplazamiento.

El comunicado explica que los dos representantes “debatirán sobre asuntos clave de interés mutuo en seguridad nacional, economía y comercio, incluyendo a TikTok y la cooperación sobre redes de lavado de dinero que amenazan tanto a Estados Unidos como a China”. De esta forma, EEUU trata de tender la mano en lo que a problemas que incumben a ambos países se refiere.

No obstante, el viaje no tiene como único itinerario la reunión con China. Bessent se encontrará con sus homólogos británico y español. Primero pasará por España, de manera que debería llegar a lo largo de este viernes, y después volará hacia la isla británica, para verse con el representante económico de Reino Unido.

Las delegaciones de Estados Unidos y China han anunciado este miércoles un acuerdo marco para reactivar la tregua comercial, un pacto que se centrará en el "consenso de Ginebra", alcanzado durante la primera ronda de contactos en mayo en esta ciudad suiza, tras el repunte de las tensiones durante las últimas semanas. (Fuente: The White House, Howard Lutnick X, Li Chenggang X)

Reunión con el Gobierno de España

De momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre este encuentro. La realidad es que la cantidad de conversaciones pendientes entre España y EEUU se acumulan. Las diferencias en política internacional, los recientes posicionamientos de Pedro Sánchez en el conflicto de Oriente Medio, el cruce de declaraciones con Trump por el gasto en defensa y la tensión por los aranceles marcan la actual relación entre países.

Sin embargo, este encuentro se centrará en el ámbito económico y tiene como objetivo encontrar puntos comunes. El comunicado del departamento estadounidense no ha desvelado temas de conversación o metas concretas de la reunión, pero los aranceles se posicionan como principal vía del diálogo.

“Durante su estancia en Madrid, el Secretario Bessent se reunirá con sus homólogos del gobierno español para abordar la relación entre España y Estados Unidos”, afirma el comunicado oficial norteamericano. Ahora, toca esperar que comunica el Gobierno español, aunque lo más lógico sería una reunión con Carlos Cuerpo, como ministro de Economía.