España

Luis Miguel Real, psicólogo, sobre las apariencias y el amor: “Las relaciones de verdad se sostienen en lo cotidiano. En lo aburrido”

Las redes sociales nos han vendido una mentira sobre el romanticismo

Por Antonio Duro

Guardar
Una pareja haciendo un corazón
Una pareja haciendo un corazón al atardecer en una playa

Son millones las publicaciones en redes sociales que a diario muestran un amor romántico, uno que envidiar lleno de viajes y lujos. El amor se lleva compartiendo desde que existe la humanidad. Son incontables los proyectos audiovisuales o literarios que te sumergen de lleno en historias increíbles. Donde la idealización pasa directa y por encima de cualquier realidad. Es hoy, con la era digital, donde la historia concreta se convierte en un relato universal y eres un tercero en la relación de amor de dos desconocidos.

Luis Miguel Real, psicólogo, compartió el pasado miércoles una reflexión en redes que no ha tardado en generar debate. “Las relaciones se sostienen en lo que no se sube a Instagram”, afirmaba el terapeuta en las últimas líneas de su texto. A lo largo de sus estudios, Real explica que ese espacio donde tu intimidad es compartida genera en nosotros una sensación que lejos de ser sana es obsesiva y muy peligrosa. Para conocer si hay alguien que está emparejado, actualmente basta con entrar en su perfil y pulsar en sus primeras fotos. En tres movimientos podrás saber desde la fecha de su aniversario hasta sus planes favoritos.

La moda y la presión social

Está claro que no hay un único camino válido ni unas instrucciones infranqueables para hacer que tu relación sea más duradera. Lo que sí está claro es que todos buscamos estar en pareja en algún momento vital. La compañía siempre ha sido una de las grandes búsquedas del ser humano. En la actualidad, el amor se ha convertido en una decisión y no en una obligación como lo ha sido siempre en la historia. El 70% de la población ha tenido o tiene un vínculo afectivo amoroso, según apuntan los datos del CIS (2021). Cuando consigues esa relación que querías descubres que tiene puntos débiles que no habías contemplado. Es ahí cuando se utilizan las herramientas actuales. Las redes sociales actúan como proyección a la inversa. Muestra aquello que no tienes para que tu cabeza al final crea que si lo estás viviendo.

Fotografía de pareja en un
Fotografía de pareja en un salón actuando distante

Los medios para encontrar el amor se han desplegado cada vez más. La presión se instala en edades más tempranas y la media de edad de los usuarios de las apps de citas roza los 18 años. El psicólogo te alerta directamente en un texto que ha superado el millón de visualizaciones. Muchos han respondido con la imposición que a veces sienten en que “si no lo compartes es como si no existiera”. Es una ley no escrita de la generación actual.

¿Existe una verdad absoluta para el amor?

Uno de los mayores estudios lo realizó el psicólogo y profesor de Desarrollo Humano en la Universidad de Cornell, Robert J. Sternberg, y es conocida como la teoría triangular del amor. Esta teoría sostiene que el amor se fundamenta bajo tres pilares: la intimidad, pasión y compromiso. La primera piedra angular es la intimidad, ese privilegio que otorgas al otro que distingue del resto. Richard Schwartz, profesor de Psiquiatría de la Harvard Medical School (HMS), asegura que ahora sabemos mucho más como funciona la mente humana en el amor respecto a décadas pasadas. Pero también afirma que eso no nos hace mejores en las relaciones románticas.

Tanto Luis Miguel Real como los especialistas estadounidenses hacen hincapié en la importancia de lo privado. La fórmula no existe. Cada historia es tan compleja como la mente de sus protagonistas. La verdad que si existe es que “el amor no está en las redes sociales”. El amor es algo más grande que a la larga se vive en lo cotidiano, en algo que no cabe en un post de tu perfil.

Temas Relacionados

Salud MentalRedes socialesTikTokInstagramInvestigaciónEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Esta fruta tiene efectos antidepresivos y previene problemas cardiovasculares, según un estudio de la Universidad de Verona

Los resultados de este estudio han sido patentados y, ahora, además de la posibilidad de utilizar una dieta rica en kiwi para facilitar las terapias antidepresivas, también es posible considerar el desarrollo de suplementos nutricionales a base de kiwi y ácido quínico

Esta fruta tiene efectos antidepresivos

¿Quién heredará el legado de Giorgio Armani? Las manos en las que queda su imperio valorado en 12.000 millones de euros

El mítico diseñador de moda dejó escrito por su puño y letra cómo debía continuar su legado

¿Quién heredará el legado de

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Números ganadores del Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo

Más de 200 migrantes acampan en el exterior del CETI de Ceuta ante el colapso de la capacidad del centro

Las ONG Elín o No Name Kitchen denuncian “la situación precaria” y las “condiciones de indignidad” que sufren estas personas

Más de 200 migrantes acampan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esta fruta tiene efectos antidepresivos

Esta fruta tiene efectos antidepresivos y previene problemas cardiovasculares, según un estudio de la Universidad de Verona

Quién es Gan Pampols, el exmilitar destituido por Mazón tras su trabajo en la reconstrucción de la dana

Carlos Jaramillo, médico: “Estas grasas son fundamentales para la función celular y la absorción de vitaminas”

La Justicia de Murcia reconoce a un policía el derecho a cobrar la indemnización de 498 euros anuales por vestuario trabajando sin uniforme y de paisano

Qué es el ‘Rexcatering’: un sistema para recuperar y distribuir alimentos sobrantes en los comedores escolares

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Ryanair amenaza con recortar otro millón de asientos en España si Aena no revierte la subida de tasas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 12 septiembre

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre la situación laboral en España: “Te van a despedir, siento ser yo el que te lo diga”

DEPORTES

Se retiran los siete jugadores

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas