España

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

En España hay distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de Super Once que llevó a cabo su más reciente sorteo. Estos son los ganadores de este viernes 12 de septiembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores del Super Once

Fecha: 12 septiembre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 05 15 24 32 34 35 38 41 47 49 52 56 58 60 62 65 72 82 83 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Rocío Flores da marcha atrás y levanta el veto a Terelu Campos: su primer cara a cara en televisión

La joven, recomendada por la productora de ‘¡De viernes!’, finalmente sí ha aceptado que la periodista, íntima amiga de su madre, esté presente en plató durante su entrevista

Rocío Flores da marcha atrás

Una española que vive en Argentina estalla: “Basta de las influencers que promueven los TCA”

Valu critica en su vídeo las exigencias estéticas de las mujeres

Una española que vive en

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex

Así es ‘El Centro’, la serie de Movistar Plus+ protagonizada por Juan Diego Botto que se adentra en el corazón del CNI

Este thriller de seis episodios llegará a la plataforma el 9 de octubre

Así es ‘El Centro’, la

Este es el calendario lunar de la semana en España

Desde llena y nueva, hasta cuarto menguante y creciente, qué fase de la luna prevalecerá los siguientes días

Este es el calendario lunar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares convoca a la encargada

Albares convoca a la encargada de negocios de Israel tras las declaraciones de Netanyahu

Una broma que acaba mal: un camionero es apuntado con una pistola de balines y el acusado termina detenido

Esta fruta tiene efectos antidepresivos y previene problemas cardiovasculares, según un estudio de la Universidad de Verona

Quién es Gan Pampols, el exmilitar destituido por Mazón tras su trabajo en la reconstrucción de la dana

Carlos Jaramillo, médico: “Estas grasas son fundamentales para la función celular y la absorción de vitaminas”

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Rescinden el contrato y ordenan el desalojo de la inquilina de una vivienda social: la acusan de no usarla como hogar principal

Adriana Carvajal, experta en empleo y extrabajadora de LinkedIn: “Si te preguntan por expectativas salariales no des un número cualquiera”

Embargos, sanciones y pérdida de voto: cómo deben actuar las comunidades de propietarios contra los vecinos morosos

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

DEPORTES

Sevilla recibe al Elche en

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Previa de LaLiga: Getafe vs Real Oviedo

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia