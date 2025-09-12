España

Carlos Jaramillo, médico: “Estas grasas son fundamentales para la función celular y la absorción de vitaminas”

El experto en nutrición informa sobre las cenas que mejor sientan a nuestros cuerpos. Una dieta que combina fibra, micronutrientes proteína y grasas saludables

Por Guillermo Urquiza

Guardar
El experto recomienda grasas saludables
El experto recomienda grasas saludables para una dieta cotidiana (Montaje Canva Infobae)

Mantener una dieta equilibrada se ha convertido en uno de los grandes retos de la vida contemporánea. En un mundo donde los productos ultraprocesados están al alcance de la mano, la necesidad de volver a una alimentación consciente cobra cada vez más relevancia. Los expertos en salud coinciden: lo que ponemos en el plato influye directamente en nuestra energía, nuestro bienestar y en la prevención de enfermedades. Sin embargo, no se trata de seguir modas pasajeras ni de prohibir alimentos, sino de encontrar un balance que permita disfrutar de la comida mientras se nutre el cuerpo de manera adecuada. Por ello, las recomendaciones de los nutricionistas nos pueden ayudar a combinar alimentos que proporcionen a nuestra rutina una base alimentaria segura. Por ejemplo, el doctor Carlos Jaramillo ofrece consejos en salud y nutrición sobre cómo elaborar las mejores cenas desde una perspectiva nutricional.

Consejos nutricionales

El doctor Jaramillo advierte que ciertos hábitos cotidianos pueden generar lo que llaman “estrés químico” en el organismo. Entre ellos destaca el consumo de productos con aditivos artificiales o aceites de baja calidad, así como la falta de control en las porciones y la proporción de nutrientes. Señala que el azúcar, por ejemplo, no resulta perjudicial por sí mismo, pero su exceso sí acarrea consecuencias negativas. En contraste, a la hora de cenar recomienda apostar por fuentes de grasas saludables, como el aceite de oliva, el aguacate o los frutos secos, ya que estas no solo aportan energía, sino que favorecen funciones celulares esenciales y ayudan a absorber vitaminas. Una opción práctica y equilibrada, apunta, podría ser un plato de huevos con aguacate y espinacas, que combina proteínas, grasas saludables, fibra y micronutrientes.

Episodio: Algunos consejos sobre nutrición.

Los alimentos influyen en el estado mental

El doctor colombiano, experto en bioquímica y fisiología, investiga la recepción nutricional que tienen los alimentos que ingerimos en nuestros cuerpos. En consecuencia, existe una causalidad intrínseca que, según el experto, relaciona alimentación con el estado mental de las personas. Mente y cuerpo se encuentran estrechamente relacionados. La neurociencia explica esta correspondencia. A través de las vías cerebrales y hormonales, la relación mente-cuerpo es horizontal y bidireccional. Esto, en el plano de la alimentación, se entiende de la siguiente manera: la mente somatiza aquello que afecta al cuerpo, tanto de forma positiva como negativa. Del mismo modo que, cuando experimentamos estrés o ansiedad, el cuerpo entra en contacto directo con la emoción. La somatización es considerada por los expertos como un proceso involuntario. Cuerpo y mente reaccionan de forma conjunta ante los estímulos. De esta manera responden a todo aquello que condiciona el estilo de vida: ansiedad o una alimentación deficiente.

El cuerpo y la mente
El cuerpo y la mente forman parte de un todo indivisible. Lo que sucede en uno repercute en el otro. El estrés o la alimentación son algunos ejemplos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En definitiva, la somatización es una muestra clara de que cuerpo y mente funcionan como un todo indivisible. Cuando los pensamientos y las emociones no encuentran una vía adecuada de expresión, es el organismo el que habla, traduciéndolos en síntomas físicos que muchas veces desconciertan. Este fenómeno pone de manifiesto la importancia de prestar atención a nuestro estilo de vida: una mala alimentación, la falta de descanso, el exceso de responsabilidades o una exposición constante a la ansiedad no solo afectan el estado de ánimo, sino que terminan reflejándose malestares que limitan la calidad de vida.

Temas Relacionados

NutriciónGrasas fundamentalesCenaNeurocienciaEmocionesSaludEspaña-NacionalEspaña-NoticiasEspaña-SaludEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

La Justicia de Murcia reconoce a un policía el derecho a cobrar la indemnización de 498 euros anuales por vestuario trabajando sin uniforme y de paisano

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) ha avalado el derecho

La Justicia de Murcia reconoce

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La organización planteó que compitieran bajo la bandera de la federación

Se retiran los siete jugadores

Enterró su coche bajo el hormigón durante 50 años y ahora han reabierto la ‘cápsula del tiempo’ con miles de objetos

El Chevrolet Vega amarillo, cuya conservación es excepcional tras cinco décadas bajo tierra, no fue utilizado nunca, por lo que pasará a formar parte de la exposición de un museo

Enterró su coche bajo el

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 12 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre la situación laboral en España: “Te van a despedir, siento ser yo el que te lo diga”

Tras registrarse más de dos millones de despidos en 2024, el experto advierte sobre prácticas fraudulentas y comparte consejos prácticos para los trabajadores en caso de una baja involuntaria

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia de Murcia reconoce

La Justicia de Murcia reconoce a un policía el derecho a cobrar la indemnización de 498 euros anuales por vestuario trabajando sin uniforme y de paisano

Qué es el ‘Rexcatering’: un sistema para recuperar y distribuir alimentos sobrantes en los comedores escolares

Madrid acogerá una nueva ronda de negociación comercial entre China y Estados Unidos

Así fue la botadura de la fragata F-111 de la Armada Española: Pedro Sánchez y la Reina Sofía encabezaron la ceremonia

El presidente de Ceuta defiende a su exvicepresidenta y a la exdelegada del Gobierno por la repatriación de menores

ECONOMÍA

Ryanair amenaza con recortar otro

Ryanair amenaza con recortar otro millón de asientos en España si Aena no revierte la subida de tasas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 12 septiembre

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre la situación laboral en España: “Te van a despedir, siento ser yo el que te lo diga”

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 12 septiembre

El ministro Carlos Cuerpo sorprende hablando en japonés durante un encuentro con inversores en Tokio

DEPORTES

Se retiran los siete jugadores

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas

El Metropolitano será sede de la Champions 2027 por segunda vez en la historia

El dinero que podría pagar el FC Barcelona por el retraso con la reapertura del Camp Nou: se trata de cláusulas millonarias

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas