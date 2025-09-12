Carlos Jaramillo, médico: “Estas grasas son fundamentales para la función celular y la absorción de vitaminas”

El experto recomienda grasas saludables para una dieta cotidiana (Montaje Canva Infobae)

Mantener una dieta equilibrada se ha convertido en uno de los grandes retos de la vida contemporánea. En un mundo donde los productos ultraprocesados están al alcance de la mano, la necesidad de volver a una alimentación consciente cobra cada vez más relevancia. Los expertos en salud coinciden: lo que ponemos en el plato influye directamente en nuestra energía, nuestro bienestar y en la prevención de enfermedades. Sin embargo, no se trata de seguir modas pasajeras ni de prohibir alimentos, sino de encontrar un balance que permita disfrutar de la comida mientras se nutre el cuerpo de manera adecuada. Por ello, las recomendaciones de los nutricionistas nos pueden ayudar a combinar alimentos que proporcionen a nuestra rutina una base alimentaria segura. Por ejemplo, el doctor Carlos Jaramillo ofrece consejos en salud y nutrición sobre cómo elaborar las mejores cenas desde una perspectiva nutricional.

Consejos nutricionales

El doctor Jaramillo advierte que ciertos hábitos cotidianos pueden generar lo que llaman “estrés químico” en el organismo. Entre ellos destaca el consumo de productos con aditivos artificiales o aceites de baja calidad, así como la falta de control en las porciones y la proporción de nutrientes. Señala que el azúcar, por ejemplo, no resulta perjudicial por sí mismo, pero su exceso sí acarrea consecuencias negativas. En contraste, a la hora de cenar recomienda apostar por fuentes de grasas saludables, como el aceite de oliva, el aguacate o los frutos secos, ya que estas no solo aportan energía, sino que favorecen funciones celulares esenciales y ayudan a absorber vitaminas. Una opción práctica y equilibrada, apunta, podría ser un plato de huevos con aguacate y espinacas, que combina proteínas, grasas saludables, fibra y micronutrientes.

Episodio: Algunos consejos sobre nutrición.

Los alimentos influyen en el estado mental

El doctor colombiano, experto en bioquímica y fisiología, investiga la recepción nutricional que tienen los alimentos que ingerimos en nuestros cuerpos. En consecuencia, existe una causalidad intrínseca que, según el experto, relaciona alimentación con el estado mental de las personas. Mente y cuerpo se encuentran estrechamente relacionados. La neurociencia explica esta correspondencia. A través de las vías cerebrales y hormonales, la relación mente-cuerpo es horizontal y bidireccional. Esto, en el plano de la alimentación, se entiende de la siguiente manera: la mente somatiza aquello que afecta al cuerpo, tanto de forma positiva como negativa. Del mismo modo que, cuando experimentamos estrés o ansiedad, el cuerpo entra en contacto directo con la emoción. La somatización es considerada por los expertos como un proceso involuntario. Cuerpo y mente reaccionan de forma conjunta ante los estímulos. De esta manera responden a todo aquello que condiciona el estilo de vida: ansiedad o una alimentación deficiente.

El cuerpo y la mente forman parte de un todo indivisible. Lo que sucede en uno repercute en el otro. El estrés o la alimentación son algunos ejemplos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En definitiva, la somatización es una muestra clara de que cuerpo y mente funcionan como un todo indivisible. Cuando los pensamientos y las emociones no encuentran una vía adecuada de expresión, es el organismo el que habla, traduciéndolos en síntomas físicos que muchas veces desconciertan. Este fenómeno pone de manifiesto la importancia de prestar atención a nuestro estilo de vida: una mala alimentación, la falta de descanso, el exceso de responsabilidades o una exposición constante a la ansiedad no solo afectan el estado de ánimo, sino que terminan reflejándose malestares que limitan la calidad de vida.