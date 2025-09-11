Una jubilada regresa en taxi a casa tras una operación y la compañía le cobra 750 euros a la Seguridad Social por el trayecto

Taxi de la ciudad de Lyon (Abdul Saboor / Reuters)

La Seguridad Social francesa tuvo que pagar 756 euros por un trayecto en taxi de solo 7,4 kilómetros en Lyon, realizado a finales de junio por una jubilada de 83 años que volvía a casa tras una operación. Esta cantidad, considerada “un poco exagerada” según la prensa local, ha puesto en alerta a la familia de la paciente y ha provocado que la CPAM del Ródano abra una investigación sobre el caso, según ha informado Le Progrès.

El suceso comenzó el pasado 24 de junio, cuando la octogenaria, recién intervenida, abandonó el hospital de la Croix-Rousse en el cuarto distrito de Lyon. Su intención era trasladarse hasta la vivienda de su nieta en la calle Mathieu, en el octavo distrito de la misma ciudad, para recuperarse. La paciente estaba incapacitada para utilizar el transporte público: “Ella salía de una operación y no podía tomar el tranvía”, explicó su abogada.

Tal y como explicó la letrada, la confusión se originó en el hospital, ya que en el bono de transporte médico que le dieron a la paciente figuraba como destino su domicilio habitual en Marsella, en vez de la casa de su nieta en Lyon. Al darse cuenta de la equivocación, la mujer habló con una administrativa del hospital, que le quitó importancia al asunto asegurándole que “no era grave, que el taxista lo corregiría”. Según la versión de la abogada, su cliente entregó el justificante al conductor, advirtiéndole del error en la dirección.

Una factura desorbitada

Lejos de corregirse, el viaje fue facturado a la Seguridad Social como si hubiese cubierto la distancia entre Lyon y Marsella, con un coste total de 756,79 euros, tal como comprobó la propia paciente posteriormente en su cuenta de Ameli (el portal digital de la sanidad francesa).

El conductor del vehículo, por su parte, habría tranquilizado durante el trayecto a la mujer asegurándole que el error se subsanaría. Así lo recuerda la abogada: “Le dijo que no se preocupara y la engañó. Ella descubrió que el coste del trayecto, de más de 700 euros, había sido facturado a la Seguridad Social”, denunció a Le Progrès.

La situación ha llevado a la letrada de la paciente a calificar el pago de la factura como un “pago fraudulento”. La familia sospecha que la empresa de VTC se aprovechó del error en el bono de transporte hospitalario para obtener un ingreso indebido a expensas de la Seguridad Social.

La empresa no se hace responsable

En respuesta a las acusaciones, la compañía de taxis implicada defendió la legalidad de su actuación y rechazó cualquier intento deliberado de fraude. Según sus declaraciones, recogidas por Le Progrès, la empresa manifestó que la responsabilidad del error recaía plena y exclusivamente en el hospital, ya que la compañía se limitó a cumplir las indicaciones reflejadas en el bono de transporte entregado.

Por su parte, la CPAM del Ródano, organismo regional de la Seguridad Social cuya función es gestionar y asegurar el acceso a la atención médica para los residentes y trabajadores de esa zona, ha confirmado la apertura de una investigación para aclarar los hechos y esclarecer las posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas de esta facturación sospechosa.