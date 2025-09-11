España

Una jubilada regresa en taxi a casa tras una operación y la compañía le cobra 750 euros a la Seguridad Social por el trayecto

Un error en la dirección de la paciente, que estaba recién intervenida, generó una factura desorbitada y ha provocado que se abra una investigación

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Taxi de la ciudad de
Taxi de la ciudad de Lyon (Abdul Saboor / Reuters)

La Seguridad Social francesa tuvo que pagar 756 euros por un trayecto en taxi de solo 7,4 kilómetros en Lyon, realizado a finales de junio por una jubilada de 83 años que volvía a casa tras una operación. Esta cantidad, considerada “un poco exagerada” según la prensa local, ha puesto en alerta a la familia de la paciente y ha provocado que la CPAM del Ródano abra una investigación sobre el caso, según ha informado Le Progrès.

El suceso comenzó el pasado 24 de junio, cuando la octogenaria, recién intervenida, abandonó el hospital de la Croix-Rousse en el cuarto distrito de Lyon. Su intención era trasladarse hasta la vivienda de su nieta en la calle Mathieu, en el octavo distrito de la misma ciudad, para recuperarse. La paciente estaba incapacitada para utilizar el transporte público: “Ella salía de una operación y no podía tomar el tranvía”, explicó su abogada.

Tal y como explicó la letrada, la confusión se originó en el hospital, ya que en el bono de transporte médico que le dieron a la paciente figuraba como destino su domicilio habitual en Marsella, en vez de la casa de su nieta en Lyon. Al darse cuenta de la equivocación, la mujer habló con una administrativa del hospital, que le quitó importancia al asunto asegurándole que “no era grave, que el taxista lo corregiría”. Según la versión de la abogada, su cliente entregó el justificante al conductor, advirtiéndole del error en la dirección.

Élite Taxi critica que los VTC trabajan "ilegalmente" y defiende la futura ley del sector.

Una factura desorbitada

Lejos de corregirse, el viaje fue facturado a la Seguridad Social como si hubiese cubierto la distancia entre Lyon y Marsella, con un coste total de 756,79 euros, tal como comprobó la propia paciente posteriormente en su cuenta de Ameli (el portal digital de la sanidad francesa).

El conductor del vehículo, por su parte, habría tranquilizado durante el trayecto a la mujer asegurándole que el error se subsanaría. Así lo recuerda la abogada: “Le dijo que no se preocupara y la engañó. Ella descubrió que el coste del trayecto, de más de 700 euros, había sido facturado a la Seguridad Social”, denunció a Le Progrès.

La situación ha llevado a la letrada de la paciente a calificar el pago de la factura como un “pago fraudulento”. La familia sospecha que la empresa de VTC se aprovechó del error en el bono de transporte hospitalario para obtener un ingreso indebido a expensas de la Seguridad Social.

La empresa no se hace responsable

En respuesta a las acusaciones, la compañía de taxis implicada defendió la legalidad de su actuación y rechazó cualquier intento deliberado de fraude. Según sus declaraciones, recogidas por Le Progrès, la empresa manifestó que la responsabilidad del error recaía plena y exclusivamente en el hospital, ya que la compañía se limitó a cumplir las indicaciones reflejadas en el bono de transporte entregado.

Por su parte, la CPAM del Ródano, organismo regional de la Seguridad Social cuya función es gestionar y asegurar el acceso a la atención médica para los residentes y trabajadores de esa zona, ha confirmado la apertura de una investigación para aclarar los hechos y esclarecer las posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas de esta facturación sospechosa.

Temas Relacionados

Seguridad SocialPacientesFraudeTaxiHospitalesSanidadLyonMarsellaVTCFranciaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un cliente pide la hoja de reclamaciones en un restaurante y el dueño “flipa” con el motivo: “Pasado el rato, nos tuvimos que reír”

Varios usuarios han utilizado la sección de comentarios para exponer que la queja del consumidor resulta “absurda”

Un cliente pide la hoja

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 11 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza a pesar de las dudas de uno de los países involucrados: “Es un símbolo del compromiso de Europa con su seguridad”

Gilles Armstrong, director de Eurodrone en Airbus, ha hablado confirmar el avance positivo

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza

El queso de Burgos ya tiene su propia Indicación Geográfica Protegida: una historia de frío y ovejas

Con esta nueva IGP las indicaciones geográficas agroalimentarias DOP e IGP en España suman ya un total de 222

El queso de Burgos ya

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza a pesar de las dudas de uno de los países involucrados: “Es un símbolo del compromiso de Europa con su seguridad”

El nuevo dron subterráneo de Arquimea: aportará agilidad y conocimiento de los lugares de más difícil acceso

Un profesor y un alumno fueron apuñalados en un instituto por un hombre que ya planeó un asesinato masivo en 2024

Un hombre iba caminando hacia al trabajo y comenzó a notar calor en su bolsillo: se le habían incendiado la tarjeta bancaria

La razón por la que nunca debes saludar a un helicóptero: “Puede poner en peligro el operativo”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 11 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 5 de septiembre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 8 de septiembre

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025 un perrito, un gatito y un periquito son capaces de enseñar una vivienda y venderla”

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”