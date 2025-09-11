España

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en España

Estas son las canciones en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público español

Por Infobae Noticias

Fundada en el 2006, Spotify
Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público español.

Lo más escuchado

1. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

«Me Mareo (w JC Reyes)», interpretado por Kidd Voodoo, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 520.981 reproducciones.

2. TU VAS SIN (fav)

Rels B

Tras acumular 489.146 reproducciones, «TU VAS SIN (fav)» de Rels B se mantiene en segundo lugar.

3. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 439.993 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

«QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 412.917 reproducciones, motivo por el cual continúa en la cuarta posición.

5. La Plena

W Sound

«La Plena» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el quinto lugar, con 394.825 reproducciones.

6. AURORA (w De La Rose)

Mora

Tras haberse reproducido 370.776 veces, «AURORA (w De La Rose)» de Mora se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 6.

7. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, ya que ha conseguido un total de 353.280 reproducciones.

8. DONDE TE ESCONDES? 2.0 (w JC Reyes)

Yapi

«DONDE TE ESCONDES? 2.0 (w JC Reyes)» se ubica en el octavo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 336.730, lo que marca un hito en la carrera musical de Yapi.

9. DROGA (w C. Tangana)

Mora

«DROGA (w C. Tangana)» de Mora se vende como pan caliente. Ya lleva 303.731 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 9.

10. TUCHAT

Quevedo

«TUCHAT» de Quevedo sigue abriéndose camino en las listas. Con 295.495 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición décima.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidos en España durante el último año

Spotify se ha convertido en
Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Myke Towers se ha consolidado como el artista más escuchado en España durante 2024, según un informe reciente. Con éxitos como "La Falda", el reguetonero puertorriqueño ha logrado captar la atención del público, destacándose como una figura influyente en el género urbano. Este logro lo coloca por delante de otros artistas populares como Bad Bunny y Feid, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en el ranking de popularidad.

En cuanto a las canciones más reproducidas en el país, el tema "Si Antes Te Hubiera Conocido" de KAROL G lidera la lista. Esta balada urbana ha conquistado a la audiencia española, manteniéndose en el primer puesto durante varios meses. Le sigue "LUNA" de Feid, mientras que "LA FALDA" de Myke Towers ocupa el tercer lugar. Completan el top cinco "BADGYAL" de SAIKO, JC Reyes y Dei V y "X’CLUSIVO - REMIX" de Gonzy, SAIKO y Arcángel.

El panorama musical en España durante 2024 ha estado marcado por una notable diversidad, con la presencia de artistas emergentes y colaboraciones que han marcado tendencia. Además de Myke Towers, otros nombres destacados en el ámbito musical incluyen a SAIKO, Quevedo, Anuel AA y KAROL G, lo que demuestra que el reguetón y el trap continúan siendo los géneros preferidos por el público español.

Este año, la música urbana ha mantenido su dominio en las listas de reproducción, reflejando un cambio en las preferencias musicales del país. La influencia de artistas internacionales y la producción local han contribuido a un paisaje sonoro vibrante y en constante evolución, que sigue capturando la atención de los oyentes en España.

