Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por presuntamente agredir a su mujer durante una romería

Julio Cesar Sánchez Jiménez, alcalde de Villacastín, Segovia (PP Villacastín / Facebook)

La Guardia Civil ha arrestado al alcalde de Villacastín (Segovia), Julio César Sánchez, representante de Vox, como presunto responsable de un delito de violencia de género contra su mujer. Los hechos ocurrieron durante una romería en la Ermita de la Virgen del Cubillo, situada en el término abulense de Aldeavieja.

De acuerdo con fuentes de la investigación citadas por EFE, el regidor fue puesto en libertad con cargos y queda a la espera de juicio. La detención se produjo después de que un agente de la Policía Nacional, que se encontraba fuera de servicio y también participaba en la romería, presenciara cómo Sánchez empujaba y gritaba a su pareja.

Este policía, al identificarse y pedir al alcalde que cesara la agresión, recibió una reacción hostil, tras lo cual el regidor abandonó el lugar.

Al día siguiente, Sánchez acudió a dependencias de la Guardia Civil en Ávila para dar su versión de los hechos, momento en el que fue detenido y trasladado ante la autoridad judicial.

Las mismas fuentes indicaron a EFE que no existen antecedentes de denuncias por violencia de género contra el alcalde, aunque el incidente ha quedado incorporado al sistema VioGen, que emplean las fuerzas de seguridad para el control y seguimiento de este tipo de casos.

Desde Vox en Segovia han evitado pronunciarse por ahora, alegando que necesitan recabar más información antes de valorar la situación de su representante municipal.

