España

Cuál es el precio de la gasolina este 11 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Por Infobae Noticias

Guardar
Desde gasolina y hasta diésel,
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Infobae)

¿No sabes cuál es el precio de las gasolinas por litro en España? Consulta a continuación los precios más altos y más bajos en distitnas ciudades de España este jueves 11 de septiembre, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,299 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,789 euros el litro

Precio mínimo: 1,539 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo: 1,199 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,237 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,795 euros el litro

Precio mínimo: 1,439 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,562 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,355 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,345 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,589 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,589 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,576 euros el litro

Precio mínimo: 1,179 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,211 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,475 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,569 euros el litro

Precio mínimo: 1,317 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,644 euros el litro

Precio mínimo: 1,534 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,738 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Temas Relacionados

GasolinaPrecio GasolinaEspaña-EconomiaNoticias

Últimas Noticias

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025 un perrito, un gatito y un periquito son capaces de enseñar una vivienda y venderla”

El experto advierte de que los compradores están dispuestos a pagar más que nunca y recalca la facilidad que garantiza para los agentes inmobiliarios la alta demanda en el mercado

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025

La lista de alimentos que debes evitar si sufres reflujo ácido

El reflujo gastroesofágico puede provocar sensación de acidez o dolor en el pecho

La lista de alimentos que

Un descubrimiento científico sin precedentes permite conocer el origen del cáncer y la evolución que tendrá el tumor

Este hito histórico podría ayudar a predecir la progresión de la enfermedad

Un descubrimiento científico sin precedentes

Rocío Ramos-Paul, conocida como “Supernanny” y psicóloga: “Los padres se tienen que implicar lo menos posible. No se puede ser todo”

De cara al curso escolar, los padres deberían ser conscientes de cuál es su papel durante el desarrollo educativo de sus hijos; así como tienen que prepararles para cambios emocionales en sus futuras relaciones

Rocío Ramos-Paul, conocida como “Supernanny”

La razón por la que nunca debes saludar a un helicóptero: “Puede poner en peligro el operativo”

Alexia Hartmann (@alexiahartmann en TikTok) explica los motivos

La razón por la que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La razón por la que

La razón por la que nunca debes saludar a un helicóptero: “Puede poner en peligro el operativo”

Pere Navarro, director de la DGT: “No se va a prohibir conducir por razones de edad, dependerá de las condiciones psicofísicas del conductor”

Un experto explica qué debes hacer en el caso de quedarte encerrado en el coche: “El primer instinto es darle puñetazos al cristal”

España rechaza la protección temporal de un nigeriano afectado por la guerra en Ucrania: acudió a la cita para solicitarla, pero nunca llegó a formalizar la solicitud

La Policía Nacional resuelve las principales dudas sobre el DNI y su formato digital: “Los datos no se quedan almacenados en el móvil”

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025 un perrito, un gatito y un periquito son capaces de enseñar una vivienda y venderla”

Si te despiden disciplinariamente por algo que no has hecho, esto es lo que deberías hacer, según un abogado: “No te quedes de brazos cruzados”

¿Si compartes una cuenta bancaria con tu hijo, Hacienda puede multarte? Esto es lo que dice un abogado

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 11 de septiembre

Un hombre invierte 85 euros donde le aconsejó ChatGPT y acaba perdiendo una empresa de 25.000

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”