España

Un español que vive en Irlanda explica las cosas más curiosas de las casas allí: “A mí me parece que queda horrible”

El creador de contenido señala que parte del mobiliario, los sistemas o algunas disposiciones de las viviendas son diferentes con respecto a España

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
Un español que vive en
Un español que vive en Irlanda explica cuáles son las cosas más curiosas de las casas allí (@buenosdiasporcierto/TikTok)

Además de adaptarse al idioma y a la forma de relacionarse en un país distinto, las personas que toman la decisión de mudarse al extranjero deben acostumbrarse a otra serie de cuestiones. Uno de esos aspectos son los hogares, un espacio que todo el mundo desea que se perciba como propio.

El problema reside en que muchos de estos españoles eligen marcharse por periodos de tiempo determinados, generalmente para conseguir un trabajo mejor remunerado, ahorrar algo de dinero y regresar a España. Por ello, optan por alquilar una vivienda, lo que les impide modificarla a su antojo.

Así, deberán adaptarse a cierto mobiliario, sistemas y disposiciones del hogar que en su país de origen no existen o son distintos. Esto suele generar un choque cultural y, aunque algunas diferencias son más prácticas y bastante acertadas, son muchas las personas que señalan que a otras no terminan de encontrarles el sentido.

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

Alejandro Mesa, un joven español que reside en Irlanda, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@buenosdiasporcierto) en el que explica cuáles son las cosas que le parecen “más curiosas” de las casas irlandesas.

Desde la moqueta a los enchufes

Uno de los aspectos que los españoles que viven en ciertos países europeos más destacan es el tema de la moqueta. Alejandro explica que allí se encuentra en “todas las casas” y, aunque es una solución práctica en invierno porque permite ir descalzo por la vivienda sin enfrentarse al frío en los pies, al español no le convence en absoluto: “A mí me parece que queda horrible y, además, coge una de mierda que no veas”.

Al igual que con la moqueta, la ausencia de persianas también es un asunto ampliamente tratado en este tipo de vídeos. En países como Irlanda o Noruega, lo que utilizan son cortinas o estores, lo que no permite dar a la estancia una oscuridad absoluta: “¿Por qué no ponen persianas?“, se pregunta Alejandro. ”Con las horas de luz que tienen al día, sobre todo en verano, yo no entiendo por qué les gusta esto".

Relacionado también con las ventanas, el español señala que no es frecuente ver las correderas o que se abren hacia dentro, como ocurre en la mayoría de las viviendas en España: “Que sí, que queda muy peliculero”, señala abriéndola hacia fuera, “pero no lo veo muy funcional, la verdad”. De hecho, son muchos los usuarios en los comentarios que se han sorprendido con esto, ya que ven difícil entonces limpiar con efectividad los cristales.

Bandera de Irlanda (Europa Press)
Bandera de Irlanda (Europa Press)

Alejandro Mesa también ha explicado que “en los baños no hay enchufe”. Esto tiene una explicación lógica: “En teoría es por seguridad porque es un país muy húmedo”. Sin embargo, obliga a utilizar la plancha, el cepillo eléctrico o el secador fuera del baño.

Otra curiosidad de los enchufes, además de que son distintos y se necesita normalmente un adaptador, es que cuentan con un botón para encenderlos. Esto ha sido visto por muchos seguidores del creador de contenido como algo bastante útil y seguro.

Por último, el español señala que “casi todas las casas tienen jardín”, algo que le sorprende teniendo en cuenta que no suele hacer buen tiempo para aprovecharlo: “Solamente lo puede usar dos veces al año y, sinceramente, cuando hace bueno aquí en Irlanda, no me quedo en casa, me voy por ahí a dar una vuelta”.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaIrlandaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Madrid considerará a los bebés en gestación un miembro más de la familia

Las familias madrileñas podrán beneficiarse de las ayudas a menores desde el momento de la concepción

Madrid considerará a los bebés

Cómo acceder al Ingreso Mínimo Vital tras agotar el paro: es automático para personas entre 23 y 65 años

Miles de desempleados podrán recibir la ayuda estatal sin realizar trámites adicionales gracias a la ‘Pasarela al IMV’ de la Seguridad Social

Cómo acceder al Ingreso Mínimo

Afra Blanco, sindicalista: “Si se va a decir que la juventud es una vaga, me vais a permitir decir que los empresarios son unos piratas”

La activista denuncia la responsabilidad de los empresarios, a los que acusa de no remunerar las horas extra de los trabajadores, y advierte del impacto de esta situación sobre los servicios públicos

Afra Blanco, sindicalista: “Si se

Receta de redondo de ternera asado con salsa, un plato muy jugoso para sorprender

Esta receta se prepara con ingredientes sencillos y fáciles de conseguir, un plato que se cocina prácticamente solo aunque tiene algunos trucos

Receta de redondo de ternera

Una enfermera explica cómo realizar la RCP en menores de edad: “Puede ser crucial para salvar la vida de un niño”

La maniobra de reanimación cardiopulmonar es diferente en niños y adultos

Una enfermera explica cómo realizar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España recibe 1.000 millones de

España recibe 1.000 millones de euros de los fondos SAFE para invertir en defensa: ingresa la tercera cantidad más baja

Feijóo acusa a Sánchez de “falta de ejemplaridad” y Abascal va más allá: “Corrupto, traidor e indecente”

Una uruguaya que vive en España explica lo que le “sorprende” de este país: “Puedes desatar la ira de un español si le llamas por su nombre completo”

Un probador de coches desvela los 10 coches que más le han sorprendido: “Me gustó tanto que me compré uno”

¿Qué implica el embargo de armas a Israel? España depende de su tecnología aunque ya ha cancelado dos contratos de 1.000 millones de euros

ECONOMÍA

Cómo acceder al Ingreso Mínimo

Cómo acceder al Ingreso Mínimo Vital tras agotar el paro: es automático para personas entre 23 y 65 años

Afra Blanco, sindicalista: “Si se va a decir que la juventud es una vaga, me vais a permitir decir que los empresarios son unos piratas”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

John Elkann, presidente de Stellantis y Ferrari, condenado a 138 millones de euros de multa y un año de servicios comunitarios

DEPORTES

La Rafa Nadal Academy tiene

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina