España

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 septiembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Puedes jugar Super Once solo
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once de hoy 10 de septiembre, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 10 septiembre.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 01 03 09 20 24 28 29 30 34 39 54 55 56 60 64 65 69 75 78 83.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de

La tierna amistad de Reptoria y Jessie, la dragón barbudo que se convirtió en el “bebé” sobreprotegido de una chihuahua

Miles de personas en TikTok siguen la cuenta de su dueña, donde documenta la peculiar y afectuosa relación entre sus mascotas

La tierna amistad de Reptoria

Atropella a su mujer por olvidarse de poner el freno de mano: muere aplastada por el vehículo

Este dramático episodio ha ocurrido en el distrito francés de Oullières

Atropella a su mujer por

El sustituto del papel de cocina que está en auge dentro de los hogares: tiene múltiples beneficios

Cada vez más casas apuestan por esta alternativa sostenible que ahorra dinero y reduce residuos

El sustituto del papel de

Potenciar el bilingüismo desde la infancia, ¿positivo o contraproducente?: una pediatra explica los efectos de hablar a los niños en varios idiomas

La experta señala que algunos padres temen utilizar distintas lenguas en casa porque creen que esto puede provocar dificultades en el aprendizaje

Potenciar el bilingüismo desde la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Atropella a su mujer por

Atropella a su mujer por olvidarse de poner el freno de mano: muere aplastada por el vehículo

Manuel, obrero de 57 años: “Nosotros somos la última generación que queda. No hay relevo”

Begoña Gómez acude a declarar por el presunto delito de malversación: solo responde a su abogado y reconoce que su asesora le hizo algún “favor”

Un español se saca el carnet de conducir en EEUU y explica las “abismales diferencias” en tiempo y dinero: “Para el práctico llevas tu propio coche”

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Ducharse de esta manera reduce el tiempo para conciliar el sueño en un sorprendente 36%”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

La Justicia frena a la promotora Iplacea, que no podrá transformar trasteros en pisos en Madrid: aunque no se prohíba no significa que sea legal

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 10 septiembre

El Estado se queda tu herencia si no haces testamento, pero solo en un caso: “Lo que sí puedes evitar son líos familiares”

DEPORTES

La Rafa Nadal Academy tiene

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina