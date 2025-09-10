España

La Global Sumud Flotilla denuncia un segundo ataque con dron contra una de sus embarcaciones en Túnez

Se trata del segundo ataque en dos días consecutivos después de que este lunes la flotilla denunciara un ataque similar contra el ‘Barco Familiar’, de bandera portuguesa

Por Newsroom Infobae

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Global Sumud Flotilla ha denunciado un ataque con drones en las últimas horas de este martes contra la embarcación ‘Alma’, en las costas de Túnez, el segundo después de que otro vehículo aéreo no tripulado lanzara en la víspera un artefacto contra uno de sus principales barcos provocando un incendio.

“Un intento orquestado para distraer y descarrilar (su) misión”

“El 9 de septiembre otro barco de nuestra flota, el ‘Alma’, fue atacado por un dron mientras estaba atracado en aguas tunecinas. El barco, que navegaba bajo bandera británica, sufrió daños por fuego en su cubierta superior. El fuego ya ha sido extinguido y todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo”, ha informado en sus cuentas en redes sociales, después de emitir una primera alerta poco después de la media noche (hora local, 1.00 hora peninsular española).

En el mismo comunicado, la flotilla ha denunciado que “estos ataques repetidos se producen durante la intensificación de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza” y ha acusado a las autoridades de Israel de emprender con ellos “un intento orquestado para distraer y descarrilar (su) misión”.

“La Global Sumud Flotilla continúa sin desanimarse. Nuestro viaje pacífico para romper el asedio ilegal de Israel sobre Gaza y mostrar nuestra solidaridad inquebrantable con su pueblo sigue adelante con determinación y resolución”, ha defendido.

Así se inició el incendio en la flotilla humanitaria de Greta Thunberg que va rumbo a Gaza

Se trata del segundo ataque en dos días consecutivos después de que este lunes la flotilla denunciara un ataque similar contra el ‘Barco Familiar’, de bandera portuguesa y que transportaba a miembros de su Comité Directivo, en lo que la Guardia Nacional de Túnez consideró como una “noticia completamente infundada”.

Así, apuntó a que las llamas se originaron “en uno de los chalecos salvavidas del barco, a causa de un encendedor o una colilla”. “No se encontraron indicios de ningún acto hostil ni ataque externo”, señaló en un comunicado.

Se espera que las embarcaciones de la flotilla partan este miércoles desde el puerto de Sidi Bou Said, próximo a la capital tunecina, con unos 300 voluntarios de hasta 44 países, entre los que se encuentran la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, con la intención de romper el bloqueo israelí a Gaza.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64.600 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

