Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

El precio del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España se actualiza constantemente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la luz en el país para este jueves 11 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Precio del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá una tarifa media en territorio español de 54.41 euros por megavatio hora para este jueves, según los datos del OMIE.

El gestor europeo publicó que la tarifa más elevado del servicio eléctrico será de 140.0 euros por megavatio hora.

Mientras, la tarifa mínimo de la luz en el país llegará a los -0.01 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este jueves 11 de septiembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 85.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 78.35 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 67.3 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 67.3 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 74.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 78.84 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 98.3 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 88.07 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 45.1 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 0.03 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 7.05 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 88.12 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 106.3 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 140.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 111.82 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.44 euros por megavatio hora.