Una turista alemana apuñalada en Italia huye del centro médico y llama una ambulancia para volver a su país: “Tengo miedo, el agresor también está hospitalizado aquí”

Acompañada por su familia, abandonó el hospital el pasado jueves, poco después de las 11:00 horas. Lo hizo sin atravesar el centro de la ciudad y se subió directamente a una ambulancia alemana

Noelia Tabanera

Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la policía italiana. (Adobe)

Las vacaciones no siempre tienen que ser un tiempo de paz y tranquilidad. Una turista alemana fue apuñalada en en Sottomarina, una localidad balnearia de Chioggia, en Italia, cuando paseaba tranquilamente con su perro. Ocurrió el pasado 2 de septiembre. Un hombre se la quedó mirando fijamente sin apartar la vista de ella y se acercó con un cuchillo que clavó en su cuerpo, según relató Corriere del Veneto. Días más tarde, la víctima ha descuerto que su supuesto agresor estaba interno en el mismo hospital que ella, en la unidad psiquiátrica, por lo que en cuanto le han dado el alta ha puesto fin a su viaje por Italia y se ha vuelto a Alemania.

En palabras recogidas por el medio italiano, la víctima expresó su temor al enterarse de la presencia del sospechoso y decidió evitar permanecer por más tiempo en el lugar. “Tengo miedo, también el agresor está aquí internado”, afirmó. Acompañada por su familia, abandonó el hospital el pasado jueves, poco después de las 11:00 horas. Lo hizo sin atravesar el centro de la ciudad y se subió directamente a una ambulancia alemana que la transportó de inmediato de regreso a su país.

Noticias del día 09 de septiembre del 2025.

Al explicar el contexto, Guido Boscolo, propietario de la vivienda donde se hospedaba la turista, aseguró que no pudo ni despedirse de ella. “Me crucé con su pareja y sus padres; me informaron, ya lo habían mencionado el jueves por la noche, que saldrían discretamente y después me contarían sobre su estado una vez de vuelta en Alemania”, apuntó en declaraciones al periódico.

El agresor era un hombre de 25 años

La agresión causó gran impacto en la ciudad costera. El ataque fue perpetrado por un hombre que llevaba un casco. El joven sospechoso, de 25 años, fue internado en la sección de Psiquiatría del hospital de Chioggia bajo un Acercamiento Sanitario Obligatorio firmado por el alcalde. Las autoridades continúan la investigación con la acusación formal de tentativa de homicidio. La fiscalía de Venecia ha inscrito su nombre en el registro de imputados tras considerar suficientes los elementos reunidos por los Carabinieri para justificar los recelos.

Según el testimonio del propietario del apartamento, la víctima mostró su preocupación en todo momento, y durante la visita que recibió en el hospital manifestó que no se sentía segura sabiendo que el sospechoso permanecía en el mismo edificio. Por lo pronto, el acusado sigue bajo vigilancia en Psiquiatría, mientras los investigadores evalúan si procede una detención formal o la imposición de medidas cautelares a la espera de que el juez lo determine.

En la localidad de Chioggia, algunos vecinos manifestaron sus dudas sobre la implicación del joven, conocido por tener problemas de adicciones, pero no por comportamientos violentos. El lugar del ataque se encuentra en una zona turística muy transitada, especialmente en verano, por turistas y jóvenes locales. El alcalde, Mauro Armelao, anunció su intención de personarse como parte civil en defensa del honor de la ciudad y para reclamar por el daño de imagen sufrido en Sottomarina, que depende en gran medida del turismo.

El perro huyó y estuvo dos días desaparecido

La comunidad también se volcó en tareas de apoyo a la víctima. Tras la agresión, el perro de la mujer, Lucky, huyó asustado y permaneció desaparecido dos días. El alcalde organizó entonces una búsqueda que incluyó voluntarios, drones y perros de rastreo. Finalmente, el animal fue hallado sano aunque atemorizado en el patio de una casa de reposo y devuelto a los padres de la turista. Según Corriere del Veneto, “Finalmente, exhausto y hambriento, Lucky fue localizado en la madrugada del jueves y volviócon la familia, mientras la mujer ya organizaba su salida inmediata”.

Por su parte, la propia turista dirigió unas palabras de agradecimiento a la ciudad mediante una carta difundida por Corriere del Veneto: «Gracias por la solidaridad, son maravillosos. Ahora, sin embargo, quiero olvidar». La investigación sigue abierta, mientras los funcionarios judiciales y los Carabinieri intentan esclarecer tanto el motivo del ataque —que hasta el momento permanece sin explicación clara— como la posible aplicación de medidas adicionales contra el acusado.

