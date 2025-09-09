Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 10 de septiembre

El precio del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)

Este es el precio de la energía eléctrica en el país para este miércoles 10 de septiembre, así como las tarifas más caras y más bajas del día, de acuerdo con los datos actualizados del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se modifica todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la energía eléctrica

Día: 10 de septiembre

Precio medio: 51.56 euros por megavatio hora

Precio más alto: 105.01 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.01 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

A lo largo de este miércoles 10 de septiembre, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 89.94 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 83.09 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 83.09 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 81.1 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 72.99 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 66.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 77.5 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 84.26 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 75.99 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 45.1 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 8.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 4.9 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 23.09 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 62.17 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 96.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 105.01 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 96.26 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 83.09 euros por megavatio hora.