Una mujer revela qué trabajo realiza para ganar 1.670 euros a la semana: “Solo tuve que hacer un curso de formación de tres días”

Una mujer trabaja como operadora de montacargas en el sector de la construcción (Montaje Infobae con imágenes de Canva)

En Australia, los trabajos en la construcción pueden ofrecer salarios sorprendentes a quienes cuenten con la formación adecuada. Una mujer de Brisbane ha compartido recientemente cómo ha logrado acceder a un empleo en el sector con un sueldo semanal de unos 1.670 euros (3.000 dólares australianos) tras formarse únicamente con un curso de tres días, según ha informado Daily Mail.

La trabajadora explicó a la aplicación de empleo GetAhead que para ejercer como operadora de montacargas no son necesarios años de aprendizaje. “Solo es un carné, simplemente vas y haces un curso de, creo que ahora son tres días”, explicó, destacando la rapidez con la que cualquier persona puede formarse para este puesto específico.

Además, insistió en que hay mucha oferta de empleo para este puesto: “Puede haber entre uno y cinco montacargas en una sola obra, dependiendo de su tamaño". Al existir tanta demanda hay multitud de posibilidades de trabajo para todos aquellos que hayan conseguido la titulación básica necesaria.

Salarios elevados, pero con condiciones

A pesar de la aparente facilidad de acceso y el alto salario, la mujer aclaró que el sueldo dependerá de la ubicación y del tipo obra, aunque en términos anuales, la trabajadora destacó que en un año completo podría llegar a superar los 83.000 euros (150.000 dólares australianos). Un ingreso que conllevaría una gran dedicación.

“Para ganar 1.500 euros semanales (2.700 dólares australianos), sería necesario trabajar seis turnos de 12 horas en una obra de primer nivel”, relató la empleada. Además, puntualizó que la mayoría de los contratos que ha tenido en el sector han sido temporales: “Los contratos para operar como montacargas suelen ser cortos, a menudo duran entre uno y dos años si tienes suerte”.

Un puesto de gran responsabilidad

El rol de operadora de montacargas, como describió la trabajadora, conlleva una gran responsabilidad en el entorno de trabajo. “Como operadora de montacargas, tu principal responsabilidad es la seguridad de los demás. Es tu deber garantizar la seguridad de todos cada vez que una persona entra o sale del montacargas”, afirmó. Asimismo, cualquier error que cometa el montacargas puede tener graves consecuencias para el proyecto como, por ejemplo, que se retrase considerablemente o se estanque el ritmo de trabajo.

Entre las tareas diarias de un operador de montacargas se encuentran las inspecciones previas al inicio de la jornada y la comunicación constante con todo el equipo: “Mi trabajo incluye realizar comprobaciones diarias antes de empezar y comunicarme con capataces, trabajadores y proveedores de servicios sobre los trabajos en y alrededor del montacargas, además de coordinar a las personas de la forma más segura posible”.

Su experiencia previa marcó la diferencia

La mujer, que acumulaba ya más de cuatro años de experiencia operando montacargas y había trabajado anteriormente en el sector minero, señaló que su bagaje profesional fue clave para acceder a este salario: “Yo hice un curso de carné de tres días, pero también tenía experiencia previa en construcción, lo que finalmente me ayudó a conseguir el trabajo”, confesó la protagonista de esta historia.